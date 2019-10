Sport

NHL: Meier gewinnt gegen Niederreiter, Siegenthaler verletzt sich



Meier gewinnt Schweizer Duell gegen Niederreiter – Siegenthaler verletzt

Im Duell zwischen Timo Meiers San Jose Sharks und Nino Niederreiters Carolina Hurricanes spielten die zwei Schweizer für einmal nur die Nebenrollen. Niederreiters Linie mit Sebastian Aho und Teuvo Teravainen dominierte zwar das Spielgeschehen, fand in Sharks-Goalie Martin Jones aber immer wieder den Meister.

Meiers Linie mit Logan Couture und Patrick Marleau auf der anderen Seite fand sich von Niederreiter und Co. immer wieder in die Defensive gedrängt. So war der entscheidende Akteur in diesem Spiel Sharks-Stürmer Evander Kane. Der 28-Jährige erzielte schon im ersten Drittel einen Hattrick und stellte damit die Weichen zum 5:2-Sieg.

Die Washington Capitals schlagen die Toronto Maple Leafs zuhause mit 4:3. Die US-Hauptstädter sorgten im Mitteldrittel für die Entscheidung, als sie innert 78 Sekunden drei Tore erzielten.

Für Jonas Siegenthaler wird das Spiel allerdings in schmerzhafter Erinnerung bleiben. Der Zürcher Verteidiger kollidierte kurz vor Ende des zweiten Drittels mit Teamkollege Richard Panik und schien sich dabei an der Schulter verletzt zu haben. Er kam im dritten Abschnitt nicht mehr zum Einsatz. Die Capitals wollen morgen nach einer ärztlichen Untersuchung kommunizieren, wie es um den Schweizer steht.

Beim 3:2-Heimsieg der Columbus Blue Jackets gegen die Dallas Stars, sass Dean Kukan nur auf der Tribüne. Elvis Merzlikins kam ebenfalls nicht zum Einsatz. Ebenfalls nur überzählig war Gaëtan Haas beim 6:3-Sieg der Edmonton Oilers gegen Philadelphia. (abu)

