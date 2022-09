FIFA 23 – das musst du zum Release des neuen Fussball-Games wissen

Ein Punkt, der schon seit Jahren an der Reihe kritisiert wird, wurde aber offenbar auch dieses Mal nicht gefixt. EA stecke zwar traditionell viel Innovationskraft in den Spielmodus «Ultimate Team», vernachlässige dadurch jedoch andere Modi, bemängeln Gamer:innen. Der Karrieremodus sei auch in diesem Jahr ein «kompletter Reinfall» schreibt «PC Games».

Erstmalig wird es in «FIFA 23» auch Frauen-Klubmannschaften geben. Spielerinnen waren in den vorangegangenen Titeln nur als Nationalmannschaften spielbar. 24 Teams aus England und Frankreich gibt es jetzt.

Dank des neuen «Crossplay»-Features ist es erstmalig auch möglich, gegen jemanden anzutreten, der auf einer anderen Konsole spielt. Endlich können so also Spiele zwischen Playstation- und Xbox-Gamer:innen stattfinden.

Was viele sicher freuen wird: Bei «FIFA 23» können die Fussballer:innen auch auf ihren sekundären Positionen eingesetzt werden. So kann beispielsweise João Cancelo von Manchester City sowohl als Links- als auch Rechtsverteidiger spielen.

EA verspricht für seinen neuen Teil – so wie jedes Jahr – das «realistischste Gameplay aller Zeiten». Möglich soll das die neue HyperMotion-2-Technologie machen , die durch neue Animationen die Bewegungen der Fussballer:innen so wirklichkeitsnah wie möglich abbilden soll.

Ich schnupperte gegen den FIFA-Weltmeister an der Sensation – was dann geschah, glaubst du nie

Ich schnupperte gegen den FIFA-Weltmeister an der Sensation – was dann geschah, glaubst du nie

Für viele kommt das dem Ende einer Ära gleich. Doch auch wenn sich der Name ändern wird, die Vorfreude auf das alljährliche Release wird wohl bleiben, ebenso wie das «Reinfuchsen» in die Mechaniken des neuen Teils, das für viele Reiz und Frustration zugleich bedeutet.

Viele Gamer:innen haben darauf hingefiebert, jetzt ist es endlich so weit: Am Freitag, 30. September, erscheint «FIFA 23». Es ist der inzwischen 30. Teil der beliebten Fussball-Videospielreihe – und es ist gleichzeitig der Letzte, der den gewohnten Namen tragen wird. Weil sich Hersteller Electronic Arts und der Weltverband FIFA zerstritten haben, wird «FIFA» ab nächstem Jahr «EA Sports FC» heissen.

Die Prämien steigen im Schnitt um 6,6 Prozent – so sieht's in deinem Kanton aus

5 Erkenntnisse nach den letzten Nati-Spielen vor der Reise zur WM in Katar

53 Tage vor dem Beginn der Fussball-WM darf die Schweiz zuversichtlich sein. In der Nations League gelang dank zwei Siegen der Klassenerhalt und die Leistungen stimmen optimistisch.

Am Samstag ein 2:1-Sieg auswärts in Spanien, am Dienstag ein Heimsieg mit dem gleichen Resultat gegen Tschechien. Die Siege waren wichtig, weil sie bedeuten, dass die Nati auch in der nächsten Austragung der Nations League in der Gruppe A antreten wird.