Sport

NFL

NFL verhängt Bussen von über 1 Mio. $, weil Coaches keine Masken trugen



NFL verhängt Bussen von über 1 Million Dollar, weil Coaches keine Masken trugen

So zieht man Regeln durch. Die National Football League hat drei Coaches und deren Teams massiv gebüsst, weil die Trainer gegen die Maskenpflicht an der Seitenlinie verstossen haben. Gemäss ESPN kassierten Vic Fangio (Denver), Pete Carroll (Seattle) und Kyle Shanahan (San Francisco) jeweils eine Busse von 100'000 Dollar. Ihre Teams wurden mit jeweils 250'000 Dollar zur Kasse gebeten. Für drei nicht getragene Masken werden also insgesamt 1,05 Millionen Dollar fällig.

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Im Montagabend-Spiel der NFL schlugen die Las Vegas Raiders die New Orleans Saints 34:24, im zweiten Saisonspiel ihr zweiter Sieg. Nach dem Umzug aus Oakland konnten die Raiders den Einzug in ihr neues Stadion damit erfolgreich gestalten. Quarterback Derek Carr war mit seinen Touchdown-Pässen überragend – das Spielmacher-Duell gegen Drew Brees ging klar zu seinen Gunsten aus. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So crazy sind die Fans der 32 NFL-Teams «Masken haben nicht die Fähigkeit, deine Sauerstoffaufnahme zu reduzieren» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter