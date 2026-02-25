Liveticker
Dortmund reist mit einem Zwei-Tore-Vorsprung nach Bergamo – gelingt Atalanta die Wende?
Ab 18:45 Uhr: Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund (Hinspielergebniss 0:2)
Ab 21 Uhr: Juventus Turin – Galatasaray Istanbul (Hinspielergebniss 5:2)
Ab 21 Uhr: Real Madrid – Benfica Lissabon (Hinspielergebniss 1:0)
Ab 21 Uhr: Paris Saint-Germain – AS Monaco (Hinspielergebniss 3:2)
- Am Mittwoch werden in der Champions League die letzten vier Achtelfinalisten ermittelt. In den Rückspielen der Playoffs scheinen die Karten verteilt.
- Titelverteidiger Paris Saint-Germain geht gegen Monaco genauso wie Rekordgewinner Real Madrid gegen Benfica Lissabon mit einem Eintore-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Heimspiel.
- Dortmund hat bei Atalanta Bergamo eine 2:0-Reserve und Galatasaray Istanbul bei Juventus Turin ein 5:2 zu verteidigen. (riz/sda)