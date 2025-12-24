bedeckt
NHL: Josi trifft sehenswert – Hischier und Co. verlieren vor Weihnachten

NHL, Eishockey Herren, USA Nashville Predators at Minnesota Wild Dec 23, 2025 Saint Paul, Minnesota, USA Nashville Predators defenseman Roman Josi 59 skates to the bench after scoring against the Minn ...
Roman Josi erzielte beim Sieg gegen Minnesota seinen dritten Saisontreffer.Bild: www.imago-images.de

Josi trifft bei Sieg sehenswert – «Swiss Devils» gehen mit Niederlage in Weihnachtspause

24.12.2025, 08:0124.12.2025, 09:11

NY Islanders – New Jersey 2:1

Nico Hischier (NJ), 1 Assist, 3 Schüsse, 3 Blocks, 18:54 TOI
Timo Meier (NJ), 7 Schüsse, 1 Check, 17:51 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Block, 20:34 TOI

Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause, die bis zum 27. Dezember (Ortszeit) dauert, bleiben die New Jersey Devils zum zweiten Mal in Folge ohne Punktgewinn. Bei den New York Islanders gingen die Devils durch Brett Pesce, der auf Vorlage von Nico Hischier traf, zwar in Führung, doch kommten die Gastgeber das Spiel noch drehen. Der entscheidende Treffer fiel 75 Sekunden vor Schluss.

Damit bleiben die Devils, die aus den letzten 15 Spielen nur zwölf Zähler geholt haben, eines der formschwächsten Teams der NHL. Derzeit stehen Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Co. nicht auf einem Playoff-Platz.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Minnesota – Nashville 2:3 n. V.

Roman Josi (NAS), 1 Tor, 4 Schüsse, 3 Blocks, 24:42 TOI

Besser sieht es dafür bei Roman Josis Nashville aus. Zwar befinden sich die Predators in der Western Conference aktuell ebenfalls ausserhalb der Playoff-Plätze, doch feierten sie in Minnesota den dritten Sieg in Serie und den siebten in den letzten zehn Spielen. Captain Josi traf dabei im Powerplay im 1. Drittel mit einem satten Schuss zur 2:1-Führung. Schon der Ausgleich durch Ryan O'Reilly erfolgte in Überzahl.

Den Minnesota Wild gelang der 2:2-Ausgleich kurz nach Beginn des Mitteldrittels und dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. Nach 53 Sekunden der Verlängerung sorgte Steven Stamkos dann für die Entscheidung zugunsten Nashvilles.

Los Angeles – Seattle 2:3

Kevin Fiala (LA), 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Check, 19:49 TOI

Die Los Angeles Kings kommen derzeit nicht aus der Krise. Die 2:3-Niederlage gegen die Seattle Kraken war bereits die sechste in den letzten sieben Spielen. Alle Tore der Gäste fielen zwischen der 22. und der 37. Minute. Kevin Fiala brachte den Kings elf Sekunden nach dem 0:3 zwar die Hoffnung zurück, doch reichte es trotz eines weiteren Tors nicht zu einem Punktgewinn.

Weil auch die Teams, die in der Tabelle direkt hinter Los Angeles stehen, unterlagen, verloren die Kings aber nicht weiter an Boden. Die Lücke zur Top 6 in der Western Conference wird aber grösser.

Die Highlights.Video: YouTube/NHL

Las Vegas – San Jose 7:2

Philipp Kurashev (SJ) fehlte verletzt.
Akira Schmid (VGK) war nur Ersatz.

Für die San Jose Sharks, die nach wie vor auf den verletzten Philipp Kurashev verzichten müssen, setzte es in Las Vegas eine echte Klatsche ab. Die 2:7-Niederlage war die dritte in Folge, schon nach dem 1. Drittel lagen die Gäste 0:5 zurück. Bei den Golden Knights stand Carter Hart im Tor, Akira Schmid war lediglich Ersatz.

Die Highlights.Video: YouTube/NHL

Detroit – Dallas 4:3 n. V.

Lian Bichsel (DAL) fehlte verletzt.

Auch die Dallas Stars verlieren ihr letztes Spiel vor der kurzen Pause, gehen in Detroit aber nicht ganz leer aus. Dank der 3:4-Niederlage nach Verlängerung konnte das Team von Lian Bichsel, der seit Ende November ausfällt, immerhin einen Punkt einfahren. Zweimal hatten die Stars geführt, in beiden Fällen glichen die Red Wings in Überzahl aus. In der Verlängerung dauerte es dann 34 Sekunden bis zum Siegtreffer von Dylan Larkin, der bereits gut vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielt hatte. (nih)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Die Tabellen

Standings provided by Sofascore
Mehr Eishockey:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
