trüb und nass15°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

National League 2025/26: So sehen die Trikots von ZSC, HCD, SCB etc. aus

Der Leiter Spielbetrieb der Nationalliga, Willi Voegtlin, mit dem Pokal im siebten Playoff Final Eishockeyspiel der National League zwischen den ZSC Lions und dem Lausanne HC, am Dienstag, 30. April 2 ...
Ab heute Abend wird wieder um ihn gekämpft – nein, nicht Spielplan-General Willi Vögtlin, sondern den National-League-Pokal.Bild: keystone

Die Trikots der neuen National-League-Saison – wer hat die schönsten Leibchen?

Heute beginnt die National-League-Saison 2025/26. Wir zeigen dir die Trikots aller Klubs – damit du auch weisst, wer heute Abend wo übers Eis flitzt.
09.09.2025, 09:0809.09.2025, 09:08
Mehr «Sport»

HC Ajoie

Die Jurassier warten als einziges Team mit drei Trikots auf – wohl weil sowohl die Heim- als auch die Auswärtsvariante eher hell ist.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Bild: hc ajoie

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Bild: hc ajoie

Drittes Trikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Bild: hc ajoie

HC Ambri-Piotta

Oder ist es der Ambri HC Piotta? 😉

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ambri-Piotta
Bild: hc ambri-piotta

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ambri-Piotta
Bild: hc ambri-piotta

Etwas Unterhaltung vor dem Saisonstart gefällig?

Diese 13 Hockey-Grafiken fassen die neue Saison perfekt zusammen

SC Bern

Der SCB ist ähnlich unterwegs wie vergangene Saison.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des SC Bern.
Bild: sc bern

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des SC Bern.
Bild: sc bern

EHC Biel

Der EHCB präsentiert sich auswärts fast ganz in weiss.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Biel.
Bild: ehc biel

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Biel.
Bild: ehc biel

HC Davos

Davos hält sein Trikot klassisch ohne Überraschungen.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Bild: hc davos

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Bild: hc davos

HC Fribourg-Gottéron

Fribourg kommt in dieser Saison in schwarz und grau daher.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Fribourg-Gottéron
Bild: fribourg-gottéron

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Fribourg-Gottéron
Bild: fribourg-gottéron

Genf-Servette HC

Servette präsentiert ein Trikot fast ohne Werbung – in Burgund und gelb-orange gehalten.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Genf-Servette HC.
Bild: genf-servette hc

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Genf-Servette HC.
Bild: genf-servette hc

EHC Kloten

Der EHC Kloten hat sich vom wenig beliebten Wort-Schriftzug der letzten Saison wieder verabschiedet.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Kloten.
Bild: ehc kloten

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Kloten.
Bild: ehc kloten

Lausanne HC

Lausanne präsentiert wie immer ein Trikot fast ohne Werbung.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Lausanne HC
Bild: lausanne hc

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Lausanne HC.
Bild: lausanne HC

HC Lugano

Der HC Lugano spielt auch in dieser Saison in schwarz und weiss.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Lugano
Bild: HC Lugano

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Lugano
Bild: HC Lugano

SCRJ Lakers

Rapperswil hat im Bund in der Trikotmitte Rosen versteckt.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCRJ Lakers
Bild: scrj lakers

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCRJ Lakers
Bild: scrj lakers

SCL Tigers

Die Langnauer Leibchen kommen diese Saison ziemlich einfarbig daher.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCL Tigers.
Bild: scl tigers

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCL Tigers.
Bild: scl tigers

ZSC Lions

Der weisse Einschlag auf dem Zürcher Heimtrikot sieht fast ein wenig wie Flügel aus.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der ZSC Lions
Bild: zsc lions

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der ZSC Lions
Bild: zsc lions

EV Zug

Zug präsentiert eine nur leicht angepasste Variante des Trikots der Vorsaison.

Heimtrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EV Zug.
Bild: ev zug

Auswärtstrikot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EV Zug.
Bild: ev zug

Deine Meinung ist gefragt

Nach Objektivität zu verlangen, ist wohl zu viel gefragt. Aber lass uns in dieser Umfrage und in den Kommentaren doch trotzdem wissen, welche Trikots dir am besten gefallen und wo du noch Verbesserungsmöglichkeiten siehst.

Welcher Klub hat die schönsten Trikots?
An dieser Umfrage haben insgesamt 721 Personen teilgenommen

Noch mehr Infos zum Saisonstart:

Der Eismeister-Check
Aller guten ZSC-Dinge sind drei – mindestens
Der Eismeister-Check
Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf
Der Eismeister-Check
Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

Hier gibt es alle Eismeister-Vorschauen in der Übersicht.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys
1 / 21
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys
Bislang 18 Eishockeyspieler (Stand: 16.4.2025) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Andi Zeqiri wechselt nach Polen +++ Nottingham entlässt schon den Coach
2
Europa schlägt neue Russland-Sanktionen vor +++ Lawrow: «Wir wollen keine Mauer errichten»
3
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
«Er schickt ‹🔥🔥🔥› irgendwelchen Influencerinnen»
Meistgeteilt
1
Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr
2
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
3
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
4
Prozess um mutmasslich verhindertes Attentat auf Trump gestartet
5
U21-Nati gewinnt Test gegen Albanien +++ Urs Kessler ist neuer Chef beim Eishockey-Verband
Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Ab heute kannst du erste Tickets kaufen
Die Schweiz wird 2026 zum ersten Mal seit 2009 wieder Gastgeberin der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft sein. Der Ticket-Vorverkauf für die WM 2026 startet am Montag, 8. September, um 12 Uhr auf Ticketcorner.
Zur Story