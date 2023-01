Berni erzielt erstes NHL-Tor – auch Hischier und Siegenthaler treffen

Die Colorado Avalanche, bei denen Denis Malgin derzeit verletzt ausfällt, bekunden weiterhin Mühe. Zuhause gegen die Florida Panthers gab es einen frühen 0:3-Rückstand, ein spektakuläre Comeback zum 4:4 und am Ende dann eben doch eine 4:5-Niederlage.

Hischier bekam in der letzten Minute den Treffer zum Schlussresultat zugesprochen, obwohl er das Tor verfehlte. Er war beim Schuss auf das leere Tor vom Gegner behindert worden.

Die New Jersey Devils feierten derweil mitunter dank Schweizer Toren einen 5:3-Auswärtserfolg im Spitzenspiel gegen die Carolina Hurricanes. Jonas Siegenthaler erzielte im Startdrittel nach Vorarbeit von Nico Hischier aus spitzestem Winkel das 1:1.

Für Columbus war es die zehnte Auswärtsniederlage in Folge und die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Mit 26 Punkten ist Bernis Team das zweitschlechteste der Liga und Letzter in der Eastern Conference.

«Das erste Tor zu erzielen und die Mannschaft zurück ins Spiel zu bringen, war ein cooler Moment. Ich denke, es war an der Zeit», sagte Berni. «Am liebsten hätte ich auch noch gewonnen, aber es hat Spass gemacht.»

Berni verwertete zu Beginn des Schlussdrittels ein Zuspiel von Patrik Laine mit einem Handgelenkschuss aus dem Slot zum zwischenzeitlichen 2:3. Es war zugleich sein erster Skorerpunkt in der NHL, nachdem er kurz zuvor noch eine Zweiminutenstrafe abgesessen hatte.

St.Gallens Sportchef Alain Sutter ist am Sonntag im Trainingslager in Spanien eingetroffen. Der 54-jährige frühere Schweizer Internationale äussert sich im Interview über die Suche nach Spielern sowie Begegnungen mit Fussballlegenden in Katar. Sutter erklärt zudem, weshalb er Leonidas Stergiou kein neues Vertragsangebot unterbreitet.

Vor einem Jahr war St. Gallen abstiegsgefährdet und Sie veränderten das Kader stark. Im Vergleich zu damals hatten Sie wohl eine gemütliche Winterpause, oder?

Alain Sutter: Es ist eine andere Winterpause als sonst. Alleine schon wegen der WM und des langen Unterbruchs. Zudem ist die Situation von damals nicht mit der heutigen zu vergleichen. Die Mannschaft ist eine andere.