NHL: Meier und Fiala treffen, Suter siegt mit St.Louis in Vancouver

NHL, Eishockey Herren, USA New Jersey Devils at Tampa Bay Lightning Oct 11, 2025 Tampa, Florida, USA New Jersey Devils right wing Timo Meier 28 is congratulated after he scored a goal against the Tamp ...
Timo Meier erzielt sein zweites Tor im dritten Spiel.Bild: IMAGO/Imagn Images

Erfolgreiche NHL-Schweizer: Meier und Fiala treffen – Suter punktet und schlägt Ex-Team

Da in den USA am 13. Oktober der «Columbus Day» gefeiert wird, finden am Montag einige NHL-Spiele bereits am Nachmittag Ortszeit statt. Auch die Schweizer Nino Niederreiter, Roman Josi und Janis Moser waren im Einsatz – und das erfolgreich. In der Nacht legen dann die New Jersey Devils und die St.Louis Blues nach.
14.10.2025, 06:5414.10.2025, 06:54

Vancouver – St.Louis 2:5

Pius Suter: 1 Assist, 1 Schuss, 1 Block

Pius Suter kommt in der NHL zu einem besonderen Erfolg. Der Zürcher siegt mit den St. Louis Blues bei seinem früheren Arbeitgeber in Vancouver 5:2.

Vor seinem Wechsel auf diese Saison hatte Suter zwei Jahre für die Canucks gespielt. Der Transfer erfolgte just nach der besten, der produktivsten Zeit in der NHL des einstigen Stürmers der ZSC Lions. Auf 25 Tore und 21 Assists hatte er es in der vergangenen Regular Season gebracht.

Ein erstes Mal Torschütze für die Blues war Suter am Samstag beim 4:2-Erfolg bei den Calgary Flames. In seinem dritten Ernstkampf mit St. Louis war er nun ein erstes Mal auch Assistent. Er war einer der Vorbereiter des 1:0 von Jimmy Snuggerud nach knapp neun Minuten. Der junge Amerikaner, der erst seine zehnte Partie in der weltbesten Liga bestritt, traf zum ersten Mal doppelt. Die Blues führten auf dem Weg zum zweiten Sieg im dritten Spiel nach zwei Dritteln vorentscheidend 4:2.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Columbus – New Jersey 2:3

Nico Hischier: 1 Assist, 1 Schuss, 2 Blocks, 19:27 TOI
Timo Meier: 1 Tor, 3 Schüsse, 16:02 TOI
Jonas Siegenthaler: 1 Block, 5 Puckverluste, 21:42 TOI

Die gleiche Zwischenbilanz in der noch jungen Saison weisen nach drei Partien die New Jersey Devils aus. Beim 3:2 bei den Columbus Blues Jackets hatten bei je einem Tor auch Timo Meier und Nico Hischier den Stock im Spiel.

Der Appenzeller eröffnete mit seinem zweiten Treffer in der laufenden Meisterschaft vier Minuten vor der ersten Pausensirene das Skore im Powerplay. Der Walliser war 57 Sekunden vor Schluss Passgeber zum 3:1 von Doppeltorschütze Dawson Mercer ins verwaiste Gehäuse.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Minnesota – Los Angeles 4:3nP

Kevin Fiala: 1 Tor, 7 Schüsse, 18:43 TOI

Torschütze war, ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Saison, Kevin Fiala. Der St. Galler bezog mit den Los Angeles Kings im vierten Spiel gleichwohl die dritte Niederlage. Die Mannschaft aus Kalifornien musste sich bei den Minnesota Wild 3:4 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. D

ie Kings liessen sich für ihre Aufholjagd immerhin einen Punkt gutschreiben. Den 0:3-Rückstand nach dem ersten Drittel hatten sie im dritten Abschnitt wettgemacht. Fiala leitete die starke Schlussphase in der regulären Spielzeit mit dem Tor zum 1:3 ein.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

New York Islanders – Winnipeg Jets 2:5

Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check TOI: 13:41

Nino Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders. Beim 5:2-Sieg durfte sich der 33-Jährige auch über Skorerpunkte freuen.

Mit einem Tor im ersten Drittel und einem Assist in den 13:41 Minuten, die Niederreiter auf dem Eis stand, trug er viel zum zweiten Saisonsieg der Jets bei. Für den Churer sind es die ersten Skorerpunkte der Saison.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Ottawa Senators – Nashville Predators 1:4

Roman Josi: 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 24:54

Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt. Nasvhille konnte bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Punkt gewinnen.

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning

J.J. Moser: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 24:23

Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Mehr Sport:

Eismeister Zaugg
Trainerwechsel und Wiedergeburt in Bern
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
