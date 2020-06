Sport

Homophobie gegen den eigenen Stiefvater – LGBT-Organisation zeigt PSG-Star Neymar an

PSG-Superstar Neymar droht in seiner Heimat Brasilien Ärger. Wie die «Marca» berichtet, soll eine LGBT-Organisation den Fussballer angezeigt haben. Grund dafür ist eine Aufnahme, die kürzlich geleakt worden ist. Darin ist zu hören, wie Neymar Tiago Ramos, den bisexuellen Freund seiner Mutter, «viadinho», also «kleine Schwuchtel», nennt.

Das Audio war kurz nach einem Streit zwischen Neymars Mutter Nadine Gonçalves und ihrem 30 Jahre jüngeren Freund an die Öffentlichkeit gekommen. Am vergangenen Wochenende waren Gonçalves und Ramos in ihrem Zuhause aneinander geraten. Ramos erlitt dabei Schnittwunden an den Armen und musste ins Spital gebracht werden. Er habe ein Fenster eingeschlagen und sich so geschnitten, erklärte das Paar später.

Seitdem Neymars Mutter im April ihre Beziehung mit Tiago Ramos bekanntgegeben hat, sind die beiden immer wieder in den Schlagzeilen. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung sind die beiden seit Ende Mai wieder zusammen. (dab)

