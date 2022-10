Nico Hischier überzeugt gegen die New York Islanders. Bild: keystone

Hischier führt die Devils mit 3 Punkten zum Sieg – Moser trifft – Nashville verliert

New York Islanders – New Jersey 1:4

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Assists, 18:39 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 2 Blocks, 19:19 TOI​

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Saison haben die New Jersey Devils nun den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Mit einem Tor und zwei Assists war Captain Nico Hischier zentral beim 4:1-Erfolg über die New York Islanders. Hischier hatte seinen Stock beim 2:0, respektive 3:0 durch Ondrej Palat im Spiel und traf ins leere Tor zum 4:1-Endstand.

Auch Jonas Siegenthaler überzeugte. Der Zürcher Verteidiger spielte fast 20 Minuten und liess dabei kaum gegnerische Chancen zu.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Columbus – Nashville 5:3

Nino Niederreiter, 1 Assist, 15:45 TOI

Roman Josi, 3 Schüsse, 3 Blocks, 26:51 TOI​

Weniger erfreulich verlief der Abend für die Nashville Predators. Das Team von Roman Josi und Nino Niederreiter verlor auswärts in Columbus trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung mit 5:3. Niederreiter sammelt beim 2:0 durch Ryan Johansen einen Assist. Seit Nashville von den zwei Siegen gegen San Jose aus Europa zurückgekehrt ist, gab es nur noch Niederlagen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New York Rangers – San Jose 2:3nV

Timo Meier, 1 Assist, 5 Schüsse, 18:01 TOI

Die San Jose Sharks haben im sechsten Spiel endlich ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die Kalifornier setzen sich in New York bei den Rangers mit 3:2 nach Verlängerung durch. Timo Meier legte dabei den Siegtreffer durch Erik Karlsson auf.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Montreal – Arizona 6:2

Janis Moser, 1 Tor, 3 Schüsse, 22:30 TOI

Für die Arizona Coyotes setzte es eine nächste Niederlage ab. Auswärts bei Montreal gab es gleich ein 2:6, zur Spielhälfte stand es bereits 5:0 für die Hausherren. Zu Beginn des dritten Drittels konnte Janis Moser das 1:5 erzielen – sein erster Treffer in dieser Saison.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Pittsburgh – Los Angeles 6:1

Kevin Fiala, 2 Schüsse, 2 Checks, 15:02 TOI

Für die Los Angeles Kings gab es auswärts bei den Pittsburgh Penguins nichts zu holen. Das Team von Sydney Crosby dominierte von A bis Z und führte zur ersten Pause bereits mit 3:0. Kevin Fiala erlebte einen schwarzen Abend und stand bei drei Gegentoren auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Toronto – Dallas 3:2nV

Denis Malgin überzählig

War es das schon wieder mit Denis Malgin in der NHL? Nach einem Tor im ersten Saisonspiel blieb der Zürcher Stürmer zuletzt blass. Beim 3:2-Heimsieg der Toronto Maple Leafs gegen Dallas musste er Nick Robertson Platz machen. Der Rookie schoss sogleich zwei Tore, unter anderem den Siegtreffer in der Verlängerung.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

(abu)