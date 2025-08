Luzern gegen Zürich war eine sehr umkämpfte Partie. Bild: keystone

Remis in Luzern: Zürich muss auf den ersten Saisonsieg warten ++ Sion deklassiert Lugano

Luzern – Zürich

Der FC Zürich verhinderte in Luzern die zweite Saison-Pleite. Umeh Emmanuel traf in der 78. Minute zum Ausgleich, nachdem Adrian Grbic das Heimteam sechs Minuten davor in Führung geschossen hatte. Die Punkteteilung war im Spiel mit wenigen Höhepunkten leistungsgerecht.

Luzern - Zürich 1:1 (0:0)

15'115 Zuschauer. - SR von Mandach.

Tore: 72. Grbic (Di Giusto) 1:0. 78. Emmanuel (Krasniqi) 1:1.

Luzern: Loretz; Britschgi (82. Ottiger), Knezevic, Bajrami, Freimann; Di Giusto (83. Wyss), Abe (61. Spadanuda), Owusu, Dorn; Lucas Ferreira (74. Winkler); Grbic (82. Vasovic).

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Sauter, Volken; Tsawa (81. Bangoura), Palacio, Reichmuth (25. Krasniqi); Markelo (81. Tramoni), Reverson (66. Emmanuel), Phaëton (82. Nvendo).

Verwarnungen: 9. Dorn, 20. Abe, 25. Reverson, 68. Gómez, 75. Emmanuel.

Sion – Lugano

Der Fehlstart in die Saison ist beim ambitionierten FC Lugano perfekt: Nach der Heimniederlage gegen Aufsteiger Thun setzt es auswärts gegen Sion eine 0:4-Klatsche ab.

Im Tessin hängt der Haussegen gewaltig schief. Der Start in die neue Saison hätte nicht schlechter sein können. Zum Auftakt ein 1:2 gegen den Aufsteiger, dann das Aus in der Europa-League-Qualifikation ohne eigenes Tor in 210 Minuten gegen Cluj. Im Wallis gelang nun keine Wende, im Gegenteil.

Ohne Überzeugung, ohne Durchschlagskraft in der Offensive und erschreckend hilflos in der Rückwärtsbewegung liess sich das Team von Coach Mattia Croci-Torti von einem keineswegs überragenden FC Sion demontieren.

Sion lässt Lugano keine Chance und gewinnt auch das zweite Saisonspiel. Bild: keystone

Bereits in der 4. Minute eröffnete Josias Lukembila das Skore, was den Wallisern natürlich in die Karten spielte. Kurz vor der Pause erhöhte Ilyas Chouaref für die gnadenlos effizienten Sittener auf 2:0. Der dritte Treffer nach einer Stunde durch Benjamin Kololli war bereits mehr als eine Vorentscheidung, das 4:0 durch Rilind Nivokazi nur noch Zugabe. Zweimal sah auch Goalie Amir Saipi nicht sehr glücklich aus.

Während Sion wie in der letzten Saison mit zwei Siegen in die Saison startete, muss man in Lugano über die Bücher. Nach fast vier mehrheitlich sehr erfolgreichen Jahren braucht auch Croci-Torti nun schnell ein Erfolgserlebnis, wenn sein Stuhl nicht bald in Schieflage geraten soll.

Sion - Lugano 4:0 (2:0)

9200 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 6. Lukembila (Hefti) 1:0. 42. Chouaref (Hefti) 2:0. 60. Kololli (Lukembila) 3:0. 80. Nivokazi (Bouchlarhem) 4:0.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Chouaref (66. Bouchlarhem), Sow, Kabacalman (75. Diack), Kololli (66. Berdayes); Nivokazi (81. Boteli), Lukembila (66. Chipperfield).

Lugano: Saipi; Brault-Guillard (46. Mai), Papadopoulos, El Wafi, Alioski; Grgic; Steffen (60. Bottani), Bislimi (60. Behrens), Mahmoud, Daniel Dos Santos (60. Pihlström); Koutsias (73. Duville-Parsemain).

Verwarnungen: 32. Bislimi, 52. Nivokazi, 54. Hajrizi, 64. Mahmoud, 75. Behrens. (riz/sda)

