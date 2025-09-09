Die Trikots der neuen National-League-Saison – wer hat die schönsten Leibchen?

Ab heute Abend wird wieder um ihn gekämpft – nein, nicht Spielplan-General Willi Vögtlin, sondern den National-League-Pokal.Bild: keystone
Heute beginnt die National-League-Saison 2025/26. Wir zeigen dir die Trikots aller Klubs – damit du auch weisst, wer heute Abend wo übers Eis flitzt.
09.09.2025, 09:0809.09.2025, 09:08
HC Ajoie
Die Jurassier warten als einziges Team mit drei Trikots auf – wohl weil sowohl die Heim- als auch die Auswärtsvariante eher hell ist.
Heimtrikot
Bild: hc ajoie
Auswärtstrikot
Bild: hc ajoie
Drittes Trikot
Bild: hc ajoie
HC Ambri-Piotta
Oder ist es der Ambri HC Piotta? 😉
Heimtrikot
Bild: hc ambri-piotta
Auswärtstrikot
Bild: hc ambri-piotta
SC Bern
Der SCB ist ähnlich unterwegs wie vergangene Saison.
Heimtrikot
Bild: sc bern
Auswärtstrikot
Bild: sc bern
EHC Biel
Der EHCB präsentiert sich auswärts fast ganz in weiss.
Heimtrikot
Bild: ehc biel
Auswärtstrikot
Bild: ehc biel
HC Davos
Davos hält sein Trikot klassisch ohne Überraschungen.
Heimtrikot
Bild: hc davos
Auswärtstrikot
Bild: hc davos
HC Fribourg-Gottéron
Fribourg kommt in dieser Saison in schwarz und grau daher.
Heimtrikot
Bild: fribourg-gottéron
Auswärtstrikot
Bild: fribourg-gottéron
Genf-Servette HC
Servette präsentiert ein Trikot fast ohne Werbung – in Burgund und gelb-orange gehalten.
Heimtrikot
Bild: genf-servette hc
Auswärtstrikot
Bild: genf-servette hc
EHC Kloten
Der EHC Kloten hat sich vom wenig beliebten Wort-Schriftzug der letzten Saison wieder verabschiedet.
Heimtrikot
Bild: ehc kloten
Auswärtstrikot
Bild: ehc kloten
Lausanne HC
Lausanne präsentiert wie immer ein Trikot fast ohne Werbung.
Heimtrikot
Bild: lausanne hc
Auswärtstrikot
Bild: lausanne HC
HC Lugano
Der HC Lugano spielt auch in dieser Saison in schwarz und weiss.
Heimtrikot
Bild: HC Lugano
Auswärtstrikot
Bild: HC Lugano
SCRJ Lakers
Rapperswil hat im Bund in der Trikotmitte Rosen versteckt.
Heimtrikot
Bild: scrj lakers
Auswärtstrikot
Bild: scrj lakers
SCL Tigers
Die Langnauer Leibchen kommen diese Saison ziemlich einfarbig daher.
Heimtrikot
Bild: scl tigers
Auswärtstrikot
Bild: scl tigers
ZSC Lions
Der weisse Einschlag auf dem Zürcher Heimtrikot sieht fast ein wenig wie Flügel aus.
Heimtrikot
Bild: zsc lions
Auswärtstrikot
Bild: zsc lions
EV Zug
Zug präsentiert eine nur leicht angepasste Variante des Trikots der Vorsaison.
Heimtrikot
Bild: ev zug
Auswärtstrikot
Bild: ev zug
