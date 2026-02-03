Aleksander Kilde erklärt seine Saison noch vor den Olympischen Spielen für beendet. Bild: keystone

Aleksander Kilde verzichtet auf Olympische Spiele: «Das Comeback war schon ein Sieg»

Aleksander Kilde wird nicht an den Olympischen Spielen dabei sein. Der Norweger beendet seine Saison vorzeitig, wie er auf Instagram verkündete. Der 33-Jährige hatte sich im Januar 2024 bei der Abfahrt am Lauberhorn schwer verletzt und war erst im November in den Weltcup zurückgekehrt. Ein elfter Platz in der Abfahrt in Beaver Creek war sein bestes Ergebnis. Ansonsten fuhr er in sechs Rennen nur zwei Mal in die Punkte.

«Zurück zu sein, war für mich schon ein Sieg, auf den ich immer stolz sein werde», schreibt Kilde nun. Er habe aber auch gelernt, dass die Rückkehr nach «komplexen Verletzungen und so langer Zeit schwieriger ist, als ich erwartet habe.» Um auf höchstem Niveau mithalten zu können, müssten Körper und Geist vollkommen bereit sein, bei jeder Fahrt ans Limit zu gehen. «Dafür brauche ich aber noch mehr Wiederholungen.»

Sein Körper sei noch nicht bereit gewesen für das volle Trainingspensum, was zu seinen Rückenproblemen, die den Start in Kitzbühel verhindert hätten, geführt habe. «Deshalb beende ich meine Saison früher als geplant. Ich habe mein Comeback erreicht. Ich habe die Geschwindigkeit gesehen, meinen Körper gefühlt, und weiss jetzt genau, was ich benötige, um zurück an die Spitze zu klettern», so der 21-fache Weltcupsieger. Er wolle noch immer Rennen gewinnen, deshalb müsse er jetzt «langfristig denken».

In Copper Mountain kehrte ein emotionaler Kilde nach fast zwei Jahren in den Ski-Weltcup zurück. Seine Verlobte Mikaela Shiffrin war auch mit dabei. Bild: keystone

Lindsey Vonn, die bei ihrem Sturz in Crans-Montana ihr Kreuzband gerissen hat, aber trotzdem in Cortina an den Start gehen will, äusserte ihre Zuversicht bezüglich Kildes nächstem Comeback-Versuch: «Seine Verletzungen waren sehr langwierig. Ich bin sehr beeindruckt, wie er dieses Jahr zurückgekommen ist. Ich habe grossen Respekt vor ihm. Er ist noch jung und ist einer der Athleten, der am härtesten Arbeitet. Ich bin sicher, er kommt zurück.»

Kilde gewann 2022 bei den Olympischen Spielen in Peking Silber in der Kombination und Bronze im Super-G. Olympisches Gold blieb ihm bisher verwehrt, bei den nächsten Winterspielen wird er bereits 37 Jahre alt sein. Auch bei Weltmeisterschaften stand Kilde noch nie zuoberst auf dem Podest. (nih)