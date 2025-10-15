Roman Josi war erstmals seit Januar wieder als Torschütze erfolgreich. Bild: www.imago-images.de

Josi trifft erstmals seit 266 Tagen +++ Schmid sorgt mit Saves für Wende

Toronto – Nashville 7:4

Roman Josi, 1 Tor, 4 Schüsse, 3 Blocks, 1 Check, 23:13 TOI

Roman Josi reiht sich in der noch jungen NHL-Saison erstmals unter die Torschützen. Trotz des Treffers ihres Captains unterliegen die Nashville Predators auswärts den Toronto Maple Leafs 4:7.

Josi traf in der 57. Minute per Weitschuss zum 3:5 und leitete damit eine torreiche Schlussphase ein, in der Toronto noch zweimal ins verwaiste Tor traf. Für Nashville war es im vierten Saisonspiel die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit. Für Josi war es der erste Treffer (inklusive Saisonvorbereitung) seit dem 21. Januar 2025. Der Berner Verteidiger hatte wegen eines Bandenchecks die letzten 25 Spiele der vergangenen Saison verpasst.

Calgary – Vegas 2:4

Akira Schmid, 19 Saves, 100 Prozent gehalten, 39:37 TOI

Einen erfolgreichen Abend erlebte hingegen Akira Schmid. Die nominelle Nummer 2 der Vegas Golden Knights wurde beim Gastspiel in Calgary nach einem 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel für Stammtorhüter Adin Hill eingewechselt und blieb in den verbleibenden 40 Minuten ohne Gegentor. Der Emmentaler parierte 19 Schüsse, wurde als drittbester Spieler ausgezeichnet und trug massgeblich zum 4:2-Sieg der Golden Knights bei – dem zweiten Erfolg im vierten Spiel.

Dallas – Minnesota 5:2

Lian Bichsel, 2 Blocks, 4 Checks, 18:26 TOI

Auch Lian Bichsel durfte sich über einen Sieg freuen: Beim 5:2 seiner Dallas Stars gegen die Minnesota Wild blieb der Solothurner Verteidiger zwar ohne Skorerpunkt, überzeugte aber defensiv.

Washington – Tampa Bay 3:2 n. V.

Janis Moser, 2 Schüsse, 1 Block, 25:26 TOI

Punktlos blieb auch Janis Moser, der mit den Tampa Bay Lightning in Washington nach Verlängerung 2:3 verlor. Zwar gingen die Lightning zweimal in Führung, doch gelang den Capitals zweimal der Ausgleich. In der Overtime sorgte Jakob Chychrun dann bereits nach 79 Sekunden für die Entscheidung.

San Jose – Carolina 1:5

Philipp Kurashev, 1 Block, 1 Check, 16:34 TOI

Philipp Kurashev musste mit den San Jose Sharks ebenfalls eine Niederlage einstecken. Das 1:5 zu Hause gegen die Carolina Hurricanes war im dritten Spiel bereits die dritte Niederlage. (nih/sda)