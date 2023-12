Nico Hischier im Einsatz gegen Columbus. Bild: keystone

Hischier und Niederreiter treffen – Meiers Flaute geht weiter

New Jersey – Columbus 6:3

Nico Hischier, 1 Goal, 1 Assist, 2 Schüsse, 15:45 TOI

Akira Schmid, 23 Saves, 88,5% Fangquote, 59:25 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 21:00 TOI

Timo Meier, 1 Schuss, 15:06 TOI



Bei den Devils, die seit Ende November und Hischiers Rückkehr nach einer Verletzung zum achten Sieg in zehn Spielen kamen, standen alle vier Schweizer im Einsatz. Der Walliser Center verzeichnete neben dem siebten Saisontreffer (zum 5:2) auch noch einen Assist zum 4:2 durch Jack Hughes. Goalie Akira Schmid kam auf 23 Paraden (Fangquote 88,5 Prozent). Wie Verteidiger Jonas Siegenthaler blieb auch Stürmer Timo Meier – er im siebten Spiel in Serie – ohne Skorerpunkt.

Winnipeg – Colorado 6:2

Nino Niederreiter, 1 Goal, 1 Schuss,14:23 TOI

Wie New Jersey befindet sich Winnipeg ebenfalls im Hoch. Niederreiters Team hat sechs seiner letzten sieben Partien gewonnen. Der Bündner Stürmer, der in der 49. Minute das 5:1 erzielte, hat in dieser Saison bislang achtmal getroffen.

Los Angeles – Seattle 3:2 n.P.

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 19:21 TOI

Der St. Galler Fiala gewann mit den Los Angeles Kings auswärts in Seattle 3:2 nach Penaltyschiessen. Es war für die Kalifornier der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.

Nashville – Washington 3:1

Roman Josi, 1 Assist, 3 Schüsse, 22:05 TOI

Der Berner Josi steht mit den Nashville Predators nach dem 3:1 gegen die Washington Capitals bei vier Siegen hintereinander.

(sda/jaw)