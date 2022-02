Vor einem Jahr gewann Tom Brady zum siebten Mal den Super Bowl – nun kehrt er dem Football den Rücken zu. Bild: keystone

Jetzt ist es fix: NFL-Legende Tom Brady beendet seine Karriere

Nach zahlreichen Spekulationen um seinen Rücktritt hat NFL-Legende Tom Brady am Dienstag bekannt gegeben, dass er seine Karriere definitiv beenden wird.

«Ich werde nicht mehr diesem kompetitiven Engagement nachgehen», so der US-Amerikaner auf Instagram, «ich habe meine NFL-Karriere geliebt, und jetzt ist es Zeit, meine Zeit und meine Energie auf andere Dinge zu fokussieren, die meine Aufmerksamkeit brauchen.»

Brady gilt als bester Quarterback aller Zeiten. In seiner Karriere gewann er siebenmal den Super Bowl, zuletzt vor einem Jahr mit den Tampa Bay Buccaneers. In diesem Jahr scheiterten Brady und die Buccaneers als Titelverteidiger in den Playoff-Viertelfinals der NFL an den Los Angeles Rams. (dab)