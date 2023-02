Nico Hischier (rechts) wird von Karson Kuhlman bedrängt. Bild: keystone

Devils siegen mit Hischier-Assist – Josi und Niederreiter treffen und verlieren

New Jersey Devils – Winnipeg Jets 4:2

Nico Hischier (New Jersey): 1 Assist, 1 Schuss, 2 Blocks, TOI 18:01 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, 2 Hits, 3 Blocks, TOI 20:26 Min.​

Die New Jersey Devils gewinnen gegen die Winnipeg Jets nach zweimaligem Rückstand 4:2. Damit rückt das Team in der Metropolitan-Division wieder bis auf drei Punkte an Carolina heran. Captain Nico Hischier liess sich beim Ausgleich zum 1:1 einen Assist gutschreiben, seinen 29. der Saison. Nach torlosem Mitteldrittel sorgten die Devils zu Beginn des Schlussdrittels mit zwei Toren innert zwei Minuten für die Wende und siegten zum zweiten Mal in Folge.

Minnesota Wild – Nashville Predators 4:3

Roman Josi (Nashville): 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, 3 Blocks, TOI 27:41 Min.

Nino Niederreiter (Nashville): 1 Tor, 1 Schuss, 1 Hit, 1 Block, TOI 16:32 Min.

Die Nashville Predators mit Captain Roman Josi und Stürmer Nino Niederreiter kassierten eine schmerzhafte Niederlage: 21 Sekunden vor Schluss gelang Ryan Hartman der Siegtreffer zum 4:3 für Minnesota Wild.



Die beiden Schweizer hatten die Predators auswärts zurück in die Partie gebracht. Josi gelang fünf Minuten vor Schluss mit dem 15. Saisontor der Anschlusstreffer, und Niederreiter schien den Predators mit dem Ausgleich zum 3:3 47 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zumindest einen Punkt zu sichern. Dem Bündner gelang dabei mit Josi als Passgeber ebenfalls der 15. Saisontreffer.

Arizona Coyotes – Columbus Blue Jackets 3:2 n.V.

J.J. Moser (Arizona): 1 Hit, TOI 17:26 Min.

Tim Berni (Columbus): 2 Schüsse, 3 Hits, TOI 18:58 Min.​

Das Schweizer Verteidiger-Duell zwischen Tim Berni und Janis Moser ging zugunsten des Letzteren aus. Zwar mussten die Arizona Coyotes nach 2:0-Vorsprung gegen die Columbus Blue Jackets noch in die Verlängerung, in dieser sorgte der Kanadier Barrett Hayton jedoch für den 3:2-Heimsieg.

Timo Meier fällt verletzt aus

Die San Jose Sharks müssen bis auf Weiteres ohne Timo Meier auskommen. Der Appenzeller Stürmer erlitt bei der 2:4-Niederlage gegen die Buffalo Sabres am Samstag eine Oberkörperverletzung. Meier ist gemäss Sharks-Coach David Quinn fraglich für die Partie am Montag gegen die Seattle Kraken. In dieser Saison kommt der Goalgetter auf 52 Punkte in 57 Einsätzen, er ist der Toptorschütze von San Jose.

