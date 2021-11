Hischier (rechts) bedrängt von Carlsson. Bild: keystone

Hischier mit Assist bei Devils-Niederlage gegen Hofmanns Blue Jackets

New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 3:4 n.P.

Nico Hischier (Devils): 1 Assist, 4 Schüsse, 19:41 TOI

Jonas Siegenthaler (Devils): 14:42 TOI

Grégory Hofmann (Blue Jackets): 11:22 TOI

Captain Nico Hischier und Verteidiger Jonas Siegenthaler bezogen mit den New Jersey Devils in der Nacht auf Montag eine Niederlage. Sie verloren gegen die Columbus Blue Jackets mit Grégory Hofmann 3:4 nach Penaltyschiessen.

Die von den Buchmachern leicht stärker eingestuften Devils lagen auf Siegkurs, nachdem Dougie Hamilton auf Pass von Hischier in der 30. Minute zur 3:2-Führung getroffen hatte. Der Walliser bediente seinen Verteidiger, der von der blauen Linie abdrückte. Hischier weist nach 7 Partien 3 Skorerpunkte aus.

Die Niederlage von New Jersey war nicht zwingend. Der Ausgleich ein paar Minuten vor Schluss fiel nach einem Fehler im Spielaufbau, und in den Schlussminuten konnte ein Powerplay mit teilweise doppelter Überzahl nicht genutzt werden. Im Penaltyschiessen trat keiner der Schweizer an. (ram/sda)