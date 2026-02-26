Im Achtelfinal könnte Real Madrid mal wieder von Manchester City gefordert werden. Bild: keystone

Real vs. City und Barca vs. PSG – zu diesen Krachern könnte es im CL-Achtelfinal kommen

In den Champions-League-Playoffs kam es bereits zu einigen grossen Überraschungen. So setzte sich Bodö/Glimt gegen Vorjahresfinalist Inter Mailand durch und Borussia Dortmund scheiterte an Atalanta Bergamo, obwohl der BVB das Hinspiel noch mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Bereits am Freitag werden die Achtelfinals ausgelost. Dies wird in dieser Saison die letzte Auslosung in der Königsklasse sein. Denn nach der kommenden Zuteilung ist klar, wie der Turnierbaum bis zum Endspiel aussehen wird.

Auf wen trifft Bayern München im Achtelfinal? Bild: keystone

Für die Auslosung ist die Tabellenposition der Ligaphase nicht unwichtig. So sind die acht Teams, welche sich direkt für den Achtelfinal qualifizieren konnten, gesetzt und es gibt nur zwei potenzielle Gegner.

Dadurch kann es im Achtelfinal zu einigen Krachern kommen. Titelverteidiger Paris Saint-Germain wird entweder auf Barcelona oder Chelsea treffen und es könnte auch wieder einmal zum Duell zwischen Real Madrid und Manchester City kommen. Dies sind die möglichen Paarungen im Achtelfinal:

Arsenal (1.) – Atalanta (15.)/Bayer Leverkusen (16.)

Bayern München (2.) – Atalanta (15.)/Bayer Leverkusen (16.)

Liverpool (3.) – Atlético Madrid (14.)/Galatasaray Istanbul (20.)

Tottenham (4.) – Atlético Madrid (14.)/Galatasaray Istanbul (20.)

Barcelona (5.) – Paris Saint-Germain (11.)/Newcastle United (12.)

Tottenham (6.) – Paris Saint-Germain (11.)/Newcastle United (12.)

Sporting Lissabon (7.) – Real Madrid (9.)/Bodö/Glimt (23.)

Manchester City (8.) – Real Madrid (9.)/Bodö/Glimt (23.)

So sieht der Turnierbaum in der Champions League aus: Cup Tree provided by Sofascore

Die Achtelfinals werden am 10./11. und 17./18. März ausgetragen. Das Endspiel der Königsklasse findet am 30. Mai in Budapest statt. (riz)