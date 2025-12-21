Moser bereitet Tampa-Siegtreffer vor – Rückschlag für Akira Schmid
Lightning – Hurricanes 6:4
Die beiden Teams aus Florida sorgen für Aufsehen. Die Tampa Bay Lightning gewinnen zuhause gegen die Carolina Hurricanes nach einem 0:3- und 3:4-Rückstand. In den letzten sieben Minuten erzielen sie aber drei Tore zum 6:4, der Berner Verteidiger Janis Moser bereitet dabei Jake Guentzels Siegtor vor.
Panthers – Blues 2:6
Die Florida Panthers, der Stanley-Cup-Champion der letzten beiden Jahre, verloren erstmals nach vier Siegen wieder. Sie unterlagen den St. Louis Blues mit Pius Suter, der ohne Skorerpunkt blieb, gleich mit 2:6.
Predators – Maple Leafs 5:3
Roman Josi setzte sich mit den Nashville Predators 5:3 gegen Toronto durch, der Captain liess sich dabei einen weiteren Assist gutschreiben.
Flames – Golden Knights 6:3
Einen weniger erfreulichen Abend erlebte der bisher überzeugende Akira Schmid im Tor der Vegas Golden Knights. Das Team aus der Spielerstadt in Nevada verlor in Calgary 3:6 – und Schmid wehrte lediglich 20 von 25 Schüssen (80 Prozent) ab.
(sda/con)