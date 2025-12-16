Liveticker
Zug muss eine Aufholjagd starten, sonst gibt es dieses Jahr keinen Schweizer CHL-Sieger
- Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel vor zwei Wochen gegen Rauma steht der EV Zug in der Champions Hockey League unter Druck.
- Die Zuger befinden sich in einem stetigen Auf und Ab. In der CHL sind die Innerschweizer das einzige Schweizer Team, welches noch vertreten ist.
- Rauma steht in der heimischen finnischen Liga aktuell auf dem dritten Platz. In der letzten Saison scheiterte Rauma in Halbfinal an SaiPa.
- Die Partie in Zug startet um 19.45 Uhr und kann im Liveticker mitverfolgt werden.