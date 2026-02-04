J.J. Moser und die Tampa Bay Lightning sind unaufhaltbar. Bild: keystone

Moser und Tampa marschieren einfach weiter – Swiss Devils im Tief

New Jersey – Columbus 0:3

Nico Hischier, 3 Schüsse, 21:21 TOI

Timo Meier, 5 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 20:06 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Block, 17:41 TOI



Die New Jersey Devils verlieren die Playoff-Plätze nach der vierten Niederlage aus den letzten fünf Spielen allmählich aus den Augen. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterlag den formstarken Columbus Blue Jackets vor Heimpublikum in einem eigentlich ausgeglichenen Spiel gleich mit 0:3, wobei sämtliche Tore im Schlussdrittel fielen.

Der Rückstand der Devils auf die Playoff-Plätze beträgt bereits neun Punkte. Ein Sieg gegen die New York Islanders vor der Olympia-Pause wäre enorm wichtig.

Tampa Bay – Buffalo 4:3nV

Janis Moser, 1 Assist, 2 Schüsse, 3 Blocks, 23:51 TOI

Das Spiel zwischen den Tampa Bay Lightning und den Buffalo Sabres an der Westküste Floridas wogte hin und her. Nachdem das Heimteam eine Führung aus der Hand gegeben und Mitte des letzten Drittels den Spielstand ausgeglichen hatte, gerieten die Lightning fünf Minuten vor dem Ende erneut ins Hintertreffen. Darren Raddysh rettete sein Team mit seinem Treffer 26 Sekunden vor der dritten Sirene in die Verlängerung.

In dieser hatte Janis Moser seinen Stock im entscheidenden Moment im Spiel. Der 25-jährige Bieler erkämpfte sich den Puck hinter dem eigenen Tor und spielte die Scheibe zu Nikita Kutscherow. Dieser lancierte Jake Guentzel, der vor dem Tor cool blieb und dem Heimteam den Sieg sicherte. Mit dem vierten Sieg in Serie festigten die Lightning ihren Platz an der Spitze der Eastern Conference.

