Moser und Tampa marschieren einfach weiter – Swiss Devils im Tief
New Jersey – Columbus 0:3
Nico Hischier, 3 Schüsse, 21:21 TOI
Timo Meier, 5 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 20:06 TOI
Jonas Siegenthaler, 1 Block, 17:41 TOI
Die New Jersey Devils verlieren die Playoff-Plätze nach der vierten Niederlage aus den letzten fünf Spielen allmählich aus den Augen. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterlag den formstarken Columbus Blue Jackets vor Heimpublikum in einem eigentlich ausgeglichenen Spiel gleich mit 0:3, wobei sämtliche Tore im Schlussdrittel fielen.
Der Rückstand der Devils auf die Playoff-Plätze beträgt bereits neun Punkte. Ein Sieg gegen die New York Islanders vor der Olympia-Pause wäre enorm wichtig.
Hockey haut dich um!
Das ist der Link zum aktuellen Programm.
Tampa Bay – Buffalo 4:3nV
Janis Moser, 1 Assist, 2 Schüsse, 3 Blocks, 23:51 TOI
Das Spiel zwischen den Tampa Bay Lightning und den Buffalo Sabres an der Westküste Floridas wogte hin und her. Nachdem das Heimteam eine Führung aus der Hand gegeben und Mitte des letzten Drittels den Spielstand ausgeglichen hatte, gerieten die Lightning fünf Minuten vor dem Ende erneut ins Hintertreffen. Darren Raddysh rettete sein Team mit seinem Treffer 26 Sekunden vor der dritten Sirene in die Verlängerung.
GUENTZEL WITH BACK TO BACK GAME WINNING GOALS FOR THE BOLTS THIS TIME IN OT 🔥🚨 pic.twitter.com/kp5r7zV2j4— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 4, 2026
In dieser hatte Janis Moser seinen Stock im entscheidenden Moment im Spiel. Der 25-jährige Bieler erkämpfte sich den Puck hinter dem eigenen Tor und spielte die Scheibe zu Nikita Kutscherow. Dieser lancierte Jake Guentzel, der vor dem Tor cool blieb und dem Heimteam den Sieg sicherte. Mit dem vierten Sieg in Serie festigten die Lightning ihren Platz an der Spitze der Eastern Conference.