Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.

Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.

«Da muss man nicht mehr von Sicherheit sprechen»: Gut-Behrami kritisiert Piste harsch

Beim Super-G in La Thuile, einem italienischen Ski-Ort nahe der Grenze zu Frankreich, verpasste Lara Gut-Behrami das Podest knapp. Den Sieg holte sich die Deutsche Emma Aicher, dahinter platzierten sich mit Sofia Goggia und Federica Brignone zwei Italienerinnen. Letztere konnte den Rückstand auf Gut-Behrami in der Disziplinenwertung etwas verkleinern und gleichzeitig einen weiteren Schritt in Richtung Gesamtweltcupsieg machen. Für Diskussionen sorgte aber vor allem die Piste.