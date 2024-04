Die Saison der New Jersey Devils ist vorbei. Bild: keystone

Meier trifft in letztem Saisonspiel – McDavid knackt 100-Assist-Marke

New Jersey – New York Islanders 1:4

Nico Hischier, 1 Assist, 2 Schüsse, 21:33 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 2 Schüsse, 21:46 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 17:47 TOI​

Der siebte Playoff-Platz im Osten geht an die New York Islanders. Sie sicherten sich die Qualifikation mit einem 4:1-Sieg gegen die New Jersey Devils.

Mit Toren in der 13. und 17. Minute legten die Islanders den Grundstein für die fünfte Playoff-Qualifikation in den letzten sechs Jahren. Das Team aus New York trifft wie im Vorjahr auf die Carolina Hurricanes, die sich in der Serie mit 4:2 durchsetzen.

Für die Devils, bei denen drei Schweizern auf dem Eis standen, war es das letzte Spiel einer enttäuschenden Saison. Mit 81 Punkten aus 82 Spielen belegen sie nur den 13. Platz in der Eastern Conference. Timo Meier, der gegen die Islanders den Ehrentreffer erzielte, sagte: «Es tut weh, dass die Saison bereits vorbei ist. Dieses Gefühl müssen wir in den Sommer mitnehmen und besser werden, damit wir nächste Saison nicht wieder in diese Situation kommen.»

Pittsburgh – Nashville 4:2

Roman Josi, 4 Schüsse, 26:11 TOI

Weiterhin Hoffnung auf eine Playoff-Qualifikation dürfen sich auch die Pittsburgh Penguins machen. Die Mannschaft von Sidney Crosby gewann zuhause gegen die Nashville Predators und Roman Josi mit 4:2. Der Berner Captain blieb für einmal ohne Skorerpunkt. Pittsburgh liegt nun einen Punkt hinter den Washington Capitals, das derzeit auf dem letzten Playoff-Platz im Osten liegt.

Detroit – Montreal 5:4nV

Auch die Detroit Red Wings sind weiterhin im Playoff-Rennen – und das äusserst dramatisch. Zuhause gegen die Montreal Canadiens standen die Wings vor einer Niederlage, als Lucas Raymond das Spiel ohne Torhüter kurz vor Schluss doch noch ausglich.

In der Verlängerung war es abermals der junge Schwede, der für Ekstase sorgte. 25 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung schoss Raymond Detroit zum Sieg. Damit liegen die Red Wings ein Spiel vor dem Ende der Saison punktgleich mit Washington einen Platz hinter den Playoffs.

Los Angeles – Minnesota 1:3

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 19:32 TOI

Bereits fix in den Playoffs sind die Los Angeles Kings. Trotzdem könnte die 1:3-Niederlage zuhause gegen die Minnesota Wild folgen haben. LA liegt nun nur noch einen Punkt vor Vegas, das noch ein Spiel mehr zu absolvieren hat. Damit drohen die Kings noch auf den zweiten Wild-Card-Platz zurückzufallen, wodurch sie in der 1. Runde der Playoffs auf die Dallas Stars, das beste Team im Westen, treffen würden.

Kevin Fiala gab beim Ehrentreffer den Kings zum 1:3 von Blake Lizotte den letzten Pass.

Edmonton – San Jose 9:2

Connor McDavid schafft einmal mehr Historisches: Beim 9:2-Sieg der Edmonton Oilers gegen die San Jose Sharks sammelte der Superstar den 100. Assist in dieser Saison. Damit stösst der 27-Jährige in einen exklusiven Zirkel vor. Erst drei Spieler in der NHL-Geschichte haben 100 oder mehr Assists in einer Saison gesammelt: Wayne Gretzky, Mario Lemieux und Bobby Orr.

Die Fans in Edmonton brauchten allerdings Geduld. Nicht, weil das Spiel knapp war, sondern weil McDavid, der das 1:0 selbst erzielte, erst beim neunten und letzten Oilers-Tor einen Assist sammelte. (abu/sda)

