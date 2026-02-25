sonnig13°
Champions League: Dortmund gegen Atalanta im Liveticker

Liveticker

Dortmund reist mit einem Zwei-Tore-Vorsprung nach Bergamo – gelingt Atalanta die Wende?

25.02.2026, 17:45

Ab 18:45 Uhr: Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund (Hinspielergebniss 0:2)

Hier gelangst du zum Liveticker.

Ab 21 Uhr: Juventus Turin – Galatasaray Istanbul (Hinspielergebniss 5:2)

Hier gelangst du zum Liveticker.

Ab 21 Uhr: Real Madrid – Benfica Lissabon (Hinspielergebniss 1:0)

Hier gelangst du zum Liveticker.

Ab 21 Uhr: Paris Saint-Germain – AS Monaco (Hinspielergebniss 3:2)

Hier gelangst du zum Liveticker.

  • Am Mittwoch werden in der Champions League die letzten vier Achtelfinalisten ermittelt. In den Rückspielen der Playoffs scheinen die Karten verteilt.
  • Titelverteidiger Paris Saint-Germain geht gegen Monaco genauso wie Rekordgewinner Real Madrid gegen Benfica Lissabon mit einem Eintore-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Heimspiel.
  • Dortmund hat bei Atalanta Bergamo eine 2:0-Reserve und Galatasaray Istanbul bei Juventus Turin ein 5:2 zu verteidigen. (riz/sda)
«Ich kann es nicht glauben»: Was hinter der Bodö-Sensation steckt
