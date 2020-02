Sport

NHL

Das sind die Gewinner und Verlierer der NHL-Trade-Deadline



Bild: AP

Die hektischste Zeit der Saison ist vorbei: Gestern war in der NHL die Trade Deadline, was einmal mehr für viel Wirbel sorgte. Zum Beispiel in Calgary: Beim Training verliess Johnny Gaudreau das Eis vorzeitig, was sofort für grosses Aufsehen sorgte. Die Flames-Fans fürchteten einen Trade ihres Superstars, doch der verfrühte Abgang hatte zu ihrem Glück ganz andere Gründe. «Ich musste auf die Toilette», erklärte Gaudreau und liess die Flames-Fans aufatmen.

"I had to pee." 😂



Johnny Gaudreau on leaving @NHLFlames practice early on the day where EVERYONE is watching. pic.twitter.com/PmivFy3Dh6 — Sportsnet (@Sportsnet) February 24, 2020

Grund zur Freude hatten auch die Anhänger der Carolina Hurricanes. Das Team von Nino Niederreiter lotste mit Stürmer Vincent Trocheck sowie den beiden Verteidigern Brady Skjei und Sami Vatanen drei prominente Namen nach Raleigh, was die «Bunch of Jerks» zum grossen Gewinner der Trade Deadline machte.

Die Gewinner:

Carolina Hurricanes

Die «Canes» machen alles richtig und verbessern das von Verletzungen geplagte Kader sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Zunächst reagierte GM Don Wadell auf die Ausfälle der beiden Verteidiger Dougie Hamilton und Brett Pesce und holte im Hinblick auf den Kampf um die Playoffs mit Sami Vatanen von den New Jersey Devils und Brady Skjei von den New York Rangers valablen Ersatz. Beides sind mobile Blueliner, die sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen können und deshalb gut in den von Tempo geprägten Spielstil der Hurricanes passen.

Ausserdem schnappten sich die Hurricanes mit Vincent Trocheck einen neuen, vielsprechenden Center für die zweite Linie mit Niederreiter. Für den 26-jährigen Drittrunden-Pick von 2011 gaben die «Canes» Erik Haula und Lucas Wallstrom plus die beiden Prospects Chase Priskie und Eetu Luostarinen ab. Trotzdem könnte sich der Trade am Ende auszahlen: Trocheck hat in dieser Saison für die Florida Panthers in 55 Spielen zwar nur 10 Tore und 26 Assist gesammelt, vor zwei Jahren verbuchte der einstige All-Star aber eine starke 75-Punkte-Saison.

Pittsburgh Penguins

Der Ausfall von Jake Guentzel unmittelbar vor der All-Star-Pause wog schwer, doch die Penguins haben gut darauf reagiert. Schon vor der Trade Deadline haben sie Star-Center Sidney Crosby mit Jason Zucker einen erfahrenen Flügel mit Skorer-Qualitäten zur Seite gestellt, am letzten Tag kamen mit Patrick Marleau, Conor Sheary und Evan Rodrigues drei weitere Aussenstürmer dazu.

Der zweifache Olympiasieger Marleau, der von den San Jose Sharks geholt wurde, ist zwar schon 40 Jahre alt, bringt die Penguins mit seiner Erfahrung und seinen immer noch vorhandenen Skorer-Qualitäten aber sofort weiter. Sheary wird sich ebenfalls schnell ins Team einfügen, nach einem eineinhalbjährigen Abstecher zu den Buffalo Sabres ist es für den zweifachen Stanley-Cup-Sieger mit den «Pens» eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

GM Jim Rutherford: "We feel good about our team. We've felt good about it all year. We feel better today. We feel we have a stronger team."



Read about everything the Penguins did on trade deadline day: https://t.co/iLuiZ5ZyZP pic.twitter.com/7qADUc9J15 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 24, 2020

Edmonton Oilers

Oilers GM Ken Holland, der bis 2019 bei den Detroit Red Wings tätig war, holt mit Flügel Andreas Athanasiou und Verteidiger Mike Green zwei seiner ehemaligen Schützlinge nach Alberta. Mit Tyler Ennis stösst ein weiterer Flügel zum Team des Schweizer Centers Gaetan Haas.

Die Devise von Holland ist klar: Er will den beiden Star-Center Connor McDavid und Leon Draisaitl endlich hochkarätigere Flügelstürmer an die Seite stellen. Vor allem vom flinken und technisch versierten Athanasiou verspricht man sich in Edmonton sehr viel. Der 34-jährige Green soll dank seiner Erfahrung den verletzungsbedingten Ausfall von Nummer-1-Verteidiger Oscar Klefbloom kompensieren. Der Schwede soll erst in rund drei Wochen wieder fit sein.

New Yorks Islanders

Mit Jean-Gabriel Pageau haben sich die Islanders das heisseste Eisen auf dem Trade-Markt geschnappt. Kein Spieler im Kader von Coach Barry Trotz hat in der laufenden Saison mehr Tore geschossen als der Neuzugang, der momentan bei 24 Treffern und 16 Assists steht. Zwar liessen sich die Islanders die Verpflichtung des Zwei-Weg-Centers einiges kosten (drei Draftpicks), doch mit Pageau hat man eine variabel einsetzbare Option für die ersten zwei Sturmformationen.

🧡💙 this guy 💙🧡 pic.twitter.com/TZlPFpR01T — New York Islanders (@NYIslanders) February 24, 2020

Die Verlierer

Nashville Predators

Das Team von Roman Josi und Yannick Weber erlebt bislang eine enttäuschende Saison. Trotz der schwachen Offensive kämpfen die Predators aber weiterhin um einen Playoff-Platz. Da ist es schon erstaunlich, dass David Poile rund um die Trade Deadline nichts unternommen hat, um im Sturm nachzubessern. Mit Korbinian Holzer und Ben Harper holte Poile lediglich zwei Verteidiger für die hinteren Linien. «Manchmal sind diejenigen Trades die besten, die du nicht machst», erklärte der Predators-GM nach dem Ablauf der Trade Deadline.

GM David Poile announced today that the #Preds have acquired defenseman Korbinian Holzer from the Anaheim Ducks in exchange for defenseman Matt Irwin and Nashville's sixth-round pick in the 2022 NHL Draft.https://t.co/d9aNTRK1rL — Nashville Predators (@PredsNHL) February 24, 2020

Columbus Blue Jackets

Die von Verletzungen arg gebeutelten Blue Jackets gehören nach dem Abgang von Artemi Panarin im Sommer in dieser Saison zu den fünf offensiv harmlosesten Teams der Liga. Weil man neben Panarin auch die Free Agents Matt Duchene und Ryan Dzingel verlor, fehlte nun das Tausch-Material, um treffsicheren Ersatz zu holen. Der Zuzug von Devin Shore (4 Tore, 6 Assists) wird kaum helfen, die Torproduktion zu erhöhen.

Colorado Avalanche

Mit Mikko Rantanen, Nazem Kadri, Matt Calvert und Colin Wilson ist die Liste der verletzten Stürmer bei den Avalanche lang. Doch GM Joe Sakic präsentierte mit Vladislav Namestnikov, der von den Ottawa Senators kommt, nur gerade einen Ersatzmann. Der 27-jährige russische Flügel ist zwar solid, aber auch nicht gerade als Scoring-Maschine bekannt. Auch für den verletzten Torhüter Philipp Grubauer fand Sakic keine Vertretung.

Burgundy and Blue looks good on you! #GoAvsGo pic.twitter.com/GAg7NARTWh — Colorado Avalanche (@Avalanche) February 24, 2020

Toronto Maple Leafs

Mit Denis Malgin und Kyle Clifford holte Toronto-GM Kyle Dubas zwei Flügelstürmer, die für mehr Kadertiefe sorgen, doch die Problemzone seines Teams konnte er nicht verstärken. Defensiv hätten die Maple Leafs dringend Verstärkung nachlegen müssen. Mit Morgan Rielly und Cody Ceci fallen zwei gewichtige Verteidiger in der ohnehin schon spärlich besetzten Defensive aus. Doch Dubas konnte keinen Hochkaräter zu den Maple Leafs locken.

Detroit Red Wings

Das mit Abstand schlechteste Team der Liga hat es verpasst, sein spärlich vorhandenes Tafelsilber in wertvolle Draftpicks umzutauschen. Für Athanasiou gab es von den Oilers lediglich zwei Zweitrunden-Pick, hinzu kommt ein Viertrunden-Pick. Viel zu wenig, um im Sommer beim Draft entscheidend nachbessern zu können. Die Red-Wings-Fans müssen sich wohl auf weitere wenig berauschende Saisons gefasst machen.

Die wichtigsten Trades im Februar

Am Tag der Trade Deadline:

Patrick Marleau von den San Jose Sharks zu den Pittsburgh Penguins, im Tausch für einen Drittrunden-Pick.

von den San Jose Sharks zu den Pittsburgh Penguins, im Tausch für einen Drittrunden-Pick. Andreas Athanasiou und Ryan Kuffner von den Detroit Red Wings zu den Edmonton Oilers, im Tausch für Sam Gagner und zwei Zweitrunden-Picks.

und von den Detroit Red Wings zu den Edmonton Oilers, im Tausch für und zwei Zweitrunden-Picks. Vincent Trocheck von den Florida Panthers zu den Carolina Hurricanes, im Tausch für Erik Haula, Lucas Wallmark, Eetu Luostarinen und Chase Priskie .

von den Florida Panthers zu den Carolina Hurricanes, im Tausch für und . Jean-Gabriel Pageau von den Ottawa Senators zu den New York Islanders, im Tausch für einen Erst-, einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick.

von den Ottawa Senators zu den New York Islanders, im Tausch für einen Erst-, einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick. Wayne Simmonds von den New Jersey Devils zu den Buffalo Sabres, im Tausch für einen Fünftrunden-Pick.

von den New Jersey Devils zu den Buffalo Sabres, im Tausch für einen Fünftrunden-Pick. Robin Lehner und Martins Dzierkals von den Chicago Blackhawks zu den Vegas Golden Knights, im Tausch für Malcolm Subban , Stanislav Demin und einen Zweitrunden-Pick.

und von den Chicago Blackhawks zu den Vegas Golden Knights, im Tausch für , und einen Zweitrunden-Pick. Vladislav Namestnikov von den Ottawa Senators zu den Colorado Avalanche, im Tausch für einen Viertrunden-Pick.

von den Ottawa Senators zu den Colorado Avalanche, im Tausch für einen Viertrunden-Pick. Sami Vatanen von den New Jersey Devils zu den Carolina Hurricanes, im Tausch für Janne Kuokkanen, Fredrik Claesson und einen Viertrunden-Pick.

von den New Jersey Devils zu den Carolina Hurricanes, im Tausch für und einen Viertrunden-Pick. Erik Gustafsson von den Chicago Blackhawks zu den Calgary, im Tausch für einen Drittrunden-Pick.

von den Chicago Blackhawks zu den Calgary, im Tausch für einen Drittrunden-Pick. Dominik Kahun von den Pittsburgh Penguins zu den Buffalo Sabres, im Tausch für Conor Sheary und Evan Rodrigues .

von den Pittsburgh Penguins zu den Buffalo Sabres, im Tausch für und . Brady Skjei von den New York Rangers zu den Carolina Hurricanes, im Tausch für einen Erstrunden-Pick.

Bild: AP/AP

Vor dem Tag der Trade Deadline:

Ilya Kovalchuk von den Montreal Canadiens zu den Washington Capitals, im Tausch für einen Drittrunden-Pick.

von den Montreal Canadiens zu den Washington Capitals, im Tausch für einen Drittrunden-Pick. Alec Martinez von den Los Angeles Kings zu den Vegas Golden Knights, im Tausch für zwei Zweitrunden-Picks.

von den Los Angeles Kings zu den Vegas Golden Knights, im Tausch für zwei Zweitrunden-Picks. Ondrej Kase von den Anaheim Ducks zu den Boston Bruins, im Tausch für David Backes, Axel Andersson und einen Erstrunden-Pick.

von den Anaheim Ducks zu den Boston Bruins, im Tausch für und einen Erstrunden-Pick. Denis Malgin von den Florida Panthers zu den Toronto Maple Leafs, im Tausch für Mason Marchment .

von den Florida Panthers zu den Toronto Maple Leafs, im Tausch für . Brenden Dillon von den San Jose Sharks zu den Washington Capitals, im Tausch für einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick.

von den San Jose Sharks zu den Washington Capitals, im Tausch für einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick. Jason Zucker von den Minnesota Wild zu den Pittsburgh Penguins, im Tausch für Alex Galchenyuk und Calen Addison .

von den Minnesota Wild zu den Pittsburgh Penguins, im Tausch für und . Tyler Toffoli von den Los Angeles Kings zu den Vancouver Canucks, im Tausch für Tim Schaller, Tyler Adden und einen Zweitrunden-Pick.

von den Los Angeles Kings zu den Vancouver Canucks, im Tausch für und einen Zweitrunden-Pick. Blake Coleman von den New Jersey Devils zu den Tampa Bay Lightning, im Tausch für Nolan Foote und einen Erstrunden-Pick.

von den New Jersey Devils zu den Tampa Bay Lightning, im Tausch für und einen Erstrunden-Pick. Andy Greene zu den New York Islanders, im Tausch für David Quenneville und einen Zweitrunden-Pick.

zu den New York Islanders, im Tausch für und einen Zweitrunden-Pick. Trevor Moore und zwei Picks zu den Toronto Maple Leafs, im Tausch für Jack Campbell und Kyle Clifford.

