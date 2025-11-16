wechselnd bewölkt10°
Curaçao vor WM-Quali – Trainer Advocaat verpasst entscheidendes Spiel

WILLEMSTAD - Curacao coach Dick Advocaat gives instructions to his players during a training session of the Curacao football team at the Ergilio Hato stadium on June 2 local time in Willemstad, Curaca ...
Dick Advocaat beim Training in Willemstad.Bild: www.imago-images.de

Curaçao vor der WM-Quali – doch Trainer Advocaat verpasst das entscheidende Spiel

Nur noch einen Punkt braucht das Fussball-Nationalteam des kleinen Curaçao, um den grössten Erfolg seiner Historie perfekt zu machen. Ausgerechnet der Macher wird dabei aber fehlen.
16.11.2025, 14:4716.11.2025, 14:47
Ein Artikel von
t-online

Curaçao steht vor dem grössten Erfolg seiner Fussballgeschichte. Doch im entscheidenden Spiel um die WM-Teilnahme muss das Team auf seinen erfahrenen Trainer verzichten.

Dick Advocaat wird die Partie am Mittwoch in Jamaika nicht begleiten können. Wie der Verband mitteilte, bleibt der 78-Jährige aus familiären Gründen in den Niederlanden.

«Es ist eine sehr schwere Entscheidung, die Jungs hier verlassen zu müssen. Ich habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fussball», sagte Advocaat dem niederländischen Magazin «Voetbal International».

«Der ganze Verband unterstützt ihn komplett»

Auch aus der Ferne will der Coach nah dranbleiben: «Aus den Niederlanden werde ich sehr intensiv Kontakt halten mit dem Trainerstab und ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft», erklärte der frühere Bondscoach.

Der Verband zeigte Verständnis: «Der ganze Verband unterstützt ihn komplett», hiess es in einer Mitteilung auf den sozialen Medien. Beim Spiel gegen Jamaika wird das Team von seinen Assistenten betreut.

Curaçao genügt ein Unentschieden, um sich erstmals für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Der Inselstaat zählt nur rund 150'000 Einwohner. (ram/t-online)

