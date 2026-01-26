Transferticker
Wechselt Michi Frey zu GC? +++ Basel leiht Junior Zé aus
Wechselt Michi Frey zu GC?
Kellerklub GC könnte schon bald Verstärkung für den Sturm erhalten. Laut dem «Blick» sollen die Grasshoppers vor der Verpflichtung von Michi Frey stehen. Der 31-jährige Angreifer ist bei QPR in der zweithöchsten englischen Liga aufs Abstellgleis geraten. (ram)
Junior Zé geht leihweise nach Dänemark
Der FC Basel leiht Arlet Junior Zé für den Rest der Saison an den FC Midtjylland aus. Wie der Verein mitteilt, verfügen die Dänen zudem über eine Kaufoption.
Der 19-jährige Flügelspieler, der 2021 vom GC-Nachwuchs nach Basel wechselte, bestritt bisher 23 Spiele für die erste Mannschaft. In Dänemark wird der Schweizer U21-Nationalspieler nun Teamkollege von Kevin Mbabu. (riz/sda)
Arlet Junior Zé 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Tore
Wechselt Omlin zum Xhaka-Klub?
Jonas Omlin kam bei Borussia Mönchengladbach letztmals im Mai 2025 zum Einsatz, in der laufenden Saison ist er aber wieder nur Ersatz hinter Moritz Nicolas. Mit Tiago Pereira Cardoso und Tobias Sippel sind zwei weitere Goalies im Kader. Omlin könnte den Bundesligisten nun aber verlassen. Wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet, hätte der AFC Sunderland Kontakt zum vierfachen Schweizer Nationalspieler aufgenommen. Das Team von Granit Xhaka suche einen erfahrenen Ersatzmann für den 23-jährigen Robin Roefs. Zwischen den Klubs werde bereits verhandelt, es gebe aber noch keine Einigung. (nih)
Jonas Omlin 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 0 Spiele
Simon Sohm wechselt zu Bologna
Der vierfache Schweizer Nationalspieler Simon Sohm wechselt leihweise für ein halbes Jahr innerhalb der Serie A von der Fiorentina zu Bologna. Bologna besitzt eine Kaufoption, wie Sohms neuer Klub mitteilte.
Der 24-jährige Mittelfeldspieler war erst zum Start der neuen Saison von Parma zur Fiorentina gewechselt. Bei den Toskanern, die einen katastrophalen Saisonstart hinlegten, konnte Sohm sich nicht wie zuvor in Parma als Stammspieler durchsetzen. In diesem Jahr kam er in vier Spielen nur 19 Minuten zum Einsatz. In Bologna wird Sohm Teamkollege von Remo Freuler. (riz/sda)
Der 24-jährige Mittelfeldspieler war erst zum Start der neuen Saison von Parma zur Fiorentina gewechselt. Bei den Toskanern, die einen katastrophalen Saisonstart hinlegten, konnte Sohm sich nicht wie zuvor in Parma als Stammspieler durchsetzen. In diesem Jahr kam er in vier Spielen nur 19 Minuten zum Einsatz. In Bologna wird Sohm Teamkollege von Remo Freuler. (riz/sda)
Simon Sohm 🇨🇭
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 8 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage
Basel verpflichtet leihweise belgisches Talent
Der FC Basel sichert sich bis Sommer die Dienste des belgischen Flügelspielers Julien Duranville. Der 19-jährige Belgier kommt leihweise von Borussia Dortmund zum Schweizer Meister.
Duranville gab bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt für Anderlecht und hatte im Herbst 2024 zwei Einsätze für Belgiens A-Nationalteam. In Dortmund steht er seit drei Jahren unter Vertrag und kam für die Deutschen zu 27 Einsätzen. Zuletzt geriet seine Entwicklung ins Stocken, auch weil er längere Zeit mit einer Schulterverletzung ausfiel. Die letzte Partie mit dem Fanionteam des BVB bestritt er im vergangenen Juli an der FIFA-Klubweltmeisterschaft.
FCB-Sportchef Daniel Stucki ist trotzdem überzeugt, dass Duranville dem Team von Anfang an helfen kann, «im besten Fall bereits am Sonntag gegen den FC Zürich». (riz/sda)
Duranville gab bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt für Anderlecht und hatte im Herbst 2024 zwei Einsätze für Belgiens A-Nationalteam. In Dortmund steht er seit drei Jahren unter Vertrag und kam für die Deutschen zu 27 Einsätzen. Zuletzt geriet seine Entwicklung ins Stocken, auch weil er längere Zeit mit einer Schulterverletzung ausfiel. Die letzte Partie mit dem Fanionteam des BVB bestritt er im vergangenen Juli an der FIFA-Klubweltmeisterschaft.
FCB-Sportchef Daniel Stucki ist trotzdem überzeugt, dass Duranville dem Team von Anfang an helfen kann, «im besten Fall bereits am Sonntag gegen den FC Zürich». (riz/sda)
Julien Duranville 🇧🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 1 Vorlage
Alisha Lehmann zurück in England
Alisha Lehmann verlässt den FC Como bereits wieder und wechselt zu Leicester City. Bei den Engländern unterschreibt die Schweizerin einen Vertrag bis 2028. Vor ihrem Wechsel zu Como stand Lehmann bei Juventus Turin unter Vertrag.
In dieser Saison stand die Offensivspielerin erst in neun Pflichtspielen auf dem Platz und konnte ein Tor für Como erzielen. Bereits von 2018 bis 2024 spielte Lehmann in England und trug das Trikot von West Ham, Everton und Aston Villa.
In dieser Saison stand die Offensivspielerin erst in neun Pflichtspielen auf dem Platz und konnte ein Tor für Como erzielen. Bereits von 2018 bis 2024 spielte Lehmann in England und trug das Trikot von West Ham, Everton und Aston Villa.
Alisha Lehmann 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 55'000 Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, 1 Tor
Schalke verpflichtet Edin Dzeko
Der Transfer von Starstürmer Edin Dzeko zum FC Schalke 04 ist perfekt. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig wechselt vom Serie-A-Verein Fiorentina für den Rest der Saison zum Leader der 2. Bundesliga.
Dzeko war 2009 mit Wolfsburg Meister geworden und 2011 zu Manchester City gewechselt. Der 39-jährige bosnische Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und seit vergangenem Sommer für die Fiorentina. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz. (ram/sda)
Dzeko war 2009 mit Wolfsburg Meister geworden und 2011 zu Manchester City gewechselt. Der 39-jährige bosnische Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und seit vergangenem Sommer für die Fiorentina. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz. (ram/sda)
Edin Dzeko 🇧🇦
Alter: 39 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 1,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 2 Tore
Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯— FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026
Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️
Mehr dazu hier
↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od
Servette verpflichtet Rechtsverteidiger Mendes
Servette verstärkt seine rechte Abwehrposition mit Houboulang Mendes. Der 27-Jährige stiess vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard zu den Genfern und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Zehnte der Super League mitteilte.
Mendes, der für Guinea-Bissau sechs Länderspiele bestritten hat, gehörte in den letzten Monaten nicht mehr zum Kern der Mannschaft von Sittard. Seinen letzten von sechs Teileinsätzen in dieser Saison bestritt er Mitte Oktober. (riz/sda)
Mendes, der für Guinea-Bissau sechs Länderspiele bestritten hat, gehörte in den letzten Monaten nicht mehr zum Kern der Mannschaft von Sittard. Seinen letzten von sechs Teileinsätzen in dieser Saison bestritt er Mitte Oktober. (riz/sda)
Houboulang Mendes 🇬🇳
Alter: 27 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 500 Tausend Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Ter Stegen wechselt zu Girona
Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona. Der deutsche Goalie wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison zum Ligakonkurrenten FC Girona.
Barça-Trainer Hansi Flick hatte am Dienstagabend an der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag gesagt: «Heute Morgen hat Marc uns mitgeteilt, dass er nach Girona wechseln wird.» Später folgte die offizielle Bestätigung durch die Klubs.
Mit dem Wechsel vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten hofft der 33-Jährige auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft auflaufen zu können. (nih/sda)
Barça-Trainer Hansi Flick hatte am Dienstagabend an der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel bei Slavia Prag gesagt: «Heute Morgen hat Marc uns mitgeteilt, dass er nach Girona wechseln wird.» Später folgte die offizielle Bestätigung durch die Klubs.
Mit dem Wechsel vom spanischen Meister zum Tabellenzehnten hofft der 33-Jährige auf mehr Spielpraxis, um bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft auflaufen zu können. (nih/sda)
Marc-André ter Stegen 🇩🇪
Alter: 33 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 7 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 1 Spiel, 0 Gegentore, 1 Spiel zu null
Basels Verteidiger Barisic leihweise nach Portugal
Adrian Barisic spielt zumindest vorerst nicht mehr für den FC Basel. Der 24-jährige Innenverteidiger schliesst sich auf Leihbasis dem portugiesischen Verein SC Braga an.
Gemäss einer Meldung des FC Basel gilt das Leihgeschäft bis im Sommer. Danach haben die Portugiesen die Möglichkeit zur definitiven Übernahme von Barisic. Der in Stuttgart geborene Bosnier ist während zweieinhalb Jahren für den Schweizer Meister und Cupsieger tätig gewesen. Braga liegt in der Rangliste der höchsten Liga Portugals auf Platz 5. (riz/sda)
Gemäss einer Meldung des FC Basel gilt das Leihgeschäft bis im Sommer. Danach haben die Portugiesen die Möglichkeit zur definitiven Übernahme von Barisic. Der in Stuttgart geborene Bosnier ist während zweieinhalb Jahren für den Schweizer Meister und Cupsieger tätig gewesen. Braga liegt in der Rangliste der höchsten Liga Portugals auf Platz 5. (riz/sda)
Adrian Barisic 🇧🇦
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 4 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele
Aurélie Csillag wechselt zum FC Liverpool
Nur ein halbes Jahr nach ihrem Wechsel von Basel zum SC Freiburg zieht Aurélie Csillag nach England weiter. Die zwölffache Schweizer Nationalspielerin unterschrieb einen Vertrag mit dem FC Liverpool, wie die Klubs mitteilten.
Csillag kam in der ersten Saisonhälfte mit den Freiburgerinnen zu 14 Einsätzen und erzielte dabei vier Tore. Ihr neuer Klub Liverpool belegt den letzten Platz der höchsten englischen Liga und ist nach zwölf Runden noch sieglos. (riz/sda)
Csillag kam in der ersten Saisonhälfte mit den Freiburgerinnen zu 14 Einsätzen und erzielte dabei vier Tore. Ihr neuer Klub Liverpool belegt den letzten Platz der höchsten englischen Liga und ist nach zwölf Runden noch sieglos. (riz/sda)
Aurélie Csillag 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 5 Tore, 1 Vorlage
Shkelqim Vladi kehrt zum FC Aarau zurück
Der FC Aarau bekommt für die Rückrunde der Challenge League Verstärkung. Aus St.Gallen stösst der 25-jährige Stürmer Shkelqim Vladi zum Aufstiegsaspiranten, wie der FCA mitteilt.
Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.
An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden. (nih/sda)
Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.
An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden. (nih/sda)
Shkelqim Vladi 🇽🇰
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 3 Tore
GC leiht Giandomenico aus
Bis Ende Saison kickt Loris Giandomenico in der Challenge League. Der Grasshopper Club leiht sein Eigengewächs an Rapperswil-Jona aus. Giandomenico soll durch regelmässige Einsätze weitere Spielpraxis sammeln, hofft GC-Sportchef Alain Sutter. (ram)
Loris Giandomenico 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 350'000 Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, kein Tor
Schwedischer Verteidiger für Lausanne
Lausanne-Sport meldet die Verpflichtung des Schweden Theo Bergvall. Der bisher in seiner Heimat bei Djurgarden tätige 21-jährige Verteidiger hat mit den Waadtländern einen bis Sommer 2029 datierten Vertrag unterschrieben. (ram/sda)
Theo Bergvall 🇸🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025: 19 Spiele
✍🏻🆕— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 19, 2026
🇸🇪 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗴𝘃𝗮𝗹𝗹 s’engage avec le FC Lausanne-Sport jusqu’en juin 2029, en provenance du Djurgårdens IF.
Bienvenue à Lausanne 💙
🔗 Plus d’infos 👉🏻 https://t.co/dNfGh06OAQ#allezlausanne #bienvenuetheo pic.twitter.com/RTHnsJN3BE
Toppmöller ist nicht mehr Trainer von Frankfurt – kommt nun Alonso?
Der Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Dino Toppmöller gehen getrennte Wege. Das bestätigte der Klub des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda am Sonntag. Interimistisch übernehmen U21-Trainer Dennis Schmitt sowie U19-Coach Alexander Meier.
Toppmöller war im Sommer 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner nach Frankfurt gekommen, unter dem die Eintracht 2022 die Europa League gewonnen hatte. Mit Toppmöller qualifizierte sich der Klub in der vergangenen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte über die Bundesliga für die Champions League. In der laufenden Spielzeit ging es aber bergab. Aus den jüngsten sieben Ligaspielen gelang dem Champions-League-Teilnehmer nur ein Sieg.
Als potenzielle Nachfolger kursieren die Namen von Marco Rose, Edin Terzic und Roger Schmidt. Aber gemäss «Bild» will sich Eintracht-Sportchef Markus Krösche auch mit Xabi Alonso in Verbindung setzen. Der 44-Jährige wurde gerade bei Real Madrid entlassen und feierte mit Leverkusen in der Bundesliga grosse Erfolge. Kann Frankfurt den Startrainer tatsächlich überzeugen? (nih/sda/apa)
Ex-Nachwuchsnationalspieler Surdez zu Sion
Der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler Franck Surdez kehrt aus Belgien in die Schweiz zurück und spielt ab sofort beim FC Sion. Wie die Walliser bekanntgeben, wurde der 24-jährige Neuenburger für viereinhalb Jahre bis 2030 verpflichtet.
Der Flügelstürmer und Ex-Xamax-Junior wechselte vor zwei Jahren zu Gent in die höchste belgische Liga und kehrt nun vorzeitig zurück. Bei Gent besass Surdez einen Vertrag bis 2027. (sda)
Glasner verlässt Palace im Sommer
Der Österreicher Oliver Glasner wird seinen Trainervertrag bei Crystal Palace nicht verlängern und den englischen Klub im Sommer verlassen. Der Entscheid sei schon im Herbst gefallen. Glasner und das Präsidium waren sich im Oktober aber einig, dass «wir das noch für uns behalten», so der 51-Jährige.
Glasner gewann vor dem Wechsel nach England mit Eintracht Frankfurt die Europa League. Crystal Palace führte er letzte Saison zum Gewinn des FA Cups – und damit erstmals in den Europacup. Crystal Palace trifft am Wochenende auswärts auf Sunderland und Granit Xhaka. (ram/sda)
FCSG gibt Ambrosius ab
Der FC St.Gallen leiht seinen Abwehrspieler Stephan Ambrosius leihweise nach Karlsruhe aus. Wie der Ostschweizer Super-Ligist mitteilt, wechselt der deutsch-ghanaische Doppelbürger bis Ende Saison in die 2. Bundesliga.
Ambrosius wechselte im Sommer 2024 vom Hamburger SV nach St.Gallen. Er kam in der laufenden Saison jedoch nur zu vier Teileinsätzen. (ram/sda)
Ambrosius wechselte im Sommer 2024 vom Hamburger SV nach St.Gallen. Er kam in der laufenden Saison jedoch nur zu vier Teileinsätzen. (ram/sda)
Stephan Ambrosius 🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 4 Spiele
Manuel Polster verlässt den FC Lausanne-Sport
Der Österreicher Manuel Polster (23) verlässt Lausanne-Sport. Polster, der in Deutschland bei Wolfsburg und dem VfB Stuttgart ausgebildet worden ist, stiess im Sommer 2023 von der Austria Wien zu Lausanne. Für die Waadtländer bestritt er 15 Pflichtspiele. Für diese Saison wurde Polster an Stade Nyonnais ausgeliehen. Diese Leihe wurde mit der Vertragsauflösung bei Lausanne hinfällig. (nih/sda)
Manuel Polster 🇦🇹
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele
Mangiarratti wird technischer Direktor beim FCZ
Der FC Zürich verpflichtet den früheren Yverdon-Trainer Alessandro Mangiarratti als technischen Direktor. Diese Position wurde neu geschaffen, um den Sportchef zu ersetzen, womit Mangiarratti auf Milos Malenovic folgt. Der 47-Jährige werde die sportlichen Abteilungen des FCZ führen und als Mitglied der Transferkommission den Klub bei der Planung und Umsetzung von Transfers unterstützen. Mangiarratti verfügt als ehemaliger Nachwuchstrainer bei YB und Co-Trainer der U17-Nati über Erfahrung in der Arbeit mit jungen Spielern, ausserdem arbeitete er beim FC Chiasso schon einmal ein gutes halbes Jahr als technischer Direktor. (nih)
AS Roma leiht Alessandro Romano in die Serie B aus
Kurz nach dem Jahreswechsel feierte Alessandro Romano mit der AS Roma sein Profidebüt in der Serie A. Nun verlässt der 19-jährige Zürcher Mittelfeldspieler, der 2022 vom FC Winterthur in die Nachwuchsakademie der Römer gewechselt war, Italiens Hauptstadt vorübergehend. Um regelmässig Spielpraxis zu sammeln, wechselt der Schweizer Junioren-Internationale bis zum Ende der laufenden Saison leihweise in die Serie B zu Spezia. (nih/sda)
Alessandro Romano 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Steven Zuber wechselt zu Athen
Nach seinem überraschenden Abgang beim FC Zürich wechselt Steven Zuber nach Informationen des «Blick» nun zu Atromitos Athen. Damit kehrt der Schweizer in die griechische Super League zurück. (hkl)
Steven Zuber 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 800'000 Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 4 Tore, 4 Assists
Vorzeitige Vertragsverlängerung für Trainer Maassen
Die Leitung des FC St. Gallen verlängert die Zusammenarbeit mit Trainer Enrico Maassen vorzeitig. Der neue Vertrag mit dem Deutschen hat nun bis zum Sommer 2028 Gültigkeit.
Die neue Vereinbarung kommt der Verlängerung des Kontrakts um ein Jahr gleich. Als Nachfolger von Peter Zeidler ist der 41-jährige Maassen seit vorletztem Sommer in der Ostschweiz tätig.
St. Gallen liegt in der Rangliste der Super League mit drei Punkten Rückstand auf Thun auf Platz 2. Erster Gegner nach dem kurzen Unterbruch der Meisterschaft ist am Samstag das Schlusslicht Winterthur. (riz/sda)
Leonidas Stergiou wechselt leihweise zu Heidenheim
Der sechsfache Schweizer Nationalspieler Leonidas Stergiou wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfB Stuttgart zu Heidenheim. Der 23-jährige Verteidiger wird für ein halbes Jahr ausgeliehen, wie die beiden Klubs mitteilen.
Stergiou bestritt in den letzten zweieinhalb Jahren für Stuttgart 38 Partien. Auch wegen Verletzungen kam der frühere St. Galler seit dem letzten Mai aber nur noch zu zwei Kurzeinsätzen. Beim Schlusslicht Heideheim verstärkt Stergiou die statistisch schwächste Abwehr der Liga (38 Gegentore). Sein Vertrag mit Stuttgart hat noch bis Sommer 2028 Gültigkeit. (riz/sda)
Stergiou bestritt in den letzten zweieinhalb Jahren für Stuttgart 38 Partien. Auch wegen Verletzungen kam der frühere St. Galler seit dem letzten Mai aber nur noch zu zwei Kurzeinsätzen. Beim Schlusslicht Heideheim verstärkt Stergiou die statistisch schwächste Abwehr der Liga (38 Gegentore). Sein Vertrag mit Stuttgart hat noch bis Sommer 2028 Gültigkeit. (riz/sda)
Leonidas Stergiou 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele
Tosic vom FCZ nach Zypern
Nemanja Tosic hat den FC Zürich definitiv verlassen. Der serbische Aussenverteidiger unterschrieb bei Anorthosis Famagusta, wie der zypriotische Klub mitteilte.
Tosic spielt beim FCZ schon länger keine Rolle mehr. Im letzten Jahr wurde er zunächst an Deportivo La Coruña und später an den FK Cukaricki ausgeliehen. In Famagusta spielt unter anderem der Schweizer Tobias Schättin, der im Sommer von Winterthur nach Zypern gewechselt hat und wie Tosic Linksverteidiger ist. (riz/sda)
Tosic spielt beim FCZ schon länger keine Rolle mehr. Im letzten Jahr wurde er zunächst an Deportivo La Coruña und später an den FK Cukaricki ausgeliehen. In Famagusta spielt unter anderem der Schweizer Tobias Schättin, der im Sommer von Winterthur nach Zypern gewechselt hat und wie Tosic Linksverteidiger ist. (riz/sda)
Nemanja Tosic 🇷🇸
Alter: 28 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 13 Spiele
Gallagher kehrt nach London zurück
Conor Gallagher kehrt in die Premier League und nach London zurück. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei Tottenham Hotspur und spielt damit nach anderthalb Jahren in Spanien bei Atlético Madrid wieder in England.
Gallagher bestritt von 2020 bis 2024 insgesamt 136 Spiele in der höchsten englischen Liga - die meisten davon für den FC Chelsea, bei dem der englische Nationalspieler vor seinem Wechsel nach Spanien unter Vertrag stand.
Sein neuer Verein Tottenham liegt in der Premier League aktuell auf dem 14. Platz. (hkl/sda)
Klopp wäre Job als Real-Madrid-Trainer wohl nicht abgeneigt
Real Madrid hat sich am Montag von Xabi Alonso getrennt und Alvaro Arbeloa als Trainer installiert. Sollten die Königlichen im Sommer aber nach einem neuen Coach suchen, wäre Jürgen Klopp ein heisser Kandidat, wie Sky berichtet. Der 58-jährige Deutsche wäre dem Job gegenüber demnach nicht abgeneigt.
Klopp sprach mit ServusTV bereits über die Entlassung Alonsos und bezeichnete diese als «Zeichen, dass dort nicht alles zu 100 Prozent richtig ist». Mit ihm habe dies aber nichts zu tun, so der Global Head of Soccer von Red Bull, und so habe es «in mir auch nichts ausgelöst». Für Xabi Alonso tue es ihm leid, sagte Klopp, denn: «Das war sein Verein und ich glaube, Real Madrid bedeutet für die meisten Trainer so Endstufe. Wenn man mal da ist, dann möchte man da bleiben.» (nih)
Kablan zum FCZ
Der FC Zürich meldet nach mehreren Abgängen eine Neuverpflichtung. Aussenverteidiger Chris Kablan hat bis 2027 unterschrieben.
Zuletzt spielte der 31-Jährige auf Zypern. Kablan entstammt dem Nachwuchs des FC Luzern und spielte später unter anderem beim FC Thun unter dem jetzigen FCZ-Trainer Dennis Hediger. (ram)
Lausanne-Sport verpflichtet spanischen Nachwuchsstürmer
Lausanne-Sport verpflichtet den spanischen Nachwuchsspieler Omar Janneh. Der 19-jährige Stürmer kommt von Atlético Madrid und unterschreibt einen Vertrag bis im Sommer 2030, wie der Klub am Samstag mitteilt. Wie der Verein schreibt handelt es sich um «einen der vielversprechendsten Neuzugänge in der jüngeren Geschichte des Klubs».
Janneh spielte seit 2022 für Atlético, wo er in der zweiten Mannschaft auflief. Zuvor war er die Fussballakademien von Espanyol Barcelona und Granada CF durchlaufen. Auch für die spanischen Nachwuchsnationalmannschaften stand er bereits im Einsatz. (riz/sda)
Janneh spielte seit 2022 für Atlético, wo er in der zweiten Mannschaft auflief. Zuvor war er die Fussballakademien von Espanyol Barcelona und Granada CF durchlaufen. Auch für die spanischen Nachwuchsnationalmannschaften stand er bereits im Einsatz. (riz/sda)
Omar Janneh 🇪🇸
Alter: 19 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele, 3 Tore, 2 Assists
Zaric wird Trainer in Altach
Ognjen Zaric, der im Dezember 2024 beim FC Winterthur freigestellt wurde, hat einen neuen Klub gefunden. Der 36-Jährige wird Trainer beim SCR Altach.
Der serbisch-österreichische Doppelbürger war als Assistenztrainer von Patrick Rahmen beim FC Basel und später beim FC Winterthur tätig. Auf die Saison 2024/25 wurde er erstmals zum Cheftrainer ernannt, musste aber nach 18 Spielen mit nur drei Siegen und vier Unentschieden wieder gehen.
In Altach folgt Zaric auf Fabio Ingolitsch, der den Klub nahe der Schweizer Grenze in Richtung Sturm Graz verlassen hat. Altach belegt in Österreichs Bundesliga derzeit den 9. Platz unter zwölf Teams. (riz/sda)
So geht es bei Basel mit der Stürmersuche weiter
Stucki kündigte schon vor der Transferphase an, einen neuen Stürmer zu suchen. Albian Ajeti und Moritz Broschinski liessen die Torgefahr in der Hinrunde stark vermissen. Dennoch sagt der 44-Jährige klar: «Auch wenn sie nicht viele Tore in der Vorrunde erzielt haben, haben wir gute Stürmer im Kader.» Um jeden Preis müsse man deshalb nicht einen neuen Stürmer holen. Zumal sich auch Kaio Eduardo im Trainingslager gut präsentiert habe, was nicht nur sein Tor und die Vorlage im Testspiel gegen Slavia Prag gezeigt hat. «Er hat gezeigt, dass er eine gute Alternative sein kann.» (nih)
ManCity schnappt sich Antoine Semenyo
Manchester City und Bournemouth sind sich über einen Transfer von Flügelspieler Antoine Semenyo einig. Die Skyblues statten den 26-jährigen Nationalspieler Ghanas mit einem Vertrag bis 2031 aus und bezahlen dafür gemäss übereinstimmenden Medienberichten knapp 72 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen könnten noch 1,7 Millionen Euro hinzukommen. Ausserdem dürfte Bournemouth sich im Falle eines zukünftigen Transfers über zehn Prozent des Gewinns freuen.
Semenyo erzielte in dieser Premier-League-Saison zehn Tore und damit die drittmeisten nach seinem zukünftigen Mitspieler Erling Haaland und Brentfords Igor Thiago. Schon in der Vorsaison brillierte der gebürtige Londoner mit insgesamt 13 Toren, sein Marktwert explodierte in den letzten anderthalb Jahren von zehn Millionen auf 65 Millionen Euro. (nih)
Semenyo erzielte in dieser Premier-League-Saison zehn Tore und damit die drittmeisten nach seinem zukünftigen Mitspieler Erling Haaland und Brentfords Igor Thiago. Schon in der Vorsaison brillierte der gebürtige Londoner mit insgesamt 13 Toren, sein Marktwert explodierte in den letzten anderthalb Jahren von zehn Millionen auf 65 Millionen Euro. (nih)
Antoine Semenyo 🇬🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 65 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 10 Tore, 3 Assists
Auch Rodic verlässt den FCZ
Nach einem halben Jahr beim FC Zürich zieht Milan Rodic weiter. Der serbische Verteidiger habe den Wunsch geäussert, in die Heimat zurückkehren zu können, schreibt der Super-League-Klub. Diesem Wunsch habe der FCZ entsprochen und den Vertrag mit Rodic aufgelöst. (ram)
Milan Rodic 🇷🇸
Alter: 34 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 250'000 Euro
Bilanz 2025/26: 8 Spiele, kein Tor
Crnogorcevic wechselt nach Frankreich
Nach Ramona Bachmann kehrt auch Ana-Maria Crnogorcevic nach einem Gastspiel in den USA nach Europa zurück. Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin und -torschützin wechselt nach Frankreich zum RC Strasbourg.
Die 35-jährige Berner Oberländerin unterschrieb beim ambitionierten Klub, der erst seit 2024 in Frankreichs höchster Liga spielt und aktuell den 7. Tabellenplatz belegt, einen bis 2027 gültigen Vertrag. Mit Eseosa Aigbogun steht seit letztem Sommer bereits eine andere Schweizerin bei den Elsässerinnen im Kader.
Für die polyvalent einsetzbare Crnogorcevic ist es nach ihrem Einstieg als Profi beim FC Thun die siebente Station im Ausland. Zuvor stand sie bei je zwei Klubs in Deutschland, Spanien und den USA unter Vertrag. Ihre erfolgreichste Zeit erlebte sie zwischen 2019 und 2023 beim FC Barcelona, mit dem sie neun Titel gewann, darunter zweimal die Champions League. Zuletzt spielte sie seit Sommer 2024 für Seattle Reign. (abu/sda)
FC Basel verleiht Gauto nach Argentinien
Der FC Basel leiht Juan Gauto für ein Jahr mit Kaufoption an den argentinischen Klub Atlético Platense aus. Seit seinem Wechsel zum FCB im Sommer 2023 absolvierte der 21-jährige argentinische Offensivspieler 23 Partien in der Super League.
Die vergangene Saison bestritt Gauto leihweise beim spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña. Seit seiner Rückkehr nach Basel kam er im letzten Halbjahr lediglich zu vier Einsätzen in der Promotion League. (abu/sda)
Die vergangene Saison bestritt Gauto leihweise beim spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña. Seit seiner Rückkehr nach Basel kam er im letzten Halbjahr lediglich zu vier Einsätzen in der Promotion League. (abu/sda)
Juan Gauto 🇦🇷
Alter: 21
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 0,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: keine Spiele in der Super League
Mariano Gomez verlässt den FCZ
Der FC Zürich verliert nach Steven Zuber in der Winterpause einen weiteren Stammspieler. Der argentinische Innenverteidiger Mariano Gomez wechselt per sofort zum ungarischen Traditionsklub Ferencvaros Budapest, wie die Zürcher bekannt gaben.
Der 26-jährige Gomez kam im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft von Atlético Madrid zum FCZ und bestritt in der Super League 52 Partien. (riz/sda)
Der 26-jährige Gomez kam im Sommer 2024 von der zweiten Mannschaft von Atlético Madrid zum FCZ und bestritt in der Super League 52 Partien. (riz/sda)
Mariano Gomez 🇦🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger Marktwert: 1 Million Euro
Bilanz 2025/26: 17 Spiele, 1 Vorlage
Verteidiger Kleine-Bekel zum FCSG
Der FC St.Gallen verstärkt sein Kader mit Blick auf die Meisterschafts-Rückrunde mit dem 1,92 m grossen Abwehrspieler Colin Kleine-Bekel. Der 22-jährige Deutsche wechselt vom Zweitbundesligisten Bochum leihweise in die Ostschweiz. «Von seiner Mentalität her und aufgrund seines Charakters passt er gut in unsere Mannschaft», freut sich FCSG-Sportchef Roger Stilz. (ram/sda)
Colin Kleine-Bekel 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025/26: 8 Spiele, 2 Tore
Gregoritsch zurück zu Augsburg
Cédric Zesiger und Fabian Rieder haben beim FC Augsburg einen österreichischen Internationalen als neuen Teamkollegen. Michael Gregoritsch kehrt leihweise bis zum Saisonende zum Bundesligisten zurück.
Der 31-jährige Stürmer wechselt von Bröndby zurück nach Deutschland. Zuvor hatte er dem FC Basel einen Korb gegeben. Der Tabellen-15. Augsburg hat nach Ablauf des Leihgeschäfts die Option zur (neuerlichen) definitiven Anstellung von Gregoritsch. (ram/sda)
Der 31-jährige Stürmer wechselt von Bröndby zurück nach Deutschland. Zuvor hatte er dem FC Basel einen Korb gegeben. Der Tabellen-15. Augsburg hat nach Ablauf des Leihgeschäfts die Option zur (neuerlichen) definitiven Anstellung von Gregoritsch. (ram/sda)
Michael Gregoritsch 🇦🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 14 Spiele, 3 Tore, 1 Assist
Neuer Stürmer für Fischer in Mainz
Der Bundesliga-Abstiegskandidat Mainz 05 verstärkt seine Offensive. Vom VfB Stuttgart kommt Stürmer Silas. Dort spielte er seit längerer Zeit keine Rolle mehr. Nun hofft Mainz mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer, dass der Angreifer rasch wieder in Fahrt kommt. (ram)
Silas Katompa Mvumpa 🇨🇩
Alter: 27 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: kein Spiel
GC verpflichtet bosnisches Abwehrtalent
Die Grasshoppers haben in der Winterpause einen weiteren Transfer getätigt und den 20-jährigen bosnischen Innenverteidiger Luka Mikulic verpflichtet. Der 1,92 m grosse Linksfuss, der zuletzt in seiner Heimat für Posusje spielte, erhielt bei den Zürchern einen bis im Sommer 2030 gültigen Vertrag, wie der Super-League-Klub mitteilte. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. (hkl/sda)
FCZ hat neuen Topkandidat für Sportchef-Posten
Der 47-jährige Trainer ist seit der Entlassung bei Yverdon im Dezember 2024 ohne Anstellung. Erfahrungen als Sportchef hat er noch keine, 2018/19 war er aber siebeneinhalb Monate als technischer Direktor beim FC Chiasso tätig. Ausserdem kennt er den Schweizer Fussball und erfülle auch weitere Anforderungen, die der FCZ an seinen nächsten Sportchef hat: gute Kommunikation und Stärken in der Ausbildung von jungen Spielern. Fraglich sei jedoch, ob Mangiarratti tatsächlich ins Management wechseln würde. Er gelte nämlich auch als Kandidat für den Posten als U21-Nati-Trainer. (nih)
Marco Burch wechselt zu Servette
Marco Burch kehrt nach zweieinhalb Jahren in Polen zurück in die Super League. Der 25-jährige Verteidiger unterschrieb mit den Genfern einen Vertrag bis 2028, wie sein neuer Klub mitteilte.
Der beim FC Luzern ausgebildete Burch, der mit den Innerschweizern 2021 den Schweizer Cup gewann, spielte zuletzt in Polen für Radomiak und Legia Warschau. In dieser Saison kam er für Legia nur zu sieben Einsätzen.
Burch steht Servette erst ab dem 15. Januar zur Verfügung. Somit verpasst die defensive Verstärkung des aktuell Zehnten der Super League den ersten Meisterschaftsmatch des neuen Jahres am Mittwoch in einer Woche gegen Lausanne Sport. (riz/sda)
Der beim FC Luzern ausgebildete Burch, der mit den Innerschweizern 2021 den Schweizer Cup gewann, spielte zuletzt in Polen für Radomiak und Legia Warschau. In dieser Saison kam er für Legia nur zu sieben Einsätzen.
Burch steht Servette erst ab dem 15. Januar zur Verfügung. Somit verpasst die defensive Verstärkung des aktuell Zehnten der Super League den ersten Meisterschaftsmatch des neuen Jahres am Mittwoch in einer Woche gegen Lausanne Sport. (riz/sda)
Marco Burch 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 550'000 Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele
Laura Vetterlein neue Trainerin der GC Frauen
Laura Vetterlein ist neue Trainerin der GC Frauen. Sie folgt gemäss einer Mitteilung des Zürcher Klubs auf João Paiva, der am vergangenen Freitag per sofort entlassen worden war.
Vetterlein war früher selbst Profifussballerin. Mit dem VfL Wolfsburg gewann die 33-jährige Deutsche je zweimal die Women's Champions League, die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Zuletzt war Vetterlein als Assistenztrainerin der Frauen beim FC Basel tätig. (riz/sda)
Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück
Raphaël Wicky kehrt als Trainer in die Major League Soccer (MLS) zurück. Der 48-jährige Walliser unterschrieb bei Sporting Kansas City einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.
Wicky war bereits in der MLS tätig, als er von Ende 2019 bis Ende September 2021 für die Chicago Fire arbeitete. Davor betreute er die amerikanische U17-Nationalmannschaft. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz übernahm er im Juli 2022 die Young Boys und führte sie 2023 zum Double. Anfang März 2024 wurde er bei den Bernern entlassen, obwohl YB zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft den 1. Platz belegte.
Nun wagt Wicky sein nächstes Abenteuer in den USA. «In meinen Gesprächen mit David [Lee, dem GM des Vereins] hatten wir sofort eine gute Verbindung und waren uns in Bezug auf Kultur und Spielstil einig», erklärte Wicky in der Medienmitteilung des Vereins. (hkl/sda)
Wilfried Nancy bei Celtic bereits entlassen
Der am 4. Dezember 2025 verpflichtete Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer von Celtic Glasgow. Der 48-jährige Franzose stand bloss während acht Partien an der Seitenlinie und verlor davon sechs.
Zuletzt kassierte Celtic gegen Stadtrivale Rangers eine 1:3-Niederlage. Der Final im Ligacup gegen St. Mirren ging ebenfalls mit 1:3 verloren. In der Meisterschaft liegt Celtic sechs Punkte hinter Heart of Midlothian auf dem 2. Tabellenplatz.
Nancy folgte auf Martin O'Neill, der Ende Oktober interimistisch den entlassenen Brendan Rodgers ersetzt hatte. Sein Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Zuvor war er Trainer in der MLS für die Columbus Crew. (hkl/sda)