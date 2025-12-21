J.J. Moser bereitete den entscheidenden Treffer von Teamkollege Jake Guentzel vor. Bild: keystone

Moser bereitet Tampa-Siegtreffer vor – Rückschlag für Akira Schmid

Vier Schweizer stehen in der Nacht auf Sonntag in der NHL im Einsatz, drei von ihnen kommen zu wertvollen Siegen. Einzig Goalie Akira Schmid verliert mit den Vegas Golden Knights.

Lightning – Hurricanes 6:4

Die beiden Teams aus Florida sorgen für Aufsehen. Die Tampa Bay Lightning gewinnen zuhause gegen die Carolina Hurricanes nach einem 0:3- und 3:4-Rückstand. In den letzten sieben Minuten erzielen sie aber drei Tore zum 6:4, der Berner Verteidiger Janis Moser bereitet dabei Jake Guentzels Siegtor vor.

Panthers – Blues 2:6

Die Florida Panthers, der Stanley-Cup-Champion der letzten beiden Jahre, verloren erstmals nach vier Siegen wieder. Sie unterlagen den St. Louis Blues mit Pius Suter, der ohne Skorerpunkt blieb, gleich mit 2:6.

Predators – Maple Leafs 5:3

Roman Josi setzte sich mit den Nashville Predators 5:3 gegen Toronto durch, der Captain liess sich dabei einen weiteren Assist gutschreiben.

Flames – Golden Knights 6:3

Einen weniger erfreulichen Abend erlebte der bisher überzeugende Akira Schmid im Tor der Vegas Golden Knights. Das Team aus der Spielerstadt in Nevada verlor in Calgary 3:6 – und Schmid wehrte lediglich 20 von 25 Schüssen (80 Prozent) ab.

(sda/con)