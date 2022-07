Chef

Die Wirtschafts-Abteilung macht etwas über den Leitzins, Dow Jones und so weiter. Geht um Rezession und Inflation vor allem in den ländlichen USA, wo immer mehr Menschen Mühe haben, einen Job zu finden. In einem Nebensatz geht es um deren sinkende Liebe zum Baseball. Vielleicht haben wir etwas, um diese Story ein bisschen aufregender zu machen, als sie ist