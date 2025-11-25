bedeckt
Sport
NHL

NHL: Meier und Hischier führen Devils zurück auf Siegesstrasse

New Jersey Devils&#039; Timo Meier, left, celebrates his goal with Stefan Noesen during the first period of an NHL hockey game against the Detroit Red Wings in Newark, N.J., Monday, Nov. 24, 2025. (AP ...
Timo Meier bejubelt sein Tor zum 1:0 für New Jersey.Bild: keystone

Meier und Hischier führen Devils zurück auf Siegesstrasse – Josi kassiert Klatsche

25.11.2025, 07:0325.11.2025, 07:14

New Jersey – Detroit 4:3

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 3 Blocks, 21:15 TOI
Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 17:19 TOI
Jonas Siegenthaler, 1 Strafe, 3 Blocks, 23:27 TOI

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gewinnen die New Jersey Devils endlich wieder. Das Team mit den drei Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler schlägt die Detroit Red Wings zuhause in einem hitzigen Spiel mit 4:3.

Chiarot spears Nemec
byu/treeforface inhockey
Ben Chiarot mit einem Stockstich gegen Devils-Verteidiger Simon Nemec – keine Strafe.

Hischier und Meier tragen dabei entscheidend zum Erfolg bei. Letzterer eröffnet das Skore in der 13. Minute, Hischier darf sich dabei auch einen Assist eintragen. Nachdem die Red Wings zwischenzeitlich ausgeglichen haben, ist es Hischier, der trifft und Meier, der einen Assist notieren kann. Noch vor der ersten Pause kann Cody Glass auf 3:1 erhöhen.

Immer wieder war das Spiel geprägt von harten Fouls oder unsportlichen Aktionen. Nico Hischier war drauf und dran, sich einen Faustkampf mit Red-Wings-Captain Dylan Larkin zu leisten, doch die Schiedsrichter gingen früh dazwischen.

Die Red Wings haben in der Folge viel mehr Spielanteile und kommen dem Ausgleich nahe. Am Ende zittern die Devils dank eines starken Jacob Markströms zwischen den Pfosten den Sieg aber über die Zeit. Nach der Schlusssirene kam es noch zu Rangeleien.

[Highlight] Scrum after the Devils vs Red Wings game
byu/Natural-Tree-5107 inhockey
Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Philadelphia 3:0

Janis Moser, 2 Blocks, 23:38 TOI

Die Tampa Bay Lightning sind weiterhin in Topform. Das Team von Janis Moser gewinnt zuhause gegen die Philadelphia Flyers mit 3:0. Mann des Spiels ist Brandon Hagel, der zwei Tore selbst erzielt und das dritte vorbereitet. Auch Moser zeigt in Abwesenheit von Abwehrchef Victor Hedman erneut ein starkes Spiel – zwar ohne Skorerpunkt, aber auch gänzlich ohne Fehler.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
NHL-Spieler erhalten für diese Saison wohl mehr als 100 Prozent ihres Lohns

Nashville – Florida 3:8

Roman Josi, 1 Assist, 6 Schüsse, 23:01 TOI

Als Passgeber tritt Roman Josi in Erscheinung. Doch der Captain der Nashville Predators hat derzeit wenig Grund zur Freude. Auch im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause bleibt sein Team chancenlos und kassierte gegen die Florida Panthers eine deutliche 3:8-Niederlage. Nashville rutscht damit ans Tabellenende der Western Conference.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Utah – Vegas 5:1

Akira Schmid Ersatz

Akira Schmid nimmt bei den Vegas Golden Knights auf der Ersatzbank Platz. Sein Goalie-Kollege Carl Lindbom nutzt die Chance nicht, um Werbung in eigener Sache zu machen. Er kassiert bei der 1:5-Niederlage gegen die Utah Mammoth drei Gegentreffer – die letzten zwei Tore fallen ins leere Gehäuse.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Ottawa 2:1

Kevin Fiala, 1 Block, 20:13 TOI

Die LA Kings feiern zuhause gegen die Ottawa Senators einen knappen 2:1-Heimsieg. Matchwinner für Los Angeles ist Verteidiger Brandt Clarke, der rund sechs Minuten vor dem Ende im Powerplay das 2:1 erzielt. Kevin Fiala bleibt ohne Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

New York Rangers – St.Louis 3:2

Pius Suter, 2 Schüsse, 16:13 TOI

Die New York Rangers beenden eine vier Spiele dauernde Niederlagenserie und feiern gegen die St.Louis Blues den erst dritten Heimsieg im zehnten Heimspiel. Nach drei Siegen in Folge, in denen die Blues immer gepunktet haben, gehen sie dieses Mal leer aus. Pius Suter bleibt ohne Skorerpunkt. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Mehr Eishockey-Geschichten:
