Tim Berni war im Duell mit Kevin Fialas Los Angeles Kings siegreich. Bild: www.imago-images.de

Berni im Schweizer NHL-Duell siegreich, Fiala mit Assist – Moser skort doppelt

Columbus – Los Angeles 6:5 n. V.

Tim Berni, 1 Schuss, 2 Checks, 2 Blocks, 21:28 TOI

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, 18:36 TOI



In der NHL setzte sich im Duell zwischen den Columbus Blue Jackets mit Tim Berni und den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala das Team aus dem Bundesstaat Ohio durch, und zwar 6:5 nach Verlängerung.

Fiala konnte sich immerhin damit trösten, dass er beim 1:2 von Anze Kopitar (25.) seinen 23. Assist in dieser Saison verbuchte. Mit total 32 Skorerpunkten in 31 Partien ist er in dieser Statistik die Schweizer Nummer 1. Berni kam in seinem vierten Spiel in der NHL zum ersten Mal mehr als 20 Minuten (21:28) zum Einsatz, wobei er das Eis mit einer Minus-2-Bilanz verliess.

Die Kings holten im letzten Drittel ein 3:5 auf, ehe Johnny Gaudreau nach 40 Sekunden der Overtime den Siegtreffer für die Gastgeber schoss. Als Matchwinner von Columbus ist allerdings Jack Roslovic zu bezeichnen, der 25-jährige Stürmer steuerte je zwei Tore und Assists zum zweiten Erfolg in Serie der Blue Jackets bei.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Arizona – Philadelphia 5:4 n. V.

Auch Janis Moser durfte sich mit den Arizona Coyotes über einen Sieg in der Verlängerung freuen – 5:4 gegen die Philadelphia Flyers. Dem Schweizer Verteidiger gelangen zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Skorerpunkte in einem Spiel. Er liess sich sowohl beim 1:0 von Clayton Keller (13.), der erstmals in der NHL drei Tore erzielte, als auch beim 3:2 von Jack McBain (31.) einen Assist gutschreiben. Insgesamt hält er nun bei 15 Punkten (drei Treffer). Nach sechs Niederlagen hintereinander feierten die Coyotes den zweiten Erfolg in Serie.

(nih/sda)