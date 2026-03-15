Kimi Antonelli feiert in Schanghai seinen ersten Grand-Prix-Sieg

Kimi Antonelli unterwegs zum Premierensieg. Bild: keystone

Antonelli feiert in Schanghai seinen ersten Grand-Prix-Sieg

Jünger als er war nur einer: Kimi Antonelli (19) gewinnt zum ersten Mal in der Formel 1. Der Italiener entscheidet den GP von China vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell für sich.

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Kimi Antonelli gewinnt in China seinen ersten Grand Prix in der Formel 1. Dahinter macht Teamkollege George Russell im zweiten Saisonrennen den zweiten Doppelerfolg für Mercedes perfekt. Lewis Hamilton komplettiert im Ferrari als Dritter das Podest.

Am Tag, nachdem er sich als jüngster Fahrer der WM-Geschichte die Pole-Position für einen Grand Prix gesichert hatte, wies Antonelli die Konkurrenz auch im Rennen über 56 Runden in die Schranken. Damit ist der 19-jährige Italiener hinter Max Verstappen neu der zweitjüngste GP-Sieger in der Formel 1.



Zwei Rennen abgesagt Nach der militärischen Eskalation im Nahen Osten sagt die Formel 1 die beiden Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien ab. Wie der Motorsport-Weltverband Fia mitteilt, werden die für den 12. und 19. April angesetzten Rennen aus dem Kalender ersatzlos gestrichen.



Der Rennkalender wird damit eingedampft und umfasst nur noch 22 statt 24 Veranstaltungen. Der April ist nun Formel-1-frei, gefahren wird erst wieder am 3. Mai in Miami.



Die Formel 1 will in diesem Jahr aber noch in den Nahen Osten zurückkehren. Katar am 29. November und traditionell als Schlusspunkt Abu Dhabi am 6. Dezember sollen das Königsklassen-Jahr beschliessen.​

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(ram/sda)