verpasst dieAnfang März. Dieverletzt sich Ende November an der Schulter und wird nicht rechtzeitig fit, wie Swiss Paralympic mitteilt. Tschopp stürzte beim Weltcup im niederländischen Landgraaf Ende November und verletzte sich dabei an der. Eine Sehne im Schulterbereich wurde samt knöchernem Ansatz abgerissen, zusätzlich wurden zwei Nerven verletzt.Nach einer Operation kommt für Tschopp die Rückkehr auf den Schnee an den Paralympics noch zu früh. «Es ist ein Stich ins Herz. Aber meine Gesundheit steht an erster Stelle», wird Tschopp in der Medienmitteilung von Swiss Paralympic zitiert. 2022 war Tschopp die erste Schweizer Snowboarderin, die an Paralympics teilnahm. Als einzige Frau im Schweizer Para-Snowboard-Team bedeutet Tschopps Ausfall auch, dass der Frauen-Quotenplatz im Snowboardcross an den Paralympics unbesetzt bleibt. (riz/sda)