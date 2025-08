Swindon Town (in Weiss) verlor auswärts bei Walsall mit 1:2. Bild: IMAGO/Pro Sports Images

«Wie könnt ihr es wagen?» – Trainer redet nach Fan-Krawall Klartext

Die Fans vom englischen Viertligisten Swindon Town sorgen bei einem Auswärtsspiel für unschöne Szenen. Der Konter von Trainer Ian Holloway sitzt.

Swindon Town in der League Two, der vierthöchsten englische Spielklasse, ist wahrlich nicht die grösste Fussballbühne. Wobei die Südengländer mit einem Zuschauerschnitt von über 7000 Fans in der Schweizer Super League mithalten könnten.

Trotzdem hat Cheftrainer Ian Holloway nicht immer nur Freude am eigenen Anhang. Zuletzt war das beim Auswärtsspiel in Walsall am vergangenen Wochenende der Fall. Einige mitgereiste Swindon-Town-Anhänger machten im Stadion Krawall: Sie zündeten Pyros, beleidigten Arbeiter und Funktionäre, zerstörten Stadion-Infrastruktur und warfen Objekte – darunter angeblich auch einen Tribünensitz – in Richtung des Walsall-Goalies Myles Roberts.

Swindon-Trainer Ian Holloway hatte dafür nach dem Spiel überhaupt kein Verständnis. Er sei angewidert vom Verhalten der eigenen Fans, sagte 62-Jährige im TV-Interview. «Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr repräsentiert uns. Ihr repräsentiert mich. Wie könnt ihr es wagen?», wetterte Holloway. Er hoffe, dass die verantwortlichen Fans Stadionverbot erhalten.

Er sei bitter enttäuscht, dass ein Swindon-Town-Fan so etwas mache, und hoffe, dass der Klub herausfinde, wer das gewesen sei. Dann richtet der Trainer noch direkte Worte an die verantwortlichen Personen: «Wer auch immer das war, ich mag euch nicht. Ich denke nicht, dass ihr jemals wieder an einen Fussballmatch kommen solltet. Hoffentlich erwischen wir euch, denn ich will euch nicht in unserer Nähe haben.»

Später veröffentlichte der Swindon Town FC auch noch ein offizielles Statement auf der eigenen Webseite, in dem er die Vorfälle in Walsall verurteilte und erklärte, eine ausführliche Untersuchung eingeleitet zu haben. (abu)