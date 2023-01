Drei Assists lieferte Roman Josi beim Sieg seiner Nashville Predators. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Josi brilliert bei Sieg der Predators mit drei Assists – auch Berni gewinnt mit Columbus

Nashville Predators – Los Angeles Kings 5:3

Roman Josi, 3 Assists, 1 Block, 25:03 TOI

Nino Niederreiter, 14:16 TOI

Kevin Fiala, 19:02 TOI

Captain Roman Josi trug in der NHL mit drei Assists massgeblich zum 5:3-Heimsieg der Nashville Predators gegen die Los Angeles Kings bei. Zwei seiner drei Skorerpunkte verbuchte der Berner Verteidiger im letzten Drittel, in dem die Gastgeber mit drei Toren ein 2:3 wendeten. Josi hat nach 46 Partien in dieser Saison zwölf Treffer und 27 Assists auf dem Konto.

Die anderen beiden in dieser Partie im Einsatz gestandenen Schweizer – Nino Niederreiter auf Seiten der Predators sowie Kevin Fiala bei den Kings – blieben ohne Skorerpunkt. Während Nashville den dritten Sieg in den letzten vier Partien feierte, verlor Los Angeles zum dritten Mal in Folge.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Colombus – San Jose 5:3

Tim Berni, 17:34 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 18:04 TOI



Im zweiten «Schweizer Duell» in der Nacht auf Sonntag gewann Tim Berni mit den Columbus Blue Jackets gegen die San Jose Sharks mit Timo Meier ebenfalls 5:3. Letzterer konnte sich immerhin mit seinem 27. Saisontreffer trösten – er erzielte in der 11. Minute das 1:0. Der 26-jährige Appenzeller trug sich in der dritten Begegnung in Folge in die Torschützenliste ein. Er hält nun bei 47 Skorerpunkten, womit er genau einen Punkt pro Spiel erzielt hat.

Die Highlights des «Schweizer Duells». Video: YouTube/NHL

St. Louis Blues – Chicago Blackhawks 3:5

Philipp Kuraschew, 1 Block, 18:14 TOI

Philipp Kuraschew feierte mit den Chicago Blackhawks mit dem 5:3 bei den St. Louis Blues den sechsten Sieg in den vergangenen sieben Partien.

Detroit Red Wings – Philadelphia Flyers 1:2

Pius Suter, 12:46 TOI

Pius Suter verlor mit den Detroit Red Wings zu Hause gegen die Philadelphia Flyers 1:2.

Dallas Stars – Arizona Coyotes 0:4

Janis Moser, 1 Block, 18:54 TOI

Janis Moser unterlag mit den Arizona Coyotes bei den Dallas Stars 0:4.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

(mom/sda)