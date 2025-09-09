wechselnd bewölkt19°
National League: Zug gegen Bern und die ganze Vollrunde im Liveticker

Die National League ist zurück: Punktet Bern auswärts in Zug? + Der Meister empfängt Biel

09.09.2025, 18:45
  • Zum zweiten Mal in Folge gewannen die ZSC Lions im Frühling 2025 die Schweizer Meisterschaft im Eishockey. Mit dem Saisonstart in der National League startet nun also die Mission Titelverteidigung. Am ersten Spieltag der neuen Saison treffen die ZSC Lions auf den EHC Biel, den Vorjahres-Neunten.
  • Nebst dem ZSC und Biel stehen aber auch gleich alle 12 weiteren Teams erstmals im Einsatz. Der HC Ambri-Piotta empfängt zuhause den EHC Kloten.
  • Die Playoff-Finalisten der letzten zwei Saisons aus Lausanne müssen auswärts gegen den HC Davos ran, während der HC Fribourg-Gottéron den HC Lugano empfängt.
  • Im Welschland wird Genf auf Ajoie treffen und in St. Gallen kommt es zum Duell zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den SCL Tigers. Zudem empfängt der EV Zug den SC Bern. Alle Partien beginnen um 19.45 Uhr.
  • Die Regular Season wird nicht nur mit einer Vollrunde gestartet, sondern endet am 9. März auch mit mit einer solchen. Wer Meister wird, steht spätestens am 30. April fest. (riz/sda)

HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
9. September 2007: Walter Frosch – allein der Name ist schon Kult. Der Mann dahinter mit Walross-Schnauz, lockerem Mundwerk und beinharten Grätschen gehört zu den schrägsten Vögeln der Bundesliga-Geschichte – und ist mitverantwortlich für die Einführung von Gelb-Sperren.
Wer beim FC St.Pauli ein Kultspieler werden will, der muss sehr speziell sein. Der Kiezklub an der Partymeile Hamburgs gehört noch immer zu den eigenartigsten Vereinen im deutschen Profifussball – und dies im guten Sinn.
