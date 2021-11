Timo Meier mit Tor und Assist bei Sieg gegen Kevin Fialas Minnesota

Auch Pius Suter und seine Detroit Red Wings müssen in dieser Nacht als Verlierer vom Eis. Auswärts in Dallas setzt es eine 2:5-Niederlage ab. Der Zürcher Stürmer dominiert dabei am Bullypunkt und hat mit seiner Linie das Spiel auch sonst gut im Griff. Skorerpunkte wollen Suter aber nicht gelingen. (abu)

Das Länderspieljahr 2021 endete mit einer grandiosen WM-Party in Luzern. Nach dem 4:0 gegen Bulgarien geht der Blick nochmals zurück, aber auch schon nach vorne. Sieben Fragen und sieben Antworten zum Nationalteam.

Jein! Erster Viertelfinal an einer Endrunde seit 67 Jahren, direkte WM-Qualifikation vor Europameister Italien: 2021 war reicher an Höhepunkten als jedes andere Jahr. Der Punkteschnitt allerdings war 2017 besser. Damals holten die Schweizer in 9 Partien 2.44 Punkte pro Spiel. 2021 waren es in 17 Spielen 10 Siege, 6 Unentschieden und 1 Niederlage (Resultate nach der regulären Spielzeit). Das ergibt einen Schnitt von 2.11 Punkten pro Spiel. Allerdings sind die zehn Siege in einem Kalenderjahr Rekord für den SFV.