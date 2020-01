Hischiers Assist ermöglicht Devils den Sieg – auch Müller punktet

Sport

NHL: Nico Hischiers mit Assist, auch Mirco Müller punktet



In seinem ersten Auftritt nach dem All-Star-Spiel war Nico Hischier bereits entscheidend am Sieg der New Jersey Devils beteiligt. Beim 4:3 nach Penaltys gegen Ottawa ermöglichte der Walliser mit seinem Assists zum 3:3 kurz vor Schluss den Devils die Verlängerung und somit das Penaltyschiessen, wo Jack Hughes dem Team schliesslich den Zusatzpunkt sicherte.

Auch Mirco Müller hatte einen erfolgreichen Abend. An der Seite von Will Butcher dominierte der Winterthurer das Spiel und sammelte seinen ersten Assist in dieser Saison.

Auch die San Jose Sharks feierten einen Sieg. Im kalifornischen Duell gegen Anaheim gab es für Timo Meier und Co. einen 4:2-Heimerfolg. Der Appenzeller blieb dabei aber in einer Nebenrolle.

Die Schlagzeilen gehörten stattdessen Patrick Marleau. Der 40-Jährige erzielte zwei Tore und ist damit erst der vierte Spieler in der NHL-Geschichte, der in 22 aufeinanderfolgenden Saisons immer mehr als zehn Treffer erzielte.

Jonas Siegenthaler kam mit den Washington Capitals ebenfalls zu zwei Punkten. Der Zürcher stand dabei 14 Minuten auf dem Eis. Eine Niederlage mussten Roman Josi und Yannick Weber einstecken. Die beiden Nashville-Verteidiger verloren zuhause gegen Toronto mit 2:4. (abu)

