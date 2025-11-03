meist klar
DE | FR
burger
Sport
NHL

Kurashev skort im fünften Spiel in Folge – Swiss Devils verlieren erneut

San Jose Sharks center Macklin Celebrini (71) reacts after Detroit Red Wings goaltender Cam Talbot, right, stopped his shot attempt during a shootout of an NHL hockey game in San Jose, Calif., Sunday, ...
Red-Wings-Keeper Talbot stoppt den Penalty von Sharks-Star Celebrini.Bild: keystone

Kurashev skort im fünften Spiel in Folge – Swiss Devils verlieren erneut

03.11.2025, 07:1303.11.2025, 07:13

Anaheim Ducks – New Jersey Devils 4:1

Video: YouTube/NHL

Nico Hischier (Devils): 1 Schuss, TOI 17:22 Min.
Timo Meier (Devils): 1 Assist, 7 Schüsse, TOI 16:55 Min.
Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Schüsse, TOI 19:43 Min.​

Die New Jersey Devils haben in Anaheim mit 1:4 verloren. Das Team mit dem Schweizer Spieler-Trio führt die Metropolitan Division zwar weiter an, hat aber drei der letzten vier Spiele verloren.

Nico Hischier, Timo Meier und auch Jonas Siegenthaler spielten eine unauffällige Partie, wenn man davon absieht, dass Captain Hischier in den Puckverlust in der Defensivzone vor dem zweiten Gegentreffer involviert war und bei drei Gegentoren auf dem Eis stand. Auch Timo Meier verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz, steuerte aber immerhin seinen siebenten Assist bei. Aber auch der 1:3-Anschlusstreffer im Schlussabschnitt durch Jack Hughes (10. Saisontor) verhalf den New Jersey Devils in Anaheim nicht mehr zurück ins Spiel.

San Jose Sharks – Detroit Red Wings 2:3 n.P.

Video: YouTube/NHL

Philipp Kurashev (Sharks): 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 16:39 Min.

Eine Niederlage setzte es auch für Philipp Kurashev und die San Jose Sharks ab. Der 26-jährige Kurashev skorte dabei im fünften Spiel hintereinander. Kurashev bereitete den 1:1-Ausgleich von Jeff Skinner im Schlussabschnitt vor; es war der vierte Assist für den Schweizer. Die Partie stand nach Verlängerung 2:2 und im Penaltyschiessen gehörte Kurashev zu den vier Akteuren von San Jose, die mit ihren Penaltys an Goalie Cam Talbot scheiterten.

New York Islanders – Columbus Blue Jackets 3:2

Einen NHL-Rekord stellte am Sonntag Verteidiger Matthew Schaefer von den New York Islanders auf. Zwei Monate nach seinem 18. Geburtstag steuerte er gegen die Columbus Blue Jackets zwei Tore zum 3:2-Heimsieg bei. Schaefer ist damit der jüngste Verteidiger, dem in einer NHL-Partie zwei Goals gelangen. (ram/sda)

Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
Halbzeit der Legislatur: Jetzt schlägt die Stunde der SVP
2
Druck aus Brüssel: Schweizer Unis müssen Gebühren für EU-Studenten senken
3
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
4
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
5
Erdogan lässt für Millionen Franken Immobilien in der Schweiz kaufen – die Sonntagsnews
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Rapperswil-Jona lässt Trainer Sesa ziehen +++ Sabalenka startet souverän in die Finals
3
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
4
USA setzen China-Zusatzzölle für 1 Jahr aus +++ Nvidia-Chip-Export soll limitiert werden
5
Bernie Sanders warnt Demokraten: «Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie»
Mehr See als Fussballplatz: Das Spiel zwischen Lugano und St.Gallen wird abgebrochen
Die Partie zwischen Lugano und St. Gallen wurde aufgrund von starkem Regen abgebrochen. Der anhaltende Niederschlag machte den Platz im Cornaredo unbespielbar.
Zur Story