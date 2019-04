Sport

So emotional reagierte Derrick Rose auf seinen Trade nach New York



Herzzerreissend! Doku zeigt, wie emotional NBA-Star Rose auf den Trade nach NY reagierte

Derrick Rose ist in Chicago geboren und 2008 ging sein grosser Traum in Erfüllung: Das Basketball-Talent wurde im NBA-Draft an erster Stelle von den Chicago Bulls gedraftet. «D-Rose» sollte in der «Windy City» in die Fussstapfen von Michael Jordan treten und die Bulls wieder zu Meisterehren führen.

Doch die Fussstapfen waren zu gross: 2011 wurde Rose zwar MVP der Regular Season, weiter als in die Conference Finals konnte er die Bulls aber nie führen. Immer wieder warfen ihn Knieverletzungen zurück. Im Sommer 2016 dann der bittere Moment: Weil er Ende der Saison Free Agent geworden wäre, tradeten ihn die Bulls zu den New York Knicks.

Wie nahe ihm der Abgang aus seiner Heimatstadt Chicago damals gegangen ist, zeigt die gestern auf «Stadium» ausgestrahlte Dokumentation «Pooh: The Derrick Rose Story». Der 1,91 Meter grosse Point Guard spricht in einem Interview gerade über seine Zukunft in Chicago, als das Telefon klingelt und ihm sein Agent BJ Armstrong schliesslich vom perfekten Trade nach New York erzählt.

EXCLUSIVE: Our cameras captured the emotional moment Derrick Rose learned his hometown #Bulls traded him to the #Knicks.#DRoseDoc pic.twitter.com/qCXvbKsoH7 — Stadium (@Stadium) 12. April 2019

Der NBA-Star ist sichtlich geschockt und bricht vor Enttäuschung in Tränen aus. Auch wenig später im Interview kann er seine Emotionen nicht kontrollieren, mit leerem Blick antwortet er auf die weiteren Fragen. Herzzerbrechend ... (pre)

» Hier kannst du die ganze Doku «Stadium 24/7» sehen.

