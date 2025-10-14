Erfolgreiche NHL-Schweizer: Meier und Fiala treffen – Suter punktet und schlägt Ex-Team
Vancouver – St.Louis 2:5
Pius Suter: 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block
Pius Suter kommt in der NHL zu einem besonderen Erfolg. Der Zürcher siegt mit den St. Louis Blues bei seinem früheren Arbeitgeber in Vancouver 5:2.
Vor seinem Wechsel auf diese Saison hatte Suter zwei Jahre für die Canucks gespielt. Der Transfer erfolgte just nach der besten, der produktivsten Zeit in der NHL des einstigen Stürmers der ZSC Lions. Auf 25 Tore und 21 Assists hatte er es in der vergangenen Regular Season gebracht.
The one-touch pass by Pius Suter on this goal is sweeeet! 👀 #NHLFaceOff— NHL (@NHL) October 14, 2025
📺: @SportsOnPrimeCA ➡️ https://t.co/93veFI9jrZ pic.twitter.com/1122NB9Vo1
Ein erstes Mal Torschütze für die Blues war Suter am Samstag beim 4:2-Erfolg bei den Calgary Flames. In seinem dritten Ernstkampf mit St. Louis war er nun ein erstes Mal auch Assistent. Er war einer der Vorbereiter des 1:0 von Jimmy Snuggerud nach knapp neun Minuten. Der junge Amerikaner, der erst seine zehnte Partie in der weltbesten Liga bestritt, traf zum ersten Mal doppelt. Die Blues führten auf dem Weg zum zweiten Sieg im dritten Spiel nach zwei Dritteln vorentscheidend 4:2.
Columbus – New Jersey 2:3
Nico Hischier: 1 Assist, 1 Schuss, 2 Blocks, 19:27 TOI
Timo Meier: 1 Tor, 3 Schüsse, 16:02 TOI
Jonas Siegenthaler: 1 Block, 5 Puckverluste, 21:42 TOI
Die gleiche Zwischenbilanz in der noch jungen Saison weisen nach drei Partien die New Jersey Devils aus. Beim 3:2 bei den Columbus Blues Jackets hatten bei je einem Tor auch Timo Meier und Nico Hischier den Stock im Spiel.
IT’S TIMO TIME!!!!— Anthony Rivera (@AntRivera86) October 13, 2025
If we get this type of production from Timo Meier, than the #NJDevils are in for one heck of a season! pic.twitter.com/2S52F5O5rB
Der Appenzeller eröffnete mit seinem zweiten Treffer in der laufenden Meisterschaft vier Minuten vor der ersten Pausensirene das Skore im Powerplay. Der Walliser war 57 Sekunden vor Schluss Passgeber zum 3:1 von Doppeltorschütze Dawson Mercer ins verwaiste Gehäuse.
Minnesota – Los Angeles 4:3nP
Kevin Fiala: 1 Tor, 7 Schüsse, 18:43 TOI
Torschütze war, ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Saison, Kevin Fiala. Der St. Galler bezog mit den Los Angeles Kings im vierten Spiel gleichwohl die dritte Niederlage. Die Mannschaft aus Kalifornien musste sich bei den Minnesota Wild 3:4 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. D
Kevin Fiala banks it in from below the red line!— Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 14, 2025
pic.twitter.com/1gpbEip28Q
ie Kings liessen sich für ihre Aufholjagd immerhin einen Punkt gutschreiben. Den 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel hatten sie im dritten Abschnitt wettgemacht. Fiala leitete die starke Schlussphase in der regulären Spielzeit mit dem Tor zum 1:3 ein.
New York Islanders – Winnipeg Jets 2:5
Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check TOI: 13:41
Nino Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders. Beim 5:2-Sieg durfte sich der 33-Jährige auch über Skorerpunkte freuen.
Nino Niederreiter’s first goal of the season gives #Blackhawks legend Jonathan Toews his first NHL point since 2023.— Vinnie Parise (@VinnieParise) October 13, 2025
pic.twitter.com/o9xcbMdpxM
Mit einem Tor im ersten Drittel und einem Assist in den 13:41 Minuten, die Niederreiter auf dem Eis stand, trug er viel zum zweiten Saisonsieg der Jets bei. Für den Churer sind es die ersten Skorerpunkte der Saison.
Ottawa Senators – Nashville Predators 1:4
Roman Josi: 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 24:54
Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt. Nasvhille konnte bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Punkt gewinnen.
Jonathan Marchessault - Nashville Predators (1) pic.twitter.com/vRxcQqaPSH— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 13, 2025
Boston Bruins – Tampa Bay Lightning
J.J. Moser: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 24:23
Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg. (riz/sda)