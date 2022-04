Philipp Kurashev schmunzelt über seinen kuriosen Treffer gegen Dallas. Bild: keystone

Kurashev trifft gegen Dallas kurios – Assists für Niederreiter und Fiala

Chicago – Dallas 4:6

Philipp Kurashev, 1 Tor, 2 Schüsse, 15:52 TOI

Die Chicago Blackhawks verlieren das 10-Tore-Spektakel zuahuse gegen die Dallas Stars. Der Berner Stürmer Philipp Kurashev trifft dabei in der neunten Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Ein Doppelschlag von Jason Robertson gegen Ende des zweiten Drittels lenkt die Partie in entscheidende Bahnen.

Carolina – Anaheim 5:2

Nino Niederreiter, 2 Assists, 5 Schüsse, 16:08 TOI

Nino Niederreiter zeigt beim 5:2-Heimsieg der Carolina Hurricanes gegen die Anaheim Ducks eine gute Partie. Der Churer Stürmer bereitet die Treffer zum 2:0 und zum 4:2 vor. Beide Male war Jordan Staal der Nutzniesser von Niederreiters Vorbereitung.

Minnesota – Los Angeles 6:3

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 16:32 TOI

Die Minnesota Wild drehen zuhause gegen die Los Angeles Kings einen 0:3-Rückstand. Nach zehn Minuten und 17 Sekunden hat es bereits drei Mal eingeschlagen hinter Marc-André Fleury, da beginnen seine Vorderleute doch noch mitzuspielen.

Zur Mitte des zweiten Drittels übernimmt Minnesota erstmals die Führung und gibt sie nicht mehr aus der Hand. Kevin Fiala zeigt eine durchzogene Partie. Der Schweizer Stürmer gibt zwar den Assist zum 2:3-Anschlusstreffer, ermöglichte den Kings mit einem Puckverlust aber auch die 0:1-Führung in Unterzahl.

Pittsburgh – Nashville 3:2nV

Roman Josi, 4 Schüsse, 2 Checks, 29:45 TOI

Die Nashville Predators kassieren im Kampf um die Playoff-Plätze eine empfindliche Niederlage in Pittsburgh. Weil der Siegtreffer der Penguins erst in der Verlängerung fällt, nehmen Roman Josi und Co. immerhin noch einen Punkt mit. Der Berner Verteidiger bleibt für einmal ohne Skorerpunkt, obwohl er mehr als sieben Minuten in Überzahl spielen kann.

