Mit Schützenhilfe könnten es die Cincinnati Bengals noch in die Playoffs schaffen. Bild: keystone

Es gibt noch 5 Playoffplätze – diese Entscheidungen fallen am letzten Spieltag der NFL

Kaum hat die Saison begonnen, endet die Regular Season der NFL am Sonntag bereits wieder. Noch stehen einige Entscheidungen aus. Wer schafft es noch in die Playoffs und welches Team bekommt in der ersten Runde ein Freilos? Wir liefern die verschiedenen Szenarien.

Am Samstag und Sonntag stehen die letzten Spiele der NFL-Regular-Season an. In beiden Conferences gibt es noch jeweils ein Playoffticket und in der NFC kommt es zu einem direkten Duell um den ersten Platz der Conference.

Modus und aktuelles Playoff-Picture

Die Liga ist in zwei Conferences mit jeweils vier Divisions aufgeteilt. Jeder Divisionssieger qualifiziert sich automatisch für die Playoffs. Für die Teams, welche die Division nicht gewinnen, können sich pro Conference die drei besten Teams über die sogenannten Wild-Card-Plätze in die entscheidende Phase der Saison retten. Somit qualifizieren sich pro Division sieben Teams für die Playoffs. In der ersten Runde haben die Divisionssieger Heimrecht.

Das jeweils beste Team der Conference erhält in der ersten Runde ein Freilos und hat in jedem Playoffspiel, ausser dem Super Bowl, ein Heimspiel.

Das aktuelle Playoff-Picture der NFL. Bild: Screenshot: NFL

Playoffkampf AFC

In der Conference der AFC kämpfen noch drei Teams um den Platz in der Postseason. Die besten Karten haben dabei die Denver Broncos, welche die Qualifikation in den eigenen Händen haben. Für sie gilt gegen die Kansas City Chiefs, welche sich bereits den ersten Platz der AFC gesichert haben: Verlieren verboten.

Die Denver Broncos sind nur noch einen Sieg von den Playoffs entfernt. Bild: keystone

Sollte das Team aus Denver verlieren, könnten die Miami Dolphins mit einem Sieg gegen die New York Jets noch an den Broncos vorbeiziehen und sich das Playoffticket sichern.

Sollten die Broncos und die Dolphins patzen, könnte es einen lachenden Dritten geben. Die Cincinnati Bengals könnten, sofern sie selbst ihr Spiel gegen die Pittsburgh Steelers gewinnen, noch auf den letzten freien Playoffplatz rutschen.



Playoffkampf NFC

In der NFC ist es schon ein wenig einfacher: Da spielen die Tampa Bay Buccaneers und die Atlanta Falcons in einem Fernduell um den Divisionssieg der NFC South, mit welchem man sich für die Playoffs qualifiziert. Die Buccaneers sind dabei in der Poleposition. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen die New Orleans Saints ist das Team aus Tampa Bay sicher in den Playoffs.

In der letzten Woche sorgte eine Ente in Tampa Bay für Aufsehen: Ente gut, alles gut in Tampa – die besten Szenen des NFL-Wochenendes

Sollten die Bucs verlieren, könnte Atlanta mit einem Sieg gegen die Carolina Panthers noch vorbeiziehen und sich den letzten freien Platz in den Playoffs sichern. Gewinnen die Falcons nicht, ist Tampa Bay sicher in den Playoffs dabei.

Divisionssieg AFC North

In der AFC North kämpfen die Baltimore Ravens und die Pittsburgh Steelers noch um den Sieg in der Division. Dabei müssen die Steelers auf Schützenhilfe der Cleveland Browns hoffen.

In einem Fernduell kämpfen die Baltimore Ravens und die Pittsburgh Steelers um den Sieg in ihrer Division. Bild: keystone

Sollten die Browns gegen die Ravens gewinnen, könnte Pittsburgh mit einem Sieg gegen die Bengals noch am grossen Rivalen vorbeiziehen und sich somit in der ersten Runde der Playoffs das Heimrecht sichern.

Conferencesieg NFC

In der NFC North kommt es am letzten Spieltag zu einem riesigen Duell, welches schon fast Playoff-Charakter hat. Die Detroit Lions und die Minnesota Vikings haben beide 14 Siege und 2 Niederlagen auf dem Konto. Das Team, welches das direkte Duell gewinnt, sichert sich nicht nur den Divisionssieg, sondern auch den Sieg der Conference.

Das Duell zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings wird mit viel Spannung erwartet. Bild: keystone

Für den Verlierer der Partie wäre eine Niederlage gleich doppelt bitter, neben dem Verpassen eines Freiloses muss man in der ersten Runde der Playoffs auswärts antreten. Noch nie zuvor hat ein Team, welches 14 Spiele gewonnen hat, die Division nicht gewonnen.