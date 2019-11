Sport

NHL

NHL: Roman Josi und Jonas Siegenthaler glänzen mit jeweils zwei Assists



Bild: AP

Josi und Siegenthaler je mit zwei Assists – Maple Leafs siegen weiter

Roman Josi und Jonas Siegenthaler glänzen in der NHL mit jeweils zwei Assists als Vorbereiter. Josi muss nach einer dramatischen Schlussphase dennoch als Verlierer vom Eis.

Die Nashville Predators führten gegen die Vegas Golden Knights bis 0,3 Sekunden vor Schluss 3:2. Captain Josi hatte im Mitteldrittel bei den beiden Toren vom 0:2 zum 2:2 die Vorarbeit geleistet. Zuletzt lachte aber nicht der Berner Verteidiger, sondern das Team aus der Gamblerstadt in Nevada. Max Pacioretty, während des Lockouts 2012 für fünf Spiele in Ambri-Piotta im Einsatz, glich aus, Paul Stastny schoss die Golden Knights nach knapp zwei Minuten der Verlängerung zum Sieg. Es war der 700. Skorerpunkt seiner Karriere.

Für Josi war es im 23. Saisonspiel bereits der 17. Assist und der 24. Skorerpunkt. Nicht so produktiv ist Jonas Siegenthaler. Dafür ging der Zürcher Verteidiger in Diensten von Washington als Sieger vom Eis. Siegenthaler verbuchte beim 4:3-Sieg der Capitals bei den Florida Panthers seine Assists Nummer 3 und 4 der Saison (1 Tor).

Die Toronto Maple Leafs haben auch das dritte Spiel nach dem Trainerwechsel zu Sheldon Keefe gewonnen. Sie schossen den Detroit Red Wings die Bude voll: Aus 54 Schüssen machten die Leafs sechs Tore, sie siegten 6:0. Detroit wartet nun seit zwei Spielen auf einen Treffer – so eine Durststrecke erlebten die Red Wings zuletzt vor knapp sechs Jahren. Die nun fünfte Niederlage in Folge fasste Stürmer Luke Glendening so zusammen: «Es ist einfach nur peinlich, wenn du im eigenen Stadion mit 0:6 untergehst.»

Die meisten Tore des Abends fielen aber in Pittsburgh, wo sich die Penguins nach einem spektakulären Schlagabtausch mit 8:6 gegen die Vancouver Canucks durchsetzten. Besonders das Schlussdrittel hatte es in sich. Erst verkürzte Pittsburgh auf 3:4, aber zwei Minuten später führten die Canucks nach einem Doppelschlag mit 6:3. Doch mit einer phänomenalen Wende und fünf Toren ab der 46. Minute feierten die Penguins doch noch einen grossen Sieg. (ram/sda)

Die Schweizer Skorerliste: tabelle: nhl

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter