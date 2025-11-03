Red-Wings-Keeper Talbot stoppt den Penalty von Sharks-Star Celebrini. Bild: keystone

Kurashev skort im fünften Spiel in Folge – Swiss Devils verlieren erneut

Anaheim Ducks – New Jersey Devils 4:1

Nico Hischier (Devils): 1 Schuss, TOI 17:22 Min.

Timo Meier (Devils): 1 Assist, 7 Schüsse, TOI 16:55 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Schüsse, TOI 19:43 Min.​

Die New Jersey Devils haben in Anaheim mit 1:4 verloren. Das Team mit dem Schweizer Spieler-Trio führt die Metropolitan Division zwar weiter an, hat aber drei der letzten vier Spiele verloren.

Nico Hischier, Timo Meier und auch Jonas Siegenthaler spielten eine unauffällige Partie, wenn man davon absieht, dass Captain Hischier in den Puckverlust in der Defensivzone vor dem zweiten Gegentreffer involviert war und bei drei Gegentoren auf dem Eis stand. Auch Timo Meier verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz, steuerte aber immerhin seinen siebenten Assist bei. Aber auch der 1:3-Anschlusstreffer im Schlussabschnitt durch Jack Hughes (10. Saisontor) verhalf den New Jersey Devils in Anaheim nicht mehr zurück ins Spiel.

San Jose Sharks – Detroit Red Wings 2:3 n.P.

Philipp Kurashev (Sharks): 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 16:39 Min.

Eine Niederlage setzte es auch für Philipp Kurashev und die San Jose Sharks ab. Der 26-jährige Kurashev skorte dabei im fünften Spiel hintereinander. Kurashev bereitete den 1:1-Ausgleich von Jeff Skinner im Schlussabschnitt vor; es war der vierte Assist für den Schweizer. Die Partie stand nach Verlängerung 2:2 und im Penaltyschiessen gehörte Kurashev zu den vier Akteuren von San Jose, die mit ihren Penaltys an Goalie Cam Talbot scheiterten.

New York Islanders – Columbus Blue Jackets 3:2

Einen NHL-Rekord stellte am Sonntag Verteidiger Matthew Schaefer von den New York Islanders auf. Zwei Monate nach seinem 18. Geburtstag steuerte er gegen die Columbus Blue Jackets zwei Tore zum 3:2-Heimsieg bei. Schaefer ist damit der jüngste Verteidiger, dem in einer NHL-Partie zwei Goals gelangen. (ram/sda)