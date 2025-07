Groves feiert unweit der Schweizer Grenze einen Solosieg

Im Gesamtklassement gab es in den vordersten Positionen keine Änderung. Sofern Tadej Pogacar am Sonntag das Ziel erreicht, feiert er in Paris den vierten Tour-Sieg. Der Fahrer im Gelben Trikot wird am Schlusstag üblicherweise nicht mehr angegriffen. (ram/sda)

Danach herrschte während ein paar Minuten Unordnung. Niemand nahm die Verfolgung von Groves auf. Der Australier gewann erstmals eine Etappe der Tour de France. An der Vuelta war er schon sieben Mal erfolgreich gewesen, am Giro zweimal.

Das Finale war bei Regenwetter auf den glitschigen Strassen zunächst durch einen schweren Sturz von Ivan Romeo überschattet worden. Der Spanier griff aus der Spitzengruppe heraus an und kam nach einer Abfahrt in einer Kurve zu Fall.

Wir dachten, Wrestling sei echt und Hulk Hogan der Grösste

Nie war die Darstellung «Gut gegen Böse» einfacher als in den 80er-Jahren. Wrestling schwappte damals auch in Schweizer Kinderzimmer – und Hulk Hogan war das absolute Zugpferd.

Dieser beissende Geruch! So beginnt meine erste Erinnerung an Wrestling – eine olfaktorische Zeitreise in die 80er-Jahre. In der Wohnung unserer Nachbarn lag stets ein schwerer Zwiebel- und Knoblauch-Duft in der Luft, der für uns Kinder damals völlig ungewohnt war.