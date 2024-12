Ein tierischer Störenfried beim NFL-Spiel in Tampa Bay. Bild: IMAGO/Imagn Images

Ente gut, alles gut in Tampa – die besten Szenen des NFL-Wochenendes

Spektakel in Cincinnati, ein Fumble, der keiner war in Philadelphia, und ein gefiederter Gast in Tampa Bay. Das lief in Week 17 der NFL-Saison.

Der Fumble, der keiner war

Es ist das Video, das an diesem NFL-Wochenende wohl am häufigsten die Runde macht. Kenny Pickett, Quarterback der Philadelphia Eagles, will den Ball werfen, doch er lässt ihn einfach nicht los. Statt weit nach vorne fliegt das Ei direkt auf den Boden, und wird – zum guten Glück für Pickett – von einem Mitspieler übernommen.

Doch wer die ganze Szene anschaut, sieht: Picketts Hand wurde während der Wurfbewegung von einem Gegner kurzzeitig festgehalten. Der 26-Jährige versucht darum, den Wurf abzubrechen, kann den Ball aber nicht mehr nach Wunsch kontrollieren.

Der Quarterback führte seine Eagles dann auch zu einem dominanten 41:7-Sieg gegen die Dallas Cowboys – allerdings ohne persönliches Happy-End. Pickett, der bereits mit einer gebrochenen Rippe in die Partie gestartet war, steckte im dritten Viertel einen heftigen Check ein und musste ausgewechselt werden.

Barkley für die Geschichtsbücher

Dank des Sieges gegen Dallas sicherten sich die Eagles auch bereits den Gewinn der NFC East. Und Saquon Barkley trug sich in die NFL-Geschichtsbücher ein. Mit 167 Yards gegen die Cowboys machte sich der Running Back der Eagles zum erst neunten Running Back der NFL-Geschichte mit über 2000 Rushing Yards in einer Saison.

Verrücktes Ende in Cincinnati

Was war denn das für ein Ende? Die Cincinnati Bengals und die Denver Broncos sorgten bei ihrem Duell für spätes Spektakel. Die Bengals führten vor Heimpublikum bis wenige Sekunden vor Schluss mit 24:17. Doch Bo Nix und die Broncos stemmten sich gegen die Niederlage. Der 24-jährige Quarterback fand in den Schlusssekunden Marvin Mims Jr. mit einem verzweifelten letzten Versuch und sorgte so für den Ausgleich.

Schon früher im Spiel sorgte das Duo Nix und Mims für einen magischen Moment. Der Quarterback fand seinen Wide Receiver über 51 Yards in der End Zone.

Doch zurück zum verrückten Ende des Spiels. Dank Nix' Hail Mary retteten sich die Broncos in die Verlängerung, dort übernahmem aber wieder die Bengals das Zepter. Etwas weniger als drei Minuten vor dem Ende hätte Cade York alles klar machen können. Doch der 23-jährige Kicker setzte den Field-Goal-Versuch an den Pfosten.

Trotzdem sicherten sich die Bengals am Ende den Sieg. Quarterback Joe Burrow fand Tee Higgins in der End Zone. Damit hält Cincinnati mit dem vierten Sieg in Serie seine minimen Playoff-Chancen am Leben.

Wer hat Donald rausgelassen?

Nein, für einmal geht es nicht um Trump, sondern um Donald Duck. Eine Ente sorgte beim Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers für kuriose Szenen. Der Vogel landete in Tampa Bay auf dem Spielfeld und weigerte sich, dieses wieder zu verlassen. Wegen des gefiederten Gasts verpasste die Regie beinahe einen geblockten Punt und Touchdown der Gastgeber.

Tampa Bay bekundete beim 48:17-Sieg gegen die Carolina Panthers gar keine Mühe. Da war es für die Verantwortlichen im Stadion fast schwieriger, die Ente vom Feld zu eskortieren.

Doppelte Emotionen bei Washington

Die Washington Commanders haben sich zum ersten Mal seit 2020 für die Playoffs qualifiziert. Das Team von Rookie-Quarterback Jalen Daniels schlug die Atlanta Falcons mit 30:24 nach Verlängerung. Der elfte Sieg der Saison und der vierte in Serie sicherte ihnen einen Wild-Card-Platz. Daniels fand in der Overtime Zach Ertz für die entscheidenden Punkte. Zuvor hatte Atlanta mit einem Field Goal aus grosser Distanz den Sieg vergeben.

Für grosse Emotionen sorgte auch Special-Teams-Spieler Jeremy Reaves, der nach der geschafften Playoff-Qualifikation seiner Freundin noch auf dem Feld einen Heiratsantrag machte.

Nächstes Rodgers-Debakel

Ein weiteres Debakel setzte es für die New York Jets ab. Das Team von Quarterback Aaron Rodgers unterlag den weiterhin sehr überzeugenden Buffalo Bills gleich mit 8:40. Rodgers trug eine grosse Mitschuld an dieser Klatsche: Er warf keinen Touchdown und zwei Interceptions. Zudem wurde er vier Mal gesackt und ist jetzt der am häufigsten gesackte Quarterback der NFL.

Beim Stand von 0:7 im zweiten Viertel rissen die Vikings Rodgers gar in dessen eigenen End Zone um, was ein Safety und zwei Punkte für Buffalo bedeuteten. Zum Start des letzten Viertels blieb der 41-Jährige auf der Bank und wurde durch Tyrod Taylor ersetzt, der den Jets prompt die ersten Punkte des Spiels bescherte.

Ein wichtiger «Derby»-Sieg

Die Duelle zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers bilden eine der grössten Rivalitäten der NFL. Heuer entschieden die Vikings die Affiche in einem umkämpften Spiel mit 27:25 für sich. Ein wichtiger Sieg, denn mit einem weiteren Vollerfolg nächste Woche gegen die Detroit Lions könnte Minnesota sich den ersten Platz in der NFC sichern.

Zu verdanken haben sie das zu grossen Teilen auch Quarterback Sam Darnold. Der 27-Jährige war eigentlich nur als Überbrückungslösung geholt worden, bis Rookie J.J. McCarthy bereit ist, den Laden allein zu schmeissen. Doch eine Knieverletzung beim jungen Quarterback sorgte dafür, dass Darnold in allen bisherigen Spielen starten musste. Er löste das mit Bravour, hat bereits über 4000 Passing Yards gesammelt und 35 Touchdown-Pässe geworfen. Dementsprechend wurde der Quarterback nach dem Sieg über den Erzrivalen auch gefeiert.

Weitere Highlights

Die New York Giants setzten sich in einem spektakulären Spiel mit 45:33 gegen die Indianapolis Colts durch. Rookie Malik Nabers zeigte dabei diesen spektakulären Catch.

Die New Orleans Saints unterlagen den Las Vegas Raiders relativ klar mit 10:25. Aber immerhin gelang ihnen dieser wunderbare Trick-Spielzug:

Justin Jefferson von den Vikings zeigte diesen spektakulären einhändigen Catch. Leider wurde der Spielzug dann wegen einer Holding-Penalty zurückgenommen:

Erzielt ein NFL-Quarterback den ersten Touchdown seiner Karriere, erhält er normalerweise den Ball, mit dem er das gemacht hat. Im Fall von Philadelphias Tanner McKee schien sein Teamkollege AJ Brown aber nicht mitgekriegt zu haben. Im Jubelrausch pfefferte der 27-Jährige den Ball auf die Tribüne zu den Fans:

Doch die Geschichte hatte ein Happy-End. Nach dem Spiel gab der Fan den Ball zurück – im Austausch für ein von Sündenbock AJ Brown signiertes Trikot:

