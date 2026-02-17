Der SC Bern muss lange auf Benjamin Baumgartner verzichten. Der 25-jährige Stürmer hat in einem Testspiel gegen die Kölner Haie im Rahmen eines Turniers in Pardubice in Tschechien eine Unterkörperverletzung erlitten. Baumgartner hat die nötig gewordene Operation bereits vornehmen lassen. Er wird rund zweieinhalb Monate ausfallen. (abu/sda)
Berns Baumgartner fällt lange aus +++ FCZ mehrere Wochen ohne Comenencia
Berner Stürmer Baumgartner fällt lange aus
FCZ mehrere Wochen ohne Comenencia
Der FC Zürich muss rund vier Wochen ohne Livano Comenencia auskommen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der 22-jährige Nationalverteidiger Curaçaos am Samstag im Heimspiel gegen Luzern eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zu.
Comenencia wechselte auf diese Saison aus dem Nachwuchs von Juventus Turin zum FCZ. Beim aktuellen Neunten der Super League gehört er seither meist zum Stammpersonal. Mit Curaçao qualifizierte er sich für die WM im kommendem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. (nih/sda)
Romy Tschopp verpasst die Paralympics
Romy Tschopp verpasst die Paralympischen Spiele Anfang März. Die Snowboarderin verletzt sich Ende November an der Schulter und wird nicht rechtzeitig fit, wie Swiss Paralympic mitteilt. Tschopp stürzte beim Weltcup im niederländischen Landgraaf Ende November und verletzte sich dabei an der Schulter. Eine Sehne im Schulterbereich wurde samt knöchernem Ansatz abgerissen, zusätzlich wurden zwei Nerven verletzt.
Nach einer Operation kommt für Tschopp die Rückkehr auf den Schnee an den Paralympics noch zu früh. «Es ist ein Stich ins Herz. Aber meine Gesundheit steht an erster Stelle», wird Tschopp in der Medienmitteilung von Swiss Paralympic zitiert. 2022 war Tschopp die erste Schweizer Snowboarderin, die an Paralympics teilnahm. Als einzige Frau im Schweizer Para-Snowboard-Team bedeutet Tschopps Ausfall auch, dass der Frauen-Quotenplatz im Snowboardcross an den Paralympics unbesetzt bleibt. (riz/sda)
Bencic kampflos weiter
Am WTA-Turnier in Dubai kommt Belinda Bencic (WTA 13) um einen Härtetest herum. Die 20-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 41) trat zum Zweitrundenspiel nicht an.
Die Partie zwischen Bencic und Bejlek wurde mit Spannung erwartet. Sara Bejlek hatte am Montag mit 6:2, 6:2 gegen die Türkin Zeynep Sonmez überzeugend die Startrunde überstanden. Vor einer Woche gewann die junge Tschechin als Qualifikantin das Turnier von Abu Dhabi, wo sie Bencic als Titelhalterin ablöste. Bencic ihrerseits hatte seit der unerwarteten Zweitrunden-Niederlage am Australien Open gegen die Tschechin Nikola Bartunkova (WTA 105) pausiert. In den Achtelfinals trifft Bencic in Dubai auf die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 9). (riz/sda)
Barcelona verliert bei Girona
Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft eine unerwartete Niederlage bei Girona kassiert und die Tabellenführung damit an Real Madrid abgegeben. Beim 1:2 im rein katalanischen Duell am Montagabend vergab Barcelona-Star Lamine Yamal kurz vor Ende der ersten Spielhälfte einen Penalty Der Verteidiger Pau Cubarsi brachte den Favoriten nach einer Stunde dann in Führung. Doch Girona drehte die Partie durch Treffer von Thomas Lemar (62.) und Fran Beltran (87.).
Real liegt nun zwei Punkte vor Barcelona, das beim Tabellenzwölften aus der Nachbarschaft seine vierte Saisonniederlage einstecken musste. Nach dem 0:4 im Cup-Halbfinal gegen Atletico Madrid war es die zweite Niederlage in Folge für das Team von Trainer Hansi Flick. (riz/sda/apa)
Christen drängt Gegner in die Bande
Jan Christen belegte in der Europe Tour beim Eintagesrennen «Clasica Jaen» im spanischen Ubeda zunächst den 3. Rang, wurde danach allerdings disqualifiziert. Der Aargauer kam zeitgleich mit dem Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock als Zweiter und Dritter ins Ziel. Allerdings hatte Christen im Endspurt Maxim Van Gils in die Bande gedrängt, worauf der Belgier stürzte.
Van Gils blieb lange am Boden, schaffte es nach Angaben des Teams aber eigenständig zum Mannschafts-Bus. An der Spitze hatte sich Christens UAE-Teamkollege Tim Wellens bereits 60 km vom dem Ziel abgesetzt. Pidcock, Christen und Van Gils verkürzten den Abstand noch auf 20 Sekunden, danach begann das Taktieren. (ram/sda)
wtf Jan Christen #ClasicaJaen pic.twitter.com/rQv9mWemeq— Eemeli (@LosBrolin) February 16, 2026
