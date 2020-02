Kevin Fiala mit Tor und Assist der Schweizer Spieler der NHL-Nacht

Meier führt Sharks mit zwei Toren zum Sieg – auch Josi und Fiala skoren fleissig

Timo Meier, 2 Tore, 1 Assist, 8 Schüsse, TOI 17:43Gaetan Haas, 1 Schuss, TOI 8:29

Timo Meier war im Duell mit Gaëtan Haas in der NHL Doppeltorschütze. Der Appenzeller gewann mit den San Jose Sharks bei den Edmonton Oilers, dem Team des Jurassiers, 6:3. Den Sharks war der Auftakt in Edmonton völlig missraten. Nach fünf Minuten lag die Equipe aus Kalifornien 0:2 zurück. Meier verkürzte nach elf Minuten zum 1:2 und stand so am Ursprung der Wende. Im dritten Abschnitt sorgte der Ostschweizer …