Vor zehn Jahren verunglückte Michael Schumacher bei einem Ski-Unfall schwer. Bild: AP

10 Jahre nach seinem Unfall – Michael Schumachers beeindruckende Karriere in Bildern

Am 29. Dezember 2013 verunglückte der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher beim Skifahren in Méribel schwer und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Vier Monate später erwachte er aus dem künstlichen Koma. Seither wurde es still um den Ausnahmekönner.

Darüber, wie es Michael Schumacher heute geht, ist wenig bekannt – die Familie wünscht sich Privatsphäre. Wie wurde der heute 54-jährige Deutsche zu einer der grössten Legenden der Formel 1? Wir blicken zurück.

1992

Im August 1992 feierte Michael Schumacher im belgischen Spa den ersten von insgesamt 91 Grand-Prix-Siegen. Die Strecke hatte für den damals bei Benetton unter Vertrag stehenden Deutschen eine besondere Bedeutung: Ein Jahr zuvor hatte er in Spa als 22-Jähriger sein Formel-1-Debüt gegeben.

Michael Schumacher mit Benetton-Boss Flavio Briatore. Bild: imago

Schumacher bei einem Kartrennen auf der Bahn in Kerpen, wo alles seinen Anfang genommen hatte. Bild: imago sportfotodienst

1993

Schumacher gelingt ein weiterer Sieg, er gewinnt den Grossen Preis von Portugal in Estoril. Er beendet die Saison auf Platz vier.

Schumacher macht in Estoril eine Pause.

Michael Schumacher (rechts) mit seinem Vater Rolf und seinem Bruder Ralf, der es ebenfalls in die Formel 1 schaffte. Bild: EPA

1994

Ein symbolträchtiges Bild: Ayrton Senna (links im Bild) verunfallt beim Grossen Preis von San Marino in Imola 1994 tödlich. Michael Schumacher entscheidet das Rennen für sich und kürt sich später im selben Jahr zum ersten Mal zum Weltmeister. Schumacher meinte zu seinem ersten Titel: «Für mich war eigentlich immer klar, dass Ayrton derjenige ist, der diese Weltmeisterschaft hier gewinnen wird. Er war der beste Fahrer und für mich gab es keinen anderen. Deswegen möchte ich die Weltmeisterschaft, meine erste Weltmeisterschaft, Ayrton Senna widmen.»

Michael Schumacher mit Ayrton Senna. Bild: www.imago-images.de

1994 feierte Schumacher in Adelaide seinen ersten Weltmeistertitel. Bild: imago sportfotodienst

1995

1995 wird Schumacher erneut Weltmeister und gleichzeitig zum jüngsten Doppelweltmeister der Formel 1. Im selben Jahr heiratet Michael Schumacher die Westernreiterin Corinna – die Ehe hält bis heute.

Der einstige deutsche Juniorenmeister im Kartfahren beschäftigte sich auch als Formel-1-Pilot noch mit seiner Jugendliebe. Bild: www.imago-images.de

Michael Schumacher mit Ehefrau Corinna. Bild: imago sportfotodienst

1996

Im Jahr 1996 wechselt Schumacher von Benetton zu Ferrari. Er gewinnt in der darauffolgenden Saison drei Rennen. Schumacher stand bis zu seinem ersten Rücktritt 2006 beim italienischen Rennstall unter Vertrag, der grosse Hoffnungen in das deutsche Supertalent setzte. So soll Gianni Agnelli, Fiat- und Ferrari-Chef, über die Verpflichtung gesagt haben: «Wenn Ferrari mit Michael Schumacher nicht Weltmeister wird, dann werden wir es nie mehr.» Schumacher lieferte – fünf seiner sechs WM-Titel gewann er mit Ferrari.

Schumacher mit dem Ferrari-Team.

Schumacher und Ferrari-Team-Boss Jean Todt feiern einen Grand-Prix-Sieg. Todt wurde zu einem seiner engsten Vertrauten. Bild: imago

1997

Bereits im Jahr 1997 ist der erste WM-Titel im Ferrari für Michael Schumacher zum Greifen nah. Im entscheidenden Rennen im spanischen Jerez kommt es beim Showdown zwischen Jacques Villeneuve und Michael Schumacher zu dramatischen Szenen: Schumacher rammt im letzten Rennen der Saison den Boliden des Kanadiers. Villeneuve fährt zum Weltmeistertitel, für Schumacher ist das Rennen zu Ende – als Strafe für sein Manöver wird «Schummel-Schumi» der Vize-Weltmeistertitel nachträglich aberkannt.

Die absichtliche Kollision mit Villeneuve kostet Schumacher viele Sympathien. Bild: imago

Michael Schumacher mit dem damaligen Ferrari-Präsidenten Luca Cordero di Montezemolo.

1998

Auch 1998 verliert Schumacher das Rennen um den Titel. Er wird hinter dem Finnen Mika Häkkinen Vize-Weltmeister.

Michael Schumacher gönnt sich am Grossen Preis von Österreich eine Pause. Bild: imago

Schumacher teilt sich das Podium mit Teamkollege Eddie Irvine und Bruder Ralf. Bild: EPA

1999

In Silverstone kracht Michael Schumacher mit über 100 km/h frontal in eine Absperrung. Er bricht sich dabei das rechte Schien- und Wadenbein und muss sechs Rennen aussetzen. Um den Weltmeistertitel kann er aufgrund der Zwangspause nicht mitfahren.

Schumachers Auto nach dem Unfall. Bild: www.imago-images.de

Schumacher posiert bei seinem Papstbesuch mit zwei Schweizer Gardisten. Bild: AP

2000

Um die Jahrtausendwende ist es endlich so weit: Schumacher beendet Ferraris Durststrecke und kürt sich als erster Fahrer des italienischen Rennstalls seit 21 Jahren zum Weltmeister. Ferrari gewinnt auch die Konstrukteurswertung.

Schumacher feiert mit seinem Team: Links von ihm ist der Technische Direktor Ross Brawn, rechts Rubens Barrichello. Bild: www.imago-images.de

Formel-1-Ikonen unter sich: Schumacher mit Niki Lauda. Bild: AP

2001

Die Saison steht ganz im Zeichen von Schumachers Dominanz. Bereits fünf Rennen vor Schluss macht er den WM-Titel klar und egalisiert zudem Nigel Mansells Bestmarke aus dem Jahr 1992 von neun Siegen in einer Saison. Diese Marke wird Schumacher selbst noch zwei Mal übertreffen. Heute liegt der Rekord von 19 Siegen in einer Saison bei Max Verstappen.

Schumacher inmitten seiner Fanpost. Bild: imago

Schumacher im klitzekleinen Weinberg des Dalai Lama in der Walliser Gemeinde Saillon. Bild: KEYSTONE

2002

2002 kürt sich Schumacher sogar schon sieben Rennen vor Schluss zum Weltmeister. Parallel zu seinen Erfolgen stieg auch seine Popularität. Der Deutsche war im Fernsehen ein gerngesehener Gast – ganze fünf Mal nahm er bei Thomas Gottschalk auf der «Wetten, dass..?»-Couch Platz.

Schumacher bei «Wetten, dass..?». Bild: AP

Schumacher mit Ferrari-Präsident Luca Cordero di Montezemolo (links) und seinem Team. Bild: AP FERRARI

2003

Im Jahr 2003 heisst Schumachers grösster Konkurrent um den WM-Titel Kimi Räikkönen. Es wird eine äusserst knappe Sache: Schumacher gewinnt mit zwei Punkten Vorsprung auf den Finnen.

Legenden unter sich: Pelé und Schumacher an der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Fussball-WM 2006. Bild: www.imago-images.de

Schumachers Team vor dem Rennen zwischen dem Ferrari-Piloten und einem Kampfjet. Bild: EPA DPA

2004

Im Jahr 2004 gewinnt Michael Schumacher seinen siebten und letzten WM-Titel. Noch heute ist dies unübertroffen, der Brite Lewis Hamilton konnte die Marke des Deutschen jedoch im Jahr 2020 egalisieren.

Schumacher, der auch für den FC Echichens im Waadtland spielte, tauschte für ein Benefiz-Spiel seinen Rennwagen gegen einen Fussball. Bild: imago sportfotodienst

Schumacher auf der Skipiste von Madonna di Campiglio. Bild: AP

2005

Das Jahr verläuft nicht nach Wunsch. Der mittlerweile siebenfache Weltmeister kann nur ein Rennen für sich entscheiden und beendet die Gesamtwertung auf Rang drei.

Schumachers Wagen hat eine Panne. Bild: www.imago-images.de

Schumacher mit Swatch-Boss Nicolas Hayek. Bild: KEYSTONE

2006

Obwohl Schumacher nach wie vor um den Sieg mitfahren kann, gibt er 2006 seinen Rücktritt bekannt. 15 Jahre nach dem Debüt informiert er als Erstes seine Serviceleute via Boxenfunk über die Entscheidung.

Schumachers Team bedankt sich bei seinem Rekordfahrer. Bild: www.imago-images.de

Bye-bye, Ferrari. Bild: AP

2008

Die Familie zieht in ein neues Anwesen am Genfersee. Sie lebte seit 1996 in der Schweiz, nun ging es von Vufflens-le-Château nach Gland. Der Wahl-Schweizer lässt sich auch für Werbekampagnen einspannen.

Schumacher im Edelweisshemd. bild: imago-images.de

Zwei Eishockey- und eine F1-Legende auf dem Fussballplatz: Renato Tosio, Schumacher und Michel Zeiter. bild: imago-images.de

2010

Sein Comeback im Jahr 2010 für Mercedes ist nicht von Erfolg gekrönt. 2012 zieht sich Michael Schumacher definitiv aus dem Formel-1-Sport zurück.