bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Ski

Ski Alpin: Gino Caviezel gibt sein Comeback

epa11797387 Gino Caviezel of Switzerland in action during the Men&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup stage in Bormio, Italy, 29 December 2024. EPA/SOLERO/BISI
Gino Caviezel feiert am Dienstag sein Comeback.Bild: keystone

Länger als ein Jahr ausgefallen: Gino Caviezel feiert in Schladming sein Comeback

Beim Nacht-Riesenslalom in Schladming gibt Gino Caviezel sein Comeback. Der Bündner stürzte im Dezember 2024 schwer und fiel seither verletzt aus.
26.01.2026, 13:2926.01.2026, 13:29

Am 29. Dezember 2024 zog sich Gino Caviezel im Super-G in Bormio nach einem schweren Sturz eine «komplexe» Knieverletzung zu und fiel seither verletzt aus.

Fast 13 Monate später ist der 33-Jährige für den Nacht-Riesenslalom in Schladming aufgeboten und wird dort sein Comeback feiern.

Ausgerechnet in Schladming fuhr Caviezel im Jahr 2023 auf das Podest, direkt hinter seinem Landsmann Loïc Meillard. Bisher konnte sich der Bündner über drei Podestplätze im Weltcup freuen und gewann zusätzlich einmal im Team-Wettbewerb.

Durch seine Verletzung hatte Caviezel keine Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, da die Nominierungen für die Winterspiele am heutigen Montag bekanntgegeben wurden. Im Riesenslalom werden Marco Odermatt, Loic Meillard, Thomas Tumler und Luca Aerni in Bormio für die Schweizer an den Start gehen. (riz)

Das gesamte Ski-Kader für die Olympischen Spiele:

Diese Schweizer Skicracks sind für die Olympischen Spiele nominiert
Mehr Sport-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 52
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt

Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mikaela Shiffrin ist nicht nur die beste Skifahrerin der Welt – sie kann auch noch singen!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Seahawks stehen erstmals seit elf Jahren im Super Bowl und treffen wieder auf die Patriots
Im 60. Super Bowl treffen die Seattle Seahawks auf die New England Patriots. Bereits vor elf Jahren trafen die beiden Teams im Endspiel der NFL aufeinander.
Im NFC-Championship-Game setzen sich die Seattle Seahawks knapp mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch und stehen erstmals seit 2015 im Super Bowl. Es ist die vierte Super-Bowl-Teilnahme für die «Hawks». Zum Champion konnten sie sich einmal küren.
Zur Story