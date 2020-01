Sbisa skort zwei Assists – doch Merzlikins' Blue Jackets siegen weiter

Das sagt Arno Del Curto zu seinem «Comeback» in La Chaux-de-Fonds

Sein Freund Loïc Burkhalter (39) ist in sportlicher Not – also hilft Arno Del Curto (63) dem Sportchef und Trainer des HC La Chaux-de-Fonds. Mit erstaunlichem Erfolg. Gegen Tabellenführer Kloten stand Arno Del Curto erstmals an der Bande und schon gelang ein sensationeller Sieg (3:2). In Kloten und Olten gibt es Grund zu allergrösster Sorge.

Ist Arno Del Curto der neue Trainer beim HC La Chaux-de-Fonds? «Nein, nein, nein», wehrt er mit aller Entschiedenheit ab und hätte es am liebsten, wenn einfach geheim wäre, wenn niemand etwas über seinen neuen Job im Hockey reden, senden oder schreiben würde.

Ein Job sei es sicher nicht. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Er sagt über seine neue Tätigkeit, die ja eben nach seiner Ansicht gar keine neue Tätigkeit im Hockey ist: «Ein Freund ist in Schwierigkeiten und fragt mich um Rat. Es …