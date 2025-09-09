Ab heute Abend wird wieder um ihn gekämpft – nein, nicht Spielplan-General Willi Vögtlin, sondern den National-League-Pokal. Bild: keystone

Die Trikots der neuen National-League-Saison – wer hat die schönsten Leibchen?

Heute beginnt die National-League-Saison 2025/26. Wir zeigen dir die Trikots aller Klubs – damit du auch weisst, wer heute Abend wo übers Eis flitzt.

HC Ajoie

Die Jurassier warten als einziges Team mit drei Trikots auf – wohl weil sowohl die Heim- als auch die Auswärtsvariante eher hell ist.

Heimtrikot

Bild: hc ajoie

Auswärtstrikot

Bild: hc ajoie

Drittes Trikot

Bild: hc ajoie

HC Ambri-Piotta

Oder ist es der Ambri HC Piotta? 😉

Heimtrikot

Bild: hc ambri-piotta

Auswärtstrikot

Bild: hc ambri-piotta

SC Bern

Der SCB ist ähnlich unterwegs wie vergangene Saison.

Heimtrikot

Bild: sc bern

Auswärtstrikot

Bild: sc bern

EHC Biel

Der EHCB präsentiert sich auswärts fast ganz in weiss.

Heimtrikot

Bild: ehc biel

Auswärtstrikot

Bild: ehc biel

HC Davos

Davos hält sein Trikot klassisch ohne Überraschungen.

Heimtrikot

Bild: hc davos

Auswärtstrikot

Bild: hc davos

HC Fribourg-Gottéron

Fribourg kommt in dieser Saison in schwarz und grau daher.

Heimtrikot

Bild: fribourg-gottéron

Auswärtstrikot

Bild: fribourg-gottéron

Genf-Servette HC

Servette präsentiert ein Trikot fast ohne Werbung – in Burgund und gelb-orange gehalten.

Heimtrikot

Bild: genf-servette hc

Auswärtstrikot

Bild: genf-servette hc

EHC Kloten

Der EHC Kloten hat sich vom wenig beliebten Wort-Schriftzug der letzten Saison wieder verabschiedet.

Heimtrikot

Bild: ehc kloten

Auswärtstrikot

Bild: ehc kloten

Lausanne HC

Lausanne präsentiert wie immer ein Trikot fast ohne Werbung.

Heimtrikot

Bild: lausanne hc

Auswärtstrikot

Bild: lausanne HC

HC Lugano

Der HC Lugano spielt auch in dieser Saison in schwarz und weiss.

Heimtrikot

Bild: HC Lugano

Auswärtstrikot

Bild: HC Lugano

SCRJ Lakers

Rapperswil hat im Bund in der Trikotmitte Rosen versteckt.

Heimtrikot

Bild: scrj lakers

Auswärtstrikot

Bild: scrj lakers

SCL Tigers

Die Langnauer Leibchen kommen diese Saison ziemlich einfarbig daher.

Heimtrikot

Bild: scl tigers

Auswärtstrikot

Bild: scl tigers

ZSC Lions

Der weisse Einschlag auf dem Zürcher Heimtrikot sieht fast ein wenig wie Flügel aus.

Heimtrikot

Bild: zsc lions

Auswärtstrikot

Bild: zsc lions

EV Zug

Zug präsentiert eine nur leicht angepasste Variante des Trikots der Vorsaison.

Heimtrikot

Bild: ev zug

Auswärtstrikot

Bild: ev zug

