Gino Caviezel feiert am Dienstag sein Comeback. Bild: keystone

Länger als ein Jahr ausgefallen: Gino Caviezel feiert in Schladming sein Comeback

Beim Nacht-Riesenslalom in Schladming gibt Gino Caviezel sein Comeback. Der Bündner stürzte im Dezember 2024 schwer und fiel seither verletzt aus.

Am 29. Dezember 2024 zog sich Gino Caviezel im Super-G in Bormio nach einem schweren Sturz eine «komplexe» Knieverletzung zu und fiel seither verletzt aus.

Fast 13 Monate später ist der 33-Jährige für den Nacht-Riesenslalom in Schladming aufgeboten und wird dort sein Comeback feiern.



Ausgerechnet in Schladming fuhr Caviezel im Jahr 2023 auf das Podest, direkt hinter seinem Landsmann Loïc Meillard. Bisher konnte sich der Bündner über drei Podestplätze im Weltcup freuen und gewann zusätzlich einmal im Team-Wettbewerb.

Durch seine Verletzung hatte Caviezel keine Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, da die Nominierungen für die Winterspiele am heutigen Montag bekanntgegeben wurden. Im Riesenslalom werden Marco Odermatt, Loic Meillard, Thomas Tumler und Luca Aerni in Bormio für die Schweizer an den Start gehen. (riz)