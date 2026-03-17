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Champions League: Manchester City gegen Real Madrid im Liveticker

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Real kassiert einen Gegentreffer – bleibt aber auf Kurs + Arsenal führt nach einem Traumtor

17.03.2026, 17:4517.03.2026, 21:46
Inhaltsverzeichnis
Manchester City – Real Madrid (im Liveticker)Sporting Lissabon – Bodö/Glimt 5:0

Manchester City – Real Madrid (im Liveticker)

Leverkusen will bei Arsenal den Coup schaffen – Bodö nichts anbrennen lassen

Sporting Lissabon – Bodö/Glimt 5:0

Das norwegische Champions-League-Märchen endet überraschend in Lissabon. Bodö/Glimt verspielt im Achtelfinal-Rückspiel den 3:0-Vorsprung aus dem Heimspiel und kassiert in der Verlängerung die Tore zum 0:5.

Die Portugiesen zeigten sechs Tage nach der klaren Niederlage in Nordnorwegen im eigenen Stadion einen beeindruckenden Sturmlauf, der mit den Toren von Gonçalo Ignacio (34.), Pedro Gonçalves (61.) und Luis Suarez (78.) belohnt wurde. Damit verdiente sich Sporting die Verlängerung, in der der Uruguayer Maximiliano Araujo schon nach zwei Minuten für das 4:0 sorgte, bevor Rafael Nel in der 121. Minute die letzten Zweifel nach dem Sieger ausräumte.

Sporting CP players celebrate after Sporting&#039;s Maximiliano Araujo scored his side&#039;s fourth goal during a Champions League round of 16 second leg soccer match between Sporting CP and Bodo Gli ...
Sporting Lissabon steht im Viertelfinal der Champions League.Bild: keystone

Die 2600 mitgereisten Fans aus Bodö sahen eine Abwehrschlacht ihrer Mannschaft, die einen anderen Verlauf hätte nehmen können, wenn in der 43. Minute nicht die Latte einen Treffer der Norweger verhindert hätte. Zudem hatten die Gäste, die in der laufenden Champions-League-Kampagne so oft überrascht hatten, Pech beim 0:3. Ein Handspiel führte zum Penalty, den Suarez verwandelte. Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer erkannte das Handspiel in Zusammenarbeit mit seinem Videorefeere Fedayi San.

Im Viertelfinal wird Sporting entweder auf Arsenal oder Bayer Leverkusen treffen.

Sporting Lissabon - Bodö/Glimt 5:0 (1:0)
SR Schärer.
Tore: 34. Gonçalo Inácio 1:0. 61. Pote 2:0. 78. Suárez (Penalty) 3:0. 92. Araújo 4:0. 121. Rafael Nel 5:0. (riz/sda)

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Leverkusen will bei Arsenal den Coup schaffen – Bodö nichts anbrennen lassen
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