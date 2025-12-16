Nebel
Champions Hockey League: EV Zug gegen Rauma im Liveticker

Zug muss eine Aufholjagd starten, sonst gibt es dieses Jahr keinen Schweizer CHL-Sieger

16.12.2025, 18:45
  • Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel vor zwei Wochen gegen Rauma steht der EV Zug in der Champions Hockey League unter Druck.
  • Die Zuger befinden sich in einem stetigen Auf und Ab. In der CHL sind die Innerschweizer das einzige Schweizer Team, welches noch vertreten ist.
  • Rauma steht in der heimischen finnischen Liga aktuell auf dem dritten Platz. In der letzten Saison scheiterte Rauma in Halbfinal an SaiPa.
  • Die Partie in Zug startet um 19.45 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden.
Leonardo Genonis Magie und das olympische Goalie-Risiko
Drei Niederlagen in Zürich beim letzten Test vor dem olympischen Turnier sind kein Anlass zur Sorge. Aber sie zeigen, wie heikel die Torhüter-Frage ist.
Die Schweiz verliert in Zürich gegen Schweden (2:3 n. P.), Tschechien (3:5) und Finnland (3:4 n. V.). Die Saisonbilanz unseres Nationalteams: Sechs Spiele, fünf Niederlagen und ein einziger Sieg im November gegen Finnland. Na und?
