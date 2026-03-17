Fredriks Auge trägt die Farben seines Klubs – und seine Geschichte führt in die Schweiz. Bild: barnekreftforeningen.no

Fredrik trägt die Farben seines Klubs im Auge – dank der Schweiz

Der junge Fredrik, ein grosser Anhänger von Bodö/Glimt, reiste einst mehrfach in die Romandie, um sein Augenlicht zu retten. Heute leuchtet sein Glasauge in den Farben seines Vereins.



Romuald Cachod Folge mir

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Bodö/Glimt kann heute Abend mit dem Einzug in die Champions-League-Viertelfinals ein Stück Fussballgeschichte schreiben. Das würde nicht nur die Fussball-Welt, sondern auch den kleinen Fredrik begeistern.

Dieser etwa zehnjährige Junge ist zweifellos der grösste Fan des norwegischen Vereins. Der Beweis: Im Aspmyra-Stadion, der Heimstätte von Bodö/Glimt, wurde ihm bereits eine spezielle Choreo gewidmet. Das war im vergangenen September beim ersten Heimspiel von Bodö/Glimt in der K.o.-Phase der Champions League. Die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden gegen Tottenham.

Das beeindruckende Tifo zu Ehren von Fredrik. image: x

Auf dem Bild hält der junge norwegische Fan einen Ball in den Händen, der mit einem gelben Band verziert ist – ein Symbol für Hoffnung und Optimismus. Ausserdem war eine ermutigende Botschaft an ihn gerichtet.

Fredrik kam gesund zur Welt. Doch im Alter von einem Jahr bemerkten seine Eltern, dass er schielte. Sie hielten das zunächst für unbedenklich. Mit einer Augenklappe lasse sich das schwächere Auge stimulieren und das Schielen korrigieren, dachten sie.

Der erste Besuch beim Augenarzt wurde für seine Eltern jedoch zu einem schweren Schlag: Fredrik war auf dem linken Auge blind – Ursache war ein Retinoblastom, eine seltene bösartige Tumorerkrankung im Inneren des Auges, die vor allem bei Kindern auftritt.

«Wir waren nur zu einer Routineuntersuchung gekommen. Plötzlich wurde uns gesagt, dass er Krebs habe», erinnerte sich Fredriks Vater im Gespräch mit der norwegischen Organisation Barnekreftforeningen, die sich für krebskranke Kinder einsetzt.

Eine Woche nach der Diagnose flog die Familie in die Schweiz, um führende Spezialisten für diese Krankheit aufzusuchen, damit Fredrik eine neue, in Norwegen noch nicht verfügbare Behandlung erhalten konnte. Familienfotos zeigen ihn im Kinderwagen am Ufer des Genfer Sees. Das überrascht nicht: Die Augenklinik Jules-Gonin in Lausanne gilt weltweit als Referenzzentrum für die Behandlung von Retinoblastomen.

Insgesamt reisten Fredrik und seine Eltern innerhalb eines Jahres rund zehnmal in die Westschweiz, sodass Fredrik mehrere Zyklen einer intraarteriellen Chemotherapie erhalten konnte.

Die Augenklinik Jules-Gonin in Lausanne ist ein weltweit anerkanntes Referenzzentrum für die Behandlung von Retinoblastomen. image: hôpital Jules-Gonin

Bei dieser Behandlung wird unter Betäubung ein Katheter in die Oberschenkelarterie im Bereich der Leiste eingeführt. Anschliessend wird er bis zur Augenarterie vorgeschoben, die das Auge versorgt. Dort wird die Chemotherapie gezielt verabreicht.

In Fredriks Fall zeigte die Behandlung Wirkung: Der Tumor schrumpfte. Da er jedoch zu gross war und bereits zu lange bestand, hatte er schon Schäden verursacht, insbesondere eine Netzhautablösung.

«Wir haben alles versucht, sogar das Wiederanlegen der Netzhaut. Das war schmerzhaft für Fredrik. Sein Auge wurde mit flüssigem Stickstoff gekühlt.» Fredriks Vater gegenüber der Organisation Barnekreftforeningen.

Schliesslich sahen sich die Ärzte gezwungen, eine Enukleation vorzunehmen – einen chirurgischen Eingriff, bei dem der Augapfel entfernt wird.

Seitdem ist Fredrik gewachsen und hat keinen Krebstumor mehr. Er trägt jedoch eine Augenprothese, die er nicht zu verbergen versucht.

Als er erfuhr, dass sich sein Glasauge individuell gestalten lässt, wünschte sich der kleine Junge, ein grosser Fussballfan, sofort ein Modell in den Farben seines Lieblingsvereins Bodö/Glimt. Das neue Auge, das vor einigen Monaten bestellt wurde, ist direkt vom Logo des norwegischen Klubs inspiriert.

Fredrik mit seiner Augenprothese im Design von Bodö/Glimt. image: Barnekreftforeningen

Diese Entscheidung machte Fredrik zum Liebling der Fans von Bodö/Glimt und bescherte ihm unvergessliche Momente, die sein Lieblingsverein für ihn organisierte: Er durfte nicht nur ein Pflichtspiel aus nächster Nähe erleben, sondern auch mit der Profimannschaft trainieren.

Seine Beeinträchtigung hält ihn nicht davon ab, seiner Leidenschaft nachzugehen. «Ich sehe mit meinem rechten Auge, was mir einen guten Überblick über das Spielfeld gibt», sagt er. Er spielt als linker Mittelfeldspieler in einer der Juniorenmannschaften von Bodö/Glimt.

Passenderweise bedeutet «Glimt» auf Deutsch «Funke». Und genau diese Funken sieht man auch in Fredriks Augen – nicht nur wegen seiner Prothese, sondern auch dank des sensationellen Laufs seines Klubs in der Champions League.