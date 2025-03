Der On-Ice-Entscheid war Tor, weil die Scheibe hinter der Linie zu liegen kam. Das Video-Studium hat gezeigt, dass die Scheibe die Linie auf legale Art und Weise und noch vor dem Pfiff überquert hat. Darum zählt das Tor. Weil er der letzte ZSC-Spieler am Puck ist, wird das Tor Patrick Geering gutgeschrieben.

In Lugano geistert das Abstiegsgespenst umher – die Sorgen sind berechtigt

In diesem Moment pfeift Schiedsrichter Stefan Hürlimann das Spiel ab. Die ZSC-Spieler Justin Sigrist und Patrick Geering zeigen bereits auf die Scheibe, die zu diesem Zeitpunkt hinter der Linie liegt.

In dieser Lücke zwischen Pfosten und Ludovic Waeber Schoner verschwindet der Puck. Waeber kann die Lücke nicht schliessen, weil Joel Henry dort liegt.

Vor dem Tor wird der Puck gleich noch einmal abgelenkt: Nolan Diems Schlittschuh lenkt die Scheibe noch mehr in Richtung Pfosten.

Von Dario Sidlers Schlittschuh springt der Puck in Richtung Tor von Ludovic Waeber.

Geering spielt den Puck vors Tor in Richtung des Schlittschuhs von Dario Sidler

ZSC-Verteidiger Patrick Geering kommt von hinter dem Tor mit der Scheibe. Zu diesem Zeitpunkt hat Nolan Diem (93 in weiss) ZSC-Stürmer Joel Henry bereits ins Tor hinter Kloten-Goalie Ludovic Waeber befördert.

Eine Erklärung in einer Serie von Bildern:

Ein Torraum-Offside ist als solches nicht als separate Regel im IIHF-Regelbuch ersichtlich. Im Rahmen von Regel 69 (Torhüterbehinderung) steht allerdings : «Sollte ein angreifender Spieler den Torraum betreten und nicht sofort wieder verlassen, kann der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen.» Das ist in diesem Fall allerdings nicht gegeben, da der angreifende Spieler vom Gegner ins Tor gedrückt wird.

Was ist ein Torraum-Offside?

Tatsächlich pfeift Schiedsrichter Hürlimann das Spiel im Laufe der umstrittenen Szene irgendwann ab. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Scheibe aber vermutlich schon hinter der Linie (dazu später mehr). Hürlimann zeigt zuerst kein Tor an, sondern vermutet wohl eine Torhüterbehinderung.

Was haben die Schiedsrichter auf dem Eis entschieden?

Die Kloten-Fans in der watson-Kommentarspalte sagen, dass Schiedsrichter Stefan Hürlimann ein Torraum-Offside abgepfiffen hat. Das wäre dann ein Tatsachenentscheid, der nicht mehr umgestossen werden könnte. Einige argumentieren gar, dass der Puck erst nach dem Pfiff des Schiedsrichters die Linie überquert hat.

Was ist die Argumentation der Kloten-Fans?

Das einzige Tor im dritten Playoff-Viertelfinalspiel zwischen den ZSC Lions und dem EHC Kloten war ein kurioses. ZSC-Stürmer Joel Henry lag schon im Klotener Tor, nachdem er von Klotens Nolan Diem dort reingedrückt wurde. In diesem Moment spedierte ZSC-Verteidiger Patrick Geering Richtung Tor, wo sie von einem Schlittschuh über in Richtung Torlinie abgelenkt wurde. Kaum ein Fan im Stadion merkte, dass ein Tor geschossen wurde. Doch nach Videostudium gaben die Schiedsrichter das Tor für den ZSC.

Auch am Tag danach bewegt diese eine Szene die Hockey-Schweiz: Hätte das 1:0 der ZSC Lions beim Minisieg gegen Kloten zählen dürfen? Wir versuchen, das zu beantworten.

